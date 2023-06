Un édulcorant commun peut causer des dommages à l’ADN, selon une étude. Expert : « Arrêtez de l’utiliser »

Une équipe de recherche américaine a montré qu’un métabolite du sucralose possède des propriétés génotoxiques, c’est-à-dire qu’il est capable d’endommager l’ADN. Cela peut également déclencher des fuites intestinales. Pour ces raisons, l’auteur principal de l’étude déconseille l’utilisation de produits en contenant et recommande un test de la sécurité et du statut réglementaire de la substance.

Selon une nouvelle étude, le sucralose, un édulcorant courant que l’on trouve dans les aliments légers et les boissons, peut endommager l’ADN et provoquer des fuites intestinales. Pour ces raisons, le scientifique qui a mené la recherche souligne non seulement que le statut réglementaire de la substance doit être revu, mais qu’il faut vraiment éviter les produits qui en contiennent. Ceci en dépit du fait qu’il s’agit d’un édulcorant déjà approuvé par les principales agences de réglementation, telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ESFA). Le sucralose est sans calorie mais a plus de 600 fois le pouvoir édulcorant du sucre, c’est pourquoi il est souvent utilisé en combinaison avec d’autres composés pour atténuer ses effets.

Pour pointer du doigt le sucralose, une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques des départements conjoints de génie biomédical de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill et de l’université d’État de Caroline du Nord, a collaboré étroitement avec des collègues du département de génétique et de biologie et du Société Sciome LLC à Durham. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Susan S. Schiffmann, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences spécifiques. Tout d’abord, les auteurs de l’étude ont précisé que la substance problématique est techniquement le sucralose-6-acétate, un composé liposoluble qui se forme dans l’intestin lorsque nous ingérons des produits contenant du sucralose. En d’autres termes, c’est un métabolite. Des chercheurs ont également trouvé des traces de cette substance dans le sucralose « normal », avant qu’il ne soit métabolisé par l’organisme. Ceci représente un autre problème à la lumière de la découverte qui vient d’être faite.

En fait, en testant le sucralose sur des cellules sanguines humaines in vitro, le professeur Schiffmann et ses collègues ont découvert qu’il avait un effet génotoxique, endommageant littéralement l’ADN. « En bref, nous avons découvert que le sucralose-6-acétate était génotoxique et brisait en fait l’ADN des cellules exposées au produit chimique », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse. Pour le déterminer, ils ont utilisé un test MultiFlow® et un test du micronoyau (MN) capable de détecter la génotoxicité ; ont montré que la substance est clastogène, c’est-à-dire qu’elle provoque une cassure au niveau des films d’ADN.

La génotoxicité est prise très au sérieux par les agences de réglementation alimentaire, car les dommages à l’ADN sont potentiellement responsables de graves problèmes de santé. Comme l’explique le professeur Schiffman, l’ESFA « a un seuil de préoccupation toxicologique pour toutes les substances génotoxiques de 0,15 microgrammes par personne et par jour ». Selon l’étude, les traces libres de sucralose-6-acétate retrouvées dans certains échantillons, jusqu’à 0,67% de sucralose, seraient déjà suffisantes pour dépasser ce seuil. « Notre travail suggère que des traces de sucralose-6-acétate dans une seule boisson quotidienne sucrée au sucralose dépassent ce seuil. Et cela ne tient même pas compte de la quantité de sucralose-6-acétate produite sous forme de métabolites après que les gens aient consommé du sucralose », a-t-elle déclaré.

Si cela ne suffisait pas, d’autres expériences in vitro avec des cellules intestinales humaines ont montré une expression accrue des gènes liés au stress oxydatif, au cancer et à l’inflammation. Ils ont également observé que l’édulcorant et son métabolite peuvent avoir des conséquences importantes sur l’intestin, et notamment sur les cellules épithéliales qui tapissent sa surface, les rendant « perméables » car il endommage leurs connexions. « Un intestin qui fuit est problématique, car cela indique que des choses qui seraient normalement évacuées du corps dans les selles fuient à la place de l’intestin et sont absorbées dans la circulation sanguine », a expliqué le professeur Schiffmann.

À la lumière de ces résultats, qui suggèrent des problèmes de santé potentiels liés à la consommation de l’édulcorant, le chercheur souligne qu’il est « temps de revoir la sécurité et le statut réglementaire du sucralose, car les preuves qu’il comporte des risques importants s’accumulent ». En fait, ce n’est pas la première étude à révéler des problèmes potentiels. L’expert encourage les gens à éviter les produits contenant du sucralose, car « c’est quelque chose que vous ne devriez pas manger ».

D’autres études récentes ont ciblé les édulcorants : la recherche a montré que l’aspartame peut vous rendre plus anxieux, tandis que l’érythritol a été associé à un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. L’OMS a également souligné que l’utilisation d’édulcorants à la place du sucre n’entraîne pas de perte de poids. Les détails de la nouvelle recherche sur le sucralose «Propriétés toxicologiques et pharmacocinétiques du sucralose-6-acétate et de son parent sucralose: essais de dépistage in vitro» ont été publiés dans le Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.

