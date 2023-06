Apple dévoile Vision Pro, son premier casque de réalité augmentée

Après beaucoup d’anticipation, Apple a finalement dévoilé son premier casque de réalité augmentée (AR) appelé le Vision Pro lors de la WWDC 2023. Ce n’est pas seulement un nouveau produit pour Apple, mais il représente une toute nouvelle catégorie de produits au sein de l’écosystème de l’entreprise. Le Vision est un casque haut de gamme qui, selon Apple, marquera le début de « l’informatique spatiale ». Le casque est son premier nouveau produit majeur depuis l’Apple Watch en 2014.

Le Vision Pro permettra aux utilisateurs d’interagir avec les applications d’une nouvelle manière. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs yeux et leurs mains pour naviguer dans les applications, et ils peuvent utiliser leur voix pour rechercher des informations. Cette nouvelle façon d’interagir avec les applications les rendra plus accessibles et conviviales pour tous.

Présentation de l’Apple Vision Pro : le premier casque de réalité augmentée/virtuelle d’Apple

Apple Vision Pro est un nouveau casque de réalité augmentée (AR) qui peut également être utilisé pour la réalité virtuelle (VR). Il a un cadran qui vous permet de basculer entre les deux modes. Le casque est sans contrôleur, vous pouvez donc parcourir les applications en les regardant. Vous pouvez appuyer pour sélectionner et feuilleter pour faire défiler. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent également donner des commandes vocales. Vision Pro prend en charge les accessoires Bluetooth et vous permet de connecter votre Mac pour l’utiliser à l’intérieur du casque.

À l’intérieur du casque Apple Vision Pro

Le Vision Pro est un visiocasque (HMD) élégant et confortable qui comprend une seule feuille de verre à l’avant, un cadre en aluminium léger et une sangle en textile doux. Le HMD comprend également un déflecteur autour du visage pour bloquer la lumière, des modules audio intégrés et des lentilles Zeiss pour la correction de la vision. La batterie fournit jusqu’à 2 heures d’utilisation, mais elle peut également être branchée pour une utilisation continue.

Ensuite, l’écran est un écran Micro LED avec 23 millions de pixels sur les deux yeux. Il dispose également d’un réseau de capteurs qui fournit un suivi des yeux, un balayage 3D lidar, un suivi de la tête et un suivi des mains. Toutes ces données sont traitées par la puce Apple M2 et une nouvelle puce appelée R1.

La puce M2 est responsable des performances globales du casque, tandis que la puce R1 gère le réseau de capteurs, les entrées de caméra et six microphones. Cela permet au casque d’offrir une expérience plus immersive en suivant les mouvements de vos yeux, la position de la tête et les gestes de la main.

Aucun contrôleur nécessaire

Le nouveau casque d’Apple élimine le besoin d’un contrôleur, s’appuyant plutôt sur vos yeux, vos mains et votre voix pour interagir avec le monde virtuel. Pour sélectionner un objet, vous pouvez simplement le regarder et taper du doigt. Pour faire défiler, vous pouvez effleurer votre main.

Apple utilise une nouvelle technologie appelée EyeSight pour permettre aux autres de voir vos yeux sur un écran externe. Cela vous permet de rester connecté avec les personnes qui vous entourent, même lorsque vous êtes immergé dans la réalité virtuelle.

Le Vision OS

Le nouveau système d’exploitation d’Apple pour son casque de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) sera similaire à iOS et iPadOS. Appelé VisionOS, vous aurez un écran d’accueil qui peut être personnalisé avec des icônes d’application et des widgets. Le système d’exploitation comprendra également quelque chose appelé « Home View », qui permet aux utilisateurs de placer des applications dans leur espace physique. Les applications de Home View sembleront flotter dans les airs et réagiront également à la lumière et aux ombres, créant une expérience plus immersive. Les utilisateurs peuvent également faire évoluer les applications et les placer n’importe où dans leur espace.

Apple Vision Pro et VisionOS auront leur propre store d’applications, où les développeurs pourront créer des applications pour la plate-forme. Cela permettra aux utilisateurs de Vision Pro d’accéder à une large gamme d’applications, y compris des outils de productivité, des jeux et des applications de divertissement. Le Vision Pro prendra également en charge les personnages numériques, qui sont des représentations virtuelles d’utilisateurs pouvant être utilisées dans des applications telles que Webex et Zoom. Cela permettra aux utilisateurs d’avoir une expérience plus immersive lors de l’utilisation de ces applications, et il sera également plus facile pour les utilisateurs de collaborer avec d’autres.

Microsoft Office sera également optimisé pour les appareils Vision Pro. Cela permettra aux utilisateurs de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations sur un écran plus grand avec plus de précision.

Apple Vision Pro pour la productivité

Pour la productivité, vous obtenez quelque chose appelé « toile pour les applications ». Cela vous permet de placer vos applications n’importe où sur l’écran, en créant une version flottante de votre Mac avec une navigation Web et d’autres applications de productivité toujours à portée de main. Vous pouvez simplement tourner la tête pour passer d’une application à l’autre. Ou même mettre des objets 3D devant vous et les voir sous n’importe quel angle.

Vision Pro est également compatible avec les accessoires Bluetooth, tels que le Magic Trackpad et le Magic Keyboard. Vous pouvez également utiliser votre Mac pour refléter l’écran de votre Mac sur le casque, créant ainsi un écran 4K massif.

Vision Pro inclut également une nouvelle version de FaceTime qui vous permet de voir les versions numériques d’autres personnes lors d’appels individuels. Lorsque de nouvelles personnes sont ajoutées à l’appel, leurs avatars flottent simplement devant vous. Vous pouvez même partager des applications avec d’autres pendant un appel.

Apple Vision Pro Pour le multimédia

Apple a également présenté Vision Pro comme une machine multimédia à utiliser lorsque vous ne travaillez pas. Les photos flottent dans les airs et les panoramas pris depuis votre iPhone peuvent être visualisés à 360 degrés. Vous pouvez également prendre des photos ou des vidéos en appuyant sur un bouton, et Vision Pro clignotera pour faire savoir aux autres que vous prenez des images.

En plus de ses capacités multimédias, Vision Pro fonctionne également comme une salle de cinéma personnelle. Vous pouvez ajuster la taille de l’écran pour l’adapter à votre espace. Le système d’exploitation assombrit automatiquement la zone environnante et ajoute un son spatial. Il vous permet même d’ajouter un « environnement » pour vous donner l’impression d’être dans une immense salle de cinéma, même si vous regardez un film à la maison. Vous pouvez également utiliser le Vision Pro pour jouer à des jeux Apple Arcade avec prise en charge du contrôleur de jeu. Apple vante également le contenu télévisé sur le casque, y compris le contenu premium de Disney.

Prix ​​et disponibilité d’Apple Vision Pro

Le Vision Pro d’Apple sera disponible à l’achat début 2024 au prix de 3499 $. Pendant que vous attendez le lancement, Apple travaillera dur pour développer plus d’applications et d’expériences pour le Vision Pro.

