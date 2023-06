J’ai pu jouer avec l’Apple Vision Pro et j’ai vu l’avenir de l’informatique. Encore.

Avis de l’éditeur : j’ai été l’un des rares chanceux à avoir pu assister en personne à la présentation liminaire d’Apple à la WWDC, et j’ai également pu essayer le nouveau casque Apple Vision Pro pour une démonstration pratique de 25 minutes. L’expérience a été très bonne – comme elle devrait certainement l’être pour un produit qui coûtera 3 499 $ – mais elle ressemblait également un peu plus aux autres appareils que j’ai essayés au fil des ans que je ne m’y attendais initialement.

Apple Vision Pro est la première plate-forme informatique véritablement nouvelle de la société et le plus grand changement de design (form factor) physique depuis environ 10 ans. Alors qu’il ressemble à la plupart des personnes comme les casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) que nous avons vu des entreprises comme Meta, Microsoft, Magic Leap, Samsung, Lenovo et d’autres introduire au cours des dernières années, Apple fait référence à Vision Pro en tant que dispositif informatique spatial.

L’idée est que l’affichage extrêmement haute résolution de Vision Pro ainsi que son interface utilisateur naturelle vous permettent de voir et de manipuler du contenu numérique de tous types dans l’espace devant vous. Concrètement, cela indique qu’il fonctionne comme un moniteur virtuel sur lequel vous pouvez tout placer, des applications iOS traditionnelles aux applications exécutées sur votre Mac, en via des photos, des vidéos immersives, etc.

À son meilleur, Vision Pro offre une perspective hyperréaliste. La taille de l’écran de toute la version et les fonctionnalités audio spatiales combinées à un contenu vidéo immersif spécialement créé pour l’appareil peuvent donner l’impression que vous vivez quelque chose en personne, qu’il s’agisse d’explorer un sommet de montagne éloigné, de plonger avec des requins, de regarder des sports en direct, etc. plus.

Des applications telles que la démo interactive des dinosaures d’Apple offrent un moyen de visualiser et même de faire des interactions simples avec des objets numériques flottant devant vous. De plus, le contenu de film 3D comme le deuxième film Avatar dont Apple a fait la démonstration dépasse tout ce que vous avez déjà vu dans une expérience de théâtre ou de parc à thème.

Le problème est que tout cela peut être un peu écrasant. Comme avec les casques AR et VR existants, la démo initiale avec Vision Pro est super impressionnante – et pour ceux qui n’ont pas essayé les précédentes itérations VR, l’expérience peut être encore plus époustouflante. Mais une fois la démo d’environ 25 minutes terminée, j’étais parfaitement satisfait qu’elle soit terminée.

Désormais, cela était probablement dû en partie au fait qu’Apple essayait de se faufiler dans de nombreux exemples différents en peu de temps. Mais cela m’a aussi rappelé pourquoi je n’ai jamais été un grand fan à long terme des appareils informatiques qui s’assoient sur mon visage et me couvrent les yeux. Ils peuvent s’épuiser visuellement et mentalement assez rapidement.

Ce problème n’est pas propre à Apple. En fait, l’intégration par Apple des nombreuses technologies différentes nécessaires pour donner vie à un produit comme Vision Pro est très impressionnante. Je n’ai remarqué aucun des défis visuels basés sur le retard qui causent des problèmes de mal des transports dans d’autres types de casques VR, par exemple. Cela est probablement dû à la nouvelle puce R1 conçue par Apple dont le but est d’intégrer les données de la caméra et du capteur de tous les différents éléments intégrés à la conception du Vision Pro.

Cependant, il n’est pas clair que Vision Pro puisse surmonter les défis de la catégorie. Pour beaucoup de personnes, le produit est susceptible d’être quelque chose qu’ils trouvent initialement incroyable, mais dont ils commencent rapidement à se lasser. La limite de batterie de 2 heures de la batterie câblée de la taille d’une carte qui alimente le Vision Pro n’aidera certainement pas non plus, mais je suis très curieux de voir combien de temps les personnes veulent utiliser l’appareil pour une session donnée de toute façon . (Pour des sessions plus longues, l’appareil peut être branché au mur, mais cela limite évidemment la mobilité.)

