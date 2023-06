Quels Mac prennent en charge macOS 14 ? Surtout uniquement les modèles Apple Silicon. Voici la liste…

Apple a officiellement présenté aujourd’hui macOS 14, aux côtés d’iOS 17 et d’iPadOS 17 – et Apple abandonne la prise en charge de presque tous les Mac Intel.

La société a fourni une liste des Mac capables d’exécuter macOS 14…

Apple a mis en avant les fonctionnalités suivantes :

Apple a présenté aujourd’hui macOS Sonoma, la dernière version du système d’exploitation de bureau le plus avancé au monde, apportant un riche ensemble de fonctionnalités qui améliorent l’expérience Mac. Des économiseurs d’écran époustouflants et des widgets puissants ouvrent une toute nouvelle façon de personnaliser. Les utilisateurs peuvent désormais placer des widgets directement sur le bureau, interagir avec eux d’un simple clic et, grâce à la magie de Continuity, accéder au vaste écosystème de widgets iPhone sur leur Mac. Dans macOS Sonoma, la visioconférence devient également plus attrayante avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour aider les utilisateurs à présenter à distance, comme Presenter Overlay, qui place un présentateur au-dessus du contenu partagé, et Reactions, qui permet des effets vidéo amusants déclenchés par des gestes en qualité cinématographique. . Des mises à jour importantes arrivent sur Safari, faisant passer l’expérience Web au niveau supérieur. Les profils séparent la navigation entre plusieurs sujets ou projets, et les applications Web offrent un accès plus rapide aux sites favoris. Et le jeu s’améliore encore, avec l’introduction du mode Jeu, de nouveaux titres passionnants et une nouvelle boîte à outils de portage de jeu qui permet aux développeurs d’apporter encore plus de jeux sur Mac encore plus facilement.

« macOS est le cœur du Mac, et avec Sonoma, nous le rendons encore plus agréable et productif à utiliser », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel chez Apple. « Nous pensons que les utilisateurs vont adorer macOS Sonoma et les nouvelles façons dont il leur permet de personnaliser avec des widgets et de nouveaux économiseurs d’écran époustouflants, de voir de nouveaux niveaux de performances de jeu et de gagner en productivité pour les vidéoconférences et la navigation avec Safari. »