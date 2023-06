Vision Pro : je viens d’essayer le premier ordinateur spatial d’Apple, et voici ce que j’en pense

Lors de la WWDC 2023, Apple a officiellement dévoilé son nouveau casque Vision Pro, qu’il décrit comme un « ordinateur spatial révolutionnaire ». J’étais dans la foule lors du discours d’ouverture d’aujourd’hui quand il a été annoncé, et peu de temps après, j’ai été emmené sur une voiturette de golf pour essayer l’Apple Vision Pro.

Lorsque je suis arrivé au bâtiment de démonstration situé au coin le plus éloigné d’Apple Park, j’ai ensuite été à nouveau emporté… dans un monde alternatif propulsé par visionOS.

Le processus de configuration

Lorsque je suis arrivé au bâtiment de démonstration spécial d’Apple, j’ai suivi le processus d’installation pour Vision Pro. Cela a été fait à l’aide d’un système de numérisation simple sur un iPhone 14 qui était similaire au processus de configuration de Face ID sur un nouvel iPhone. L’étape suivante consistait à configurer Spatial Audio, qui consistait à scanner mon visage et mes deux oreilles.

J’ai eu quelques problèmes avec la partie audio spatiale personnalisée de l’expérience de configuration, mais cela ne semblait pas avoir d’impact sur l’expérience réelle de Vision Pro. L’iPhone 14 ne voulait tout simplement pas scanner mon oreille gauche pour une raison quelconque.

Je porte des contacts plutôt que des lunettes, donc je n’ai pas eu à passer par la partie test de vision de l’expérience. Pour ceux qui portent des lunettes, cependant, Apple a mis en place un équipement de test de vision.

Avec les trucs ennuyeux à l’écart, il était temps d’essayer le casque Vision Pro lui-même. Je l’ai mis et j’ai ajusté l’ajustement à mon goût en utilisant le bandeau en haut et la sangle flexible sur le côté. Il était étonnamment facile d’obtenir un ajustement parfait.

Utilisation de visionOS

À partir de là, j’ai commencé à explorer visionOS, le système d’exploitation qui alimente le casque Vision Pro. Dans. ma première interaction, visionOS a montré le message emblématique « Hello » d’Apple flottant dans l’espace. De là, j’ai été redirigé vers la vue d’accueil. L’écran d’accueil est similaire à la vue en nid d’abeille sur l’Apple Watch. J’ai utilisé mes yeux pour parcourir la grille d’applications.

visionOS repose entièrement sur vos yeux, vos mains et votre voix pour la navigation. Je n’ai pu essayer aucune des fonctions de commande vocale, mais les gestes de commande des yeux et des mains étaient vraiment impressionnants. Un simple tapotement de vos doigts vous permet de sélectionner un objet. Vous pouvez zoomer en appuyant et en pinçant comme vous le feriez sur un iPhone, et vous pouvez faire défiler en effleurant votre poignet. Un coup de poignet ouvert activera le défilement par inertie comme sur iPhone, iPad et Mac.

Il y a absolument une courbe d’apprentissage pour comprendre comment naviguer dans visionOS, mais même au cours de mes 30 minutes avec Vision Pro, je suis devenu assez à l’aise avec la plupart des gestes. Il y a eu plusieurs fois où j’ai sélectionné la mauvaise chose et que je me suis retrouvé dans la mauvaise application, mais il était assez facile de revenir à l’écran d’accueil en appuyant simplement sur la couronne numérique.

visionOS vous permet d’ouvrir plusieurs applications et de les organiser comme bon vous semble. L’interface pour ce faire est similaire à Stage Manager sur l’iPad, avec une « barre de fenêtre » en bas de chaque application pour ajuster le positionnement et une flèche dans le coin pour ajuster la taille de chaque application. Vous pouvez également rapprocher les fenêtres de vous en tapotant avec vos doigts et en les rapprochant.

