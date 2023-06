Êtes-vous prêt pour iOS 17 ? Vérifiez si votre iPhone est compatible !

Apple a récemment annoncé iOS 17, une mise à jour logicielle majeure pour les iPhones qui apportera de nouvelles fonctionnalités et améliorations au système d’exploitation. A chaque nouvelle mise à jour d’iOS, la question se pose : quels iPhones la prendront en charge ? Voici une liste complète de tous les iPhones qui prendront en charge iOS 17.

La liste complète des iPhones pris en charge

Selon le site Web d’Apple, les modèles d’iPhone suivants prendront en charge iOS 17 lors de sa sortie à l’automne :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 3e génération

iPhone SE 2e génération

Comme vous pouvez le voir, la liste est assez longue et comprend la plupart des iPhones sortis ces dernières années. Cependant, il convient de noter que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X ne sont pas inclus dans la liste. Si vous possédez l’un de ces modèles, iOS 16 sera la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation que vous recevrez.

Le nouveau système iOS 17 est fourni avec plusieurs mises à niveau de l’application téléphonique, FaceTime, iMessage, Stickers, Airdrop, StandBy Display Keyboard et plus encore. Il existe également de nouvelles fonctionnalités telles que l’application Journal, Poster et NameDrop. Sur iOS 17, l’assistant vocal AI de l’iPhone, Siri, peut être activé simplement en disant « Siri » au lieu de « Hey Siri ». Il existe également des mises à niveau de son application hors ligne, de son application de santé, du partage de mot de passe et de clé d’accès, de la musique Apple, de la confidentialité pour Safari, etc.

Conclusion

iOS 17 apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux iPhones, et la bonne nouvelle est que les modèles les plus récents le prendront en charge. Si vous possédez un iPhone qui ne figure pas sur la liste, il est peut-être temps d’envisager de passer à un modèle plus récent pour profiter des dernières mises à jour logicielles. Avec iOS 17, Apple continue de repousser les limites de ce qui est possible avec les systèmes d’exploitation mobiles, et nous avons hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine