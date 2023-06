La stratégie de Blizzard pour Diablo 4 en tant que jeu de service en direct – Deux extensions en préparation

Rod Fergusson, directeur général de Diablo 4, a révélé que le jeu recevrait deux extensions. Dans une interview avec Kinda Funny Games, Fergusson a discuté du modèle de service en direct de Diablo 4, qui permet d’énormes mises à niveau et un support continu.

« Nous sommes sur le point de lancer le jeu principal, de terminer la saison 1, de travailler sur la saison 2, de développer l’extension 1 et de jeter les bases de l’extension 2 », a révélé Fergusson. « Tout cela se passe avant même que le jeu ne soit officiellement sorti. »

Selon Fergusson, Blizzard aurait pu faire plus avec les mises à jour de contenu de Diablo 3, c’est pourquoi ils ont choisi une stratégie différente pour Diablo 4 en tant que jeu de service en direct. Il a rassuré les fans sur le fait que ce jeu bénéficiera d’un support solide et d’une saison beaucoup plus complète que la version précédente.

Diablo 3 et une version lancée plus tôt, Diablo 2, ont chacun vu une extension majeure. Diablo 4 a déjà deux extensions en préparation. Le jeu est donc bien lancé.

Dans un récent article de blog, Blizzard a présenté ses plans post-lancement pour Diablo 4. Après la période d’accès anticipé de vendredi, le jeu est désormais entièrement ouvert à tous les joueurs.

Faits sur Diablo 4

Pendant le jeu, les joueurs devront faire face au retour de la malveillante Lilith. Elle menace de plonger à nouveau le monde de Sanctuary dans les ténèbres. Alors que les joueurs se lancent dans leur quête épique, ils doivent choisir parmi cinq classes puissantes : barbare, druide, nécromancien, voleur ou sorcier.

Soit dit en passant, il y a quelques jours, KFC et Activision Blizzard se sont associés pour une promotion unique coïncidant avec la sortie de Diablo 4. Les joueurs peuvent acheter certains sandwichs sur le site officiel de KFC en échange de cosmétiques spéciaux dans le jeu. Les joueurs pouvaient trouver des codes pour ces produits sur leurs comptes KFC à partir du 30 mai dans le cadre de la campagne. Ils peuvent lier ces codes à leurs comptes Battle.net pour activer les cosmétiques.