Pour la plupart des gens, cette courbe d’apprentissage sera l’aspect le plus difficile de Vision Pro. Je dois imaginer que les gestes deviennent une seconde nature à un moment donné, mais il faudra s’entraîner pour y arriver. Je suppose que visionOS offrira un didacticiel utilisateur robuste lors de la première exécution lors de son lancement aux clients l’année prochaine. Apple proposera également des démonstrations dans ses stores de détail pour les clients.

Tout au long de mon expérience avec Vision Pro, Apple a souligné à plusieurs reprises les différentes façons dont le casque vous permet de rester connecté au monde qui vous entoure. Par exemple, je pouvais regarder à gauche et à droite pour voir les deux autres personnes dans la salle de démonstration avec moi. Vous pouvez également utiliser la couronne numérique pour ajuster le niveau d’immersion à tout moment.

Consommation de contenu et environnements

Apple présente la consommation de contenu comme l’un des principaux arguments de vente de Vision Pro, et à juste titre. L’expérience est absolument incroyable. J’ai eu la chance d’explorer une version 3D d’Avatar 2 et j’ai été époustouflé par l’immersion.

Vous pouvez regarder du contenu via Vision Pro dans une fenêtre flottante que vous pouvez ajuster à votre guise, et visionOS assombrit automatiquement la zone autour de cette fenêtre. Vous pouvez également mettre le film dans un environnement de votre choix. J’ai pu regarder un film en utilisant l’environnement cinéma, ce qui donnait l’impression que je regardais dans un home cinéma dédié. L’attention portée aux détails était remarquable, jusqu’aux textures de style mousse acoustique au plafond.

Regarder des films 3D avec Vision Pro est la preuve que les films 3D peuvent être incroyablement immersifs et carrément cool s’ils sont bien faits. Les téléviseurs 3D ont peut-être été une mode de courte durée, mais Vision Pro cloue l’expérience.

J’ai également pu regarder un extrait d’un match de la NBA tout en portant Vision Pro, ainsi qu’un match de la MLB. Ces deux expériences étaient incroyables. Je pouvais regarder en haut, en bas, à gauche et à droite et me sentir comme si j’étais dans le stade, assis à côté du terrain ou juste à côté de la première ligne de base. Il y avait aussi un clip qui a été tourné dans un studio de musique avec Alicia Keys. J’ai beaucoup écrit sur la façon dont les concerts peuvent être un gros argument de vente de Vision Pro, et cette démo n’a fait que me prouver ce point.

Sur le côté de l’interface visionOS se trouve un menu qui se développe pour afficher « Personnes, applications et environnements ». J’ai choisi l’option Environnements et j’en ai vu une appelée « Mount Hood », qui était totalement immersive et m’entourait de chaque côté et derrière moi. C’est aussi l’une des fois où j’ai utilisé la Digital Crown pour contrôler mon niveau d’immersion.

Photos

L’application Photos est un élément clé de l’expérience Vision Pro. Vous pouvez afficher l’intégralité de votre bibliothèque Photos et utiliser des gestes pour sélectionner des photos, faire défiler les photos, effectuer un zoom avant et arrière, etc. Vous pouvez voir des photos panoramiques prises sur iPhone qui vous enveloppent tout autour. J’ai vu deux images panoramiques iPhone différentes prises en Islande et sur la côte de l’Oregon.

Les photos et vidéos spatiales sont capturées via la caméra 3D intégrée du Vision Pro. Apple dit que ceux-ci sont destinés à permettre aux utilisateurs de « capturer, revivre et s’immerger dans leurs souvenirs préférés ».

« Chaque photo et vidéo spatiale ramène les utilisateurs à un moment précis, comme une fête entre amis ou une réunion de famille spéciale », explique Apple.

Au cours de ma démo, j’ai vu deux vidéos spatiales : une prise lors de la fête d’anniversaire d’un enfant et une autre prise lors d’un feu de camp. Ceux-ci étaient tous les deux très impressionnants et ont fait un excellent travail pour donner l’impression que j’étais moi-même dans ces souvenirs.

