Pourquoi le passage de Sony au PC est bon pour les joueurs

Suite au succès de Sony dans le portage des exclusivités PlayStation sur PC, il y avait de l’enthousiasme au PlayStation Showcase pour une autre annonce de port PC. La spéculation a inclus Ratchet & Clank: Rift Apart et Ghost of Tsushima. Il est surprenant que Sony n’en ait révélé aucun. Après le succès commercial de Returnal et The Last of Us Part 1, il est logique d’attendre plus de versions PC.

Une semaine plus tard, un tweet décontracté du compte Twitter PlayStation a révélé que Rift Apart arriverait en effet sur PC le 26 juillet. Le rejet des ports PC par les fans de PlayStation peut être la raison pour laquelle cette information n’a pas été partagée lors de l’événement.

Sony arrêtera-t-il de fabriquer PlayStation ?

Il est difficile de comprendre l’argument constant sur les ports PC. On sait que de nombreux clients se demandent à quoi ça sert d’avoir une PS5 si elle perd son exclusivité au bout de quelques années. Mais convenez que nous jouons chaque jeu d’une manière différente. De plus, pour jouer au même jeu sur un PC qui offre de meilleurs graphismes et performances, vous devez disposer d’un hardware puissant.

On suppose donc que la PS5 continuerait à dominer le marché même si les titres sortaient simultanément sur PC. De nombreux joueurs préfèrent la fiabilité et la simplicité des consoles aux avantages technologiques des PC.

Peut-être que certains utilisateurs craignent que la popularité des versions PC ne pousse Sony à cesser de fabriquer des consoles, laissant les joueurs uniquement sur console dans la poussière. Mais nous ne pensons pas que cela arrivera un jour. L’activité principale de Sony consiste à vendre du hardware et à créer des jeux vidéo pour celui-ci. Le marché des PC ne remplacera pas les consoles. Si les consoles étaient en danger, cela aurait été lorsque les composants PC sont devenus moins chers. Si Sony devait arrêter de fabriquer des consoles, ce serait à cause du streaming plutôt que d’un passage rapide aux PC.

Comme le pense The Gamer, il s’agit d’une mentalité de « guerre des consoles ». Mais les vrais fans veulent que plus de personnes découvrent ces jeux. Nous comprenons que certains fans veulent l’exclusivité. Mais il est naïf de forcer les joueurs à jouer à des jeux sur le hardware que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

