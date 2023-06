Apple lance iOS 17, mais tous les iPhones ne seront pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation

Un nouveau système d’exploitation dédié aux iPhones a été présenté lors de la WWDC d’Apple. Les principales innovations concernent l’application Messages et l’application Téléphone, deux des plus utilisées par les utilisateurs. Le nouveau système devrait être compatible avec 19 modèles d’iPhone.

Le protagoniste absolu, c’était lui : le Vision Pro, le premier visualiseur créé par Apple, clé pour relancer un Metaverse qui semblait avoir disparu des radars de la presse et des investisseurs. Lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) organisée le 5 juin à Cupertino, il y avait aussi autre chose. La société a présenté iOS 17, la nouvelle version du système d’exploitation dédiée aux iPhones.

iOS 17 sera disponible pour les développeurs dans les prochaines heures. Selon la liturgie, la version Beta dédiée au public arrivera également. Pour la version officielle, il faudra cependant patienter encore un peu. Le nouveau système d’exploitation a été présenté par Craig Federighi, vice-président directeur du génie logiciel d’Apple. C’est lui qui a expliqué que le changement du nouveau système d’exploitation commence par les applications les plus utilisées :

« Avec iOS 17, nous avons rendu l’iPhone plus personnel et intuitif en repensant les fonctionnalités que nous utilisons tous au quotidien. Téléphone, FaceTime et Messages sont des applications fondamentales dans notre façon de communiquer, et cette version regorge de mises à jour que nous pensons que nos utilisateurs apprécieront vraiment.

Les nouveautés d’iOS 17

Le premier changement d’iOS 17 se voit dans les appels, à plusieurs égards. Il est possible de personnaliser l’image de la personne qui nous appelle, en insérant une image, un avatar et même le nom de la personne. Mais pas seulement. Apple a également lancé un système de transcription des appels, une série de messages automatiques envoyés depuis l’iPhone lorsqu’il n’est pas possible de répondre immédiatement au téléphone. Un système similaire à celui présenté par Android.

Apple a également dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour l’application Messages. La transcription automatique de l’audio est intéressante, les nouvelles options de création et d’utilisation des autocollants et surtout la nouvelle option qui permet à un utilisateur de notifier ses contacts lorsqu’il est rentré chez lui. Excellente option pour les soirées où vous vous retrouvez en retard.

Modèles compatibles avec iOS 17

Chaque mise à niveau a un prix. Le nouveau système d’exploitation iPhone ne sera pas disponible pour tous les modèles existants. Comme cela arrive toujours à ces occasions, les anciens modèles ne seront pas compatibles avec la mise à jour. D’après les premières informations, il semble que la liste des iPhones compatibles atteigne ceux présentés en septembre 2018 et comprend donc :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (à partir de la deuxième génération)