FaceTime

Pendant mon temps pratique avec Vision Pro, j’ai reçu un appel FaceTime de quelqu’un d’autre dans le bâtiment qui portait également Vision Pro. Cette personne était reflétée dans ma vue Vision Pro à l’aide d’un Persona, qu’Apple décrit comme une représentation numérique de la personne créée à l’aide de techniques d’apprentissage automatique.

La Persona était très convaincante, mais une fois que j’ai commencé à regarder de plus près, il était clair qu’il s’agissait d’une vidéo générée artificiellement. Cela était particulièrement visible autour de la bouche de la personne.

Lors de l’appel FaceTime, nous avons collaboré sur un document Freeform qui comprenait un modèle 3D d’un immeuble. Je pouvais regarder à l’intérieur de ce modèle pour voir des détails spécifiques sur la conception, les coins, les meubles, etc.

Confort et mal des transports

Enfin, et peut-être le plus important, il y a l’aspect confort de Vision Pro. Comme je l’ai dit au début, le processus d’installation et de mise en place du casque est simple et facile. Mais qu’en est-il réellement de le porter?

J’ai porté Vision Pro pendant environ 30 minutes et mon expérience a été globalement positive. Le tissu est doux et respirant, il y a beaucoup de rembourrage autour des yeux et il était bien ajusté (mais pas trop) sur ma tête.

Cela étant dit, c’est définitivement le côté le plus lourd des choses. Je pouvais absolument voir que je me lassais de le porter après de longues sessions. La conception et l’ajustement généraux me rappelaient un peu les AirPods Max et de nombreux matériaux étaient similaires.

Il est clair pourquoi Apple a également opté pour une batterie externe. Si la batterie était intégrée au casque lui-même, elle serait bien trop lourde et pratiquement impossible à porter plus de quelques minutes à la fois.

Une chose qu’Apple a déclarée aujourd’hui, c’est qu’il n’y avait qu’une petite sélection de tailles Light Seal disponibles lors de ces démos. Lorsque Vision Pro sera lancé, cependant, un vaste ensemble de tailles Light Seal sera disponible. Cela contribuera à parfaire encore le confort de tous les utilisateurs.

Au début d’aujourd’hui, j’étais vraiment préoccupé par le mal des transports lorsque je portais un casque Apple. J’ai le mal des transports incroyablement rapidement dans une voiture ou un avion. Mais au cours de mes 30 minutes d’utilisation de Vision Pro, je n’ai ressenti aucun mal des transports.

Apple affirme que la combinaison de deux écrans 4K et d’une latence incroyablement faible sont des facteurs importants pour empêcher les gens d’avoir le mal des transports lorsqu’ils portent Vision Pro. La capacité d’entrer et de sortir de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée joue également un rôle majeur dans la réduction du mal des transports.

Autres informations

L’une des parties les plus impressionnantes de mon temps avec VIsion Pro était la qualité du son. Le casque comporte deux pilotes amplifiés individuellement à l’intérieur de chaque module audio. Associé au contenu immersif, Spatial Audio était époustouflant. Bien mieux que Spatial Audio aujourd’hui en utilisant des AirPods.

J’ai participé à une méditation de pleine conscience d’une minute qui comportait des animations immersives et des exercices de respiration guidés. J’en avais vraiment besoin après la keynote de 2 heures !

L’une des démos m’a vu interagir avec un papillon, qui a volé vers moi et s’est posé sur ma main. Il y avait aussi une expérience interactive Encounter Dinosaurs, au cours de laquelle j’ai marché vers le dinosaure et l’ai « touché ». C’était cool mais un peu fantaisiste. C’est une preuve de concept cool pour ce qui pourrait être possible à l’avenir, cependant.

Je ne peux pas parler de la durée de vie de la batterie puisque je n’ai porté Vision Pro que pendant 30 minutes. Mon casque était connecté à la batterie externe et il ne me gênait pas du tout. J’ai pu me lever et me déplacer et simplement déposer la batterie dans ma poche.

