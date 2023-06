Apple dévoile le casque Vision Pro AR, arrive au début de l’année prochaine pour 3 500 $

De l’autre côté du miroir : Après des années de fuites et de spéculations, Apple a enfin dévoilé son entrée sur le marché de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). C’est une entreprise coûteuse; le Vision Pro cherche à intégrer l’écosystème logiciel robuste et populaire d’Apple dans un casque AR avec la puissance de traitement d’un MacBook.

Apple a clôturé sa présentation WWDC23 en dévoilant son casque de réalité augmentée tant attendu – le Vision Pro. Pour 3 499 $, l’appareil autonome alimenté par M2 introduit un nouveau système d’exploitation et une interface d’application dans un espace de réalité mixte. Remarquablement, il fonctionne sans contrôleurs physiques et devrait être lancé au début de l’année prochaine.

Le géant de la technologie basé à Cupertino considère le Vision Pro comme un niveau de produit unique, bien nommé Spatial Computing. Le visionOS innovant propose des versions alternatives des applications que les personnes utilisent fréquemment sur leur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Plusieurs écrans virtuels, extensibles jusqu’à 100 pieds de large, permettent aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches avec des applications de divertissement et de productivité. Ceux-ci incluent Apple TV +, Disney +, la suite Microsoft Office, Safari, FaceTime, les jeux Apple Arcade et bien d’autres. Notamment, les développeurs peuvent porter des applications sur visionOS, mais le Vision Pro inclut également un mode de compatibilité pour les applications iPhone et iPad.

L’interaction de l’utilisateur se fait principalement par le biais du suivi oculaire, des gestes de la main et des commandes vocales. Comme la plupart des casques, l’appareil dispose d’un clavier virtuel, mais peut également se connecter à des claviers ou des contrôleurs Bluetooth pour le travail et les jeux. De plus, les utilisateurs de Vision Pro peuvent se connecter de manière transparente à un Mac en le regardant simplement, ce qui fournit ensuite une vue agrandie des applications Mac dans l’espace de réalité mixte.

Les lentilles micro-OLED de l’appareil contiennent collectivement 23 millions de pixels, atteignant effectivement 4K par œil, soit environ le double de la résolution des casques VR comme le Meta Quest 2 et le PlayStation VR2. Cela confère aux écrans virtuels du Vision Pro une qualité d’image 4K complète.

De plus, le casque comprend la toute première caméra 3D d’Apple, permettant la capture de photos et de vidéos en 3D. Il permet également aux utilisateurs de visualiser les photos panoramiques de l’iPhone en mode enveloppant.

Malgré son prix élevé, l’événement de lancement du Vision Pro a suggéré qu’Apple envisageait l’appareil servant à la fois au travail et aux loisirs à la maison et au bureau. Plusieurs fonctionnalités semblent conçues pour rationaliser les expériences VR et AR, les rendant plus conviviales pour le consommateur moyen.

Au-delà de l’interface sans contrôleur, Apple vise à garantir que les utilisateurs de Vision Pro ne se sentent pas trop isolés de l’environnement environnant. Un cadran physique peut régler la visibilité de l’arrière-plan virtuel, le casque rend automatiquement visibles les personnes à proximité et les yeux de l’utilisateur restent perceptibles pour les observateurs extérieurs.

Le nouveau processeur R1 du casque réduit également le décalage vidéo passthrough en gérant l’entrée de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones. Une batterie externe offre deux heures d’utilisation continue.

