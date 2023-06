MacOS 14 Liste officielle et fonctionnalités des appareils pris en charge par Sonoma

Alors que le premier jour de l’événement annuel WWDC 23 d’Apple touche à sa fin, nous avons pu voir beaucoup de nouvelles choses lors de l’événement. Bien qu’il existe la mise à jour incrémentielle habituelle concernant tvOS, iOS, iPadOS et WatchOS, les ordinateurs Apple ne sont jamais laissés pour compte. Le tout nouveau système d’exploitation macOS qui sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs s’appelle macOS Sonoma. Lors de la présentation, nous avons pu voir que ce nouveau macOS porte le nom de la région viticole du nord de la Californie.

Bien sûr, comme on peut s’y attendre d’Apple, le nouveau macOS a une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Mais, pour profiter du nouveau système d’exploitation ainsi que de ces fonctionnalités, vous devez savoir si l’appareil macOS que vous possédez est compatible avec le tout nouveau système d’exploitation ou non. Lisez la suite pour connaître la liste des appareils macOS Sonoma pris en charge.

macOS Sonoma Nouvelles fonctionnalités

Avant de creuser dans la liste des appareils pris en charge pouvant installer macOS Sonoma, récapitulons rapidement les nouveautés de macOS Sonoma.

Nouveau mode de jeu

Avec macOS Sonoma, vous pouvez facilement jouer à vos jeux sans avoir à vous soucier des autres applications et services d’arrière-plan utilisant votre GPU et votre CPU. Le nouveau mode de jeu donne la priorité à l’utilisation du processeur et du processeur graphique pour vos jeux. Ce nouveau mode garantit également une latence réduite lors de l’utilisation d’appareils tels que vos Apple AirPods et vos manettes sans fil.

Modifier immédiatement les PDF

Désormais, dans macOS Sonoma, vous n’avez plus besoin d’installer une application tierce pour ouvrir et lire des PDF. Ouvrez simplement un fichier PDF immédiatement et vous pouvez également choisir de modifier le PDF sans avoir à le télécharger n’importe où. Mieux encore, vous pouvez utiliser la fonction de remplissage automatique qui remplira automatiquement les champs vides de votre PDF.

Correction automatique améliorée

Vous pouvez maintenant taper rapidement sans aucune erreur ni erreur grammaticale grâce à la fonction de correction automatique améliorée qui est présente non seulement dans macOS Sonoma mais aussi dans iOS17 et iPad OS17. Il existe également une nouvelle fonction de saisie semi-automatique où la prédiction de texte est pratique pour compléter vos phrases. Appuyer sur la barre d’espace peut vous aider à compléter la phrase.

Mode de verrouillage

Avec le mode verrouillage, vous pouvez vous assurer que vos appareils macOS Sonoma ainsi que les autres appareils Apple sont protégés contre tout type de cyberattaque qui peut causer de nombreux problèmes à votre macOS et à d’autres appareils Apple.

Hé Siri est maintenant Siri

Vous n’avez plus besoin de dire Hey Siri pour activer l’assistant vocal. Dites simplement Siri et l’assistant sera activé. De plus, vous pouvez désormais avoir des conversations continues avec Siri sans avoir à impliquer l’assistant chaque fois que vous lui demandez quelque chose.

Appareils pris en charge par macOS Sonoma

Examinons maintenant la liste des appareils qui prendront en charge le tout nouveau macOS Sonoma.

iMac Pro : 2017 et plus récent

iMac : 2019 et plus récent

Mac Mini : 2018 et plus récent

Mac Pro 2019 et plus récent

Mac Studio : 2022 et plus récent

MacBook Air 2018 et plus récent

MacBook Pro 2018 et plus récent

En regardant la liste, un bon nombre d’appareils macOS de 2017 ne semblent pas figurer sur la liste, à l’exception de l’iMac Pro. Eh bien, ce n’est pas parce que votre ancien appareil macOS ne prend pas en charge macOS Sonoma que c’est la fin du chemin. Tôt ou tard, nous pourrons bientôt voir quelqu’un trouver et trouver un moyen d’installer macOS Sonoma sur des appareils macOS plus anciens, avec une forte possibilité que même les appareils macOS de 2015 puissent profiter de macOS Sonoma.

Ceci conclut la liste des nouvelles fonctionnalités disponibles sur macOS Sonoma ainsi que la liste des appareils pris en charge par macOS Sonoma. De plus, les aperçus du développeur pour macOS Sonoma viennent d’être publiés. Alors, téléchargez-le sur votre macOS Sonoma et essayez la toute nouvelle fonctionnalité sur votre appareil macOS. Cela étant dit, vous devrez vous attendre à des problèmes et à des problèmes d’instabilité avec certaines applications et certains programmes.

Alors, que pensez-vous du nouveau macOS Sonoma ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