Je n’ai pu essayer aucune des fonctionnalités axées sur Mac, mais j’ai hâte d’en savoir plus sur celles-ci à l’avenir.

Je n’ai pas eu la chance de voir quelqu’un d’autre porter Vision Pro, donc je n’ai pas pu voir la partie EyeSight de l’expérience.

J’ai vu une démo Apple Immersive Vidéo qui m’a enveloppé dans une vue à 180 degrés comme si je volais au-dessus d’une ville, sous l’océan, dans un champ plein d’animaux sauvages, et plus encore.

Conclusion

Lorsque j’ai retiré Vision Pro après ma démo de 30 minutes, je me suis senti un peu déconcerté. Pas nécessairement dans le mauvais sens, mais c’était un sentiment que je n’avais jamais ressenti auparavant. Je venais de vivre quelque chose qui me transportait dans un autre monde… tout en me gardant un peu connecté au « monde réel » qui m’entourait.

Un autre signe révélateur des objectifs d’Apple est que nulle part dans le communiqué de presse Apple ne mentionne même le mot « casque ». La société l’appelle plutôt un « ordinateur spatial » et désigne visionOS comme « le premier système d’exploitation spatial au monde ».

C’est la clé de l’expérience Vision Pro, et c’est quelque chose qui distingue Apple des autres acteurs de cet espace. L’hybride de la réalité virtuelle et augmentée établit un très bon équilibre d’immersion tout en vous gardant engagé avec les gens autour de vous.

À bien des égards, Vision Pro et visionOS sont l’aboutissement d’années de fonctionnalités AR et VR qui ont progressivement fait leur chemin vers l’iPhone depuis l’introduction d’ARKit en 2017. Apple affirme que l’iPhone est déjà la plus grande plate-forme AR au monde, et visionOS tire parti de plusieurs de ces fonctionnalités.

Certaines fonctionnalités de Vision Pro vous semblent fantaisistes ? Absolument. Mais une grande partie de ce que j’ai vu aujourd’hui est la preuve à quel point la réalité mixte peut être impressionnante lorsqu’elle est bien faite, en utilisant du matériel et des logiciels haut de gamme. Au fur et à mesure que l’écosystème se développe, une partie du contenu qui peut sembler fantaisiste peut être remplacée par des expériences incroyables.

Le matériel de Vision Pro est absolument à la pointe de l’industrie. Je ne pouvais pas voir un seul pixel sur les écrans 4K, et même les bords du contenu de chaque côté de moi étaient nets et clairs. La combinaison de ces écrans et des puissantes puces M2 et R1 à l’intérieur indique que Vision Pro excelle dans tout ce qu’il fait.

Vision Pro ne sera pas un succès retentissant, et je pense que même Apple le sait. La société a comparé le prix de 3 500 dollars à celui du Mac d’origine, vendu 2 495 dollars en 1984. En dollars de 2023, cela représenterait plus de 7 000 dollars.

Mais même s’il n’y a pas de lignes autour des Apple Stores le jour du lancement, Vision Pro donnera à Apple un moyen de diffuser son travail sur ce marché dans la nature. Les développeurs peuvent créer des applications, les studios de cinéma et de télévision peuvent créer du contenu, et Apple peut en savoir plus sur ce que les gens attendent d’un produit comme celui-ci.

J’étais un grand sceptique quant aux projets d’Apple d’entrer sur le marché des casques VR/AR. Vision Pro est encore à des mois d’être prêt pour les heures de grande écoute, mais ce que j’ai vécu lors de ma pratique aujourd’hui m’a laissé très impressionné. J’ai hâte de voir le produit final au début de l’année prochaine.

J’aurai plus de réflexions sur visionOS et Vision Pro plus tard cette semaine lorsque je répondrai à quelques questions des lecteurs de Netcost-security.fr. Avez-vous quelque chose que vous voulez savoir? Laissez-moi tomber sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter ou Mastodon.