Bien sûr, tout dépendra des types d’applications développées pour Vision Pro. Beaucoup d’entre eux semblent initialement convaincants, y compris des photos et des vidéos 3D que vous pouvez capturer directement à partir de l’appareil photo intégré du Vision Pro. Cependant, plusieurs autres se sont sentis comme des revisites de concepts qui semblaient très cool sur des produits comme le Magic Leap et Hololens, mais qui se sont avérés peu utiles dans le monde réel.

Une chose qui m’a surpris était le manque relatif de démos qui utilisaient des objets modélisés en 3D qui pourraient recouvrir votre vision du monde réel. L’un des principaux avantages de Vision Pro est sa vue vidéo passthrough, qui vous permet de voir clairement le monde réel (et les personnes) autour de vous lorsque vous n’avez pas d’applications ou d’autres contenus sur l’écran virtuel devant vous. Mais malgré les six années de travail d’Apple sur les développeurs d’AR Kit pour iPhone et iPad, il n’y avait pas beaucoup d’exemples de cela dans les démos présentées par Apple.

La plus grande surprise pour moi à propos du Vision Pro a été qu’il ressemblait plus à une expérience de casque VR totalement immersive que ce à quoi je m’attendais. Traditionnellement, la réalité virtuelle est définie comme une expérience d’écran complètement immersive où le monde réel est obscurci. Cependant, la réalité augmentée est généralement considérée comme une vision du monde réel avec quelques objets numériques placés dans cet environnement.

De nombreuses démos Vision Pro et une grande partie du bref temps que j’ai passé avec l’appareil ont fusionné ces deux concepts dans ce que l’on appelle souvent la réalité mixte (MR). Bien qu’il y ait eu des éléments de visibilité dans le monde réel, la plupart ressemblaient à de la réalité virtuelle. Depuis la configuration initiale de l’appareil, mes expériences avec les casques VR me sont venues à l’esprit.

Ironiquement, certaines des expériences les plus impressionnantes offertes par Vision Pro étaient dues aux écrans d’une qualité extraordinaire à l’intérieur de l’appareil. L’application Environnements, qui offre une vue à 360 degrés de diverses scènes de la nature, avec un son spatial, était incroyable. Cependant, Apple (et bien d’autres dans l’industrie) ont tenté de s’éloigner de la réalité virtuelle et de se concentrer davantage sur la réalité augmentée en raison de la nature visuellement épuisante et parfois désorientante des expériences de réalité virtuelle.

Tout cela fait écho à certaines de mes préoccupations initiales. Il est clair qu’Apple a investi beaucoup de temps et d’efforts dans Vision Pro, et cela se voit de nombreuses manières impressionnantes. De plus, il existe d’innombrables fonctionnalités, comme la vue Eyesight pour indiquer aux autres que vous les observez à travers les lentilles, et les avatars numériques pour les appels Facetime dans lesquels je n’ai pas l’espace pour entrer. La société n’a pas non plus présenté de démos avec le contrôle vocal basé sur Siri – une fonctionnalité qui pourrait être soit une grande amélioration (en particulier si elle est pilotée par une version mise à jour de Siri améliorée par l’IA) soit une déception frustrante si elle utilise toujours la version actuelle de Siri.

En fin de compte, je ne suis pas entièrement convaincu que cette histoire n’a pas été racontée auparavant et qu’elle ne se terminera pas avec le même impact modeste que d’autres produits similaires ont eu. À son crédit, la technologie du Vision Pro d’Apple surpasse toutes les itérations précédentes d’appareils informatiques spatiaux, mais l’impact à long terme pour l’entreprise et la catégorie reste à voir.

