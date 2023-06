Mac Pro en silicium Apple entièrement spécifié plus abordable que la dernière version qui plafonnait à plus de 50 000 $

Le prix de Vision Pro vous semble-t-il un peu élevé ? Ce n’est qu’une fraction d’un Mac Pro en silicium Apple au maximum – qui lui-même est une fraction du prix le plus élevé du Mac Pro 2019. Il y a une raison à cela, cependant.

La comparaison de prix entre le Mac Pro d’Intel et le Mac Pro en silicium d’Apple est difficile.

Le prix le plus élevé du dernier Mac Pro Intel de 2019 a atteint 52 599 $ – avant d’ajouter l’option de stockage SSD de 8 To et plus d’options de carte graphique. La carte Afterburner d’Apple pour le déchargement du décodage vidéo ProRes et ProRes RAW représentait 2 000 $ de ce prix total.

De nos jours, Apple intègre cette capacité dans chaque puce M2. Il y a toujours un écart galactique entre le prix le plus élevé d’alors et maintenant.

Le tout nouveau M2 Ultra Mac Pro peut être optimisé avec ces spécifications :

Processeur 24 cœurs, GPU 76 cœurs, moteur neuronal 32 cœurs

192 Go de mémoire unifiée

Stockage SSD de 8 To

Il est impossible d’exagérer à quel point le silicium Apple est adapté au matériel Mac par rapport aux puces Intel. Cela dit, le Mac Pro 2019 le plus haut de gamme au lancement pourrait offrir un peu plus de RAM.

De combien de mémoire parle-t-on ? Le Mac Pro alimenté par Intel Xeon W prenait en charge jusqu’à 12 bâtons de 128 Go de RAM. Comparé à la mémoire unifiée de 192 Go du nouveau Mac Pro en silicium d’Apple, le Mac Pro Intel final a pris en charge jusqu’à 1,5 To de mémoire DDR4 ECC. Cela fait beaucoup d’onglets Safari. La machine prenait également en charge deux cartes graphiques Radeon Pro Vega II Duo avec 2 x 32 Go de mémoire HBM2 chacune.

Personnellement, aucun de ces nombres de mémoire astronomiquement élevés n’a de sens logique pour moi, et je sais ce que ressentent les performances Mac de base sur le silicium Apple par rapport à Intel. Cependant, je suis sûr qu’il existe absolument des cas d’utilisation où un téraoctet de RAM est utile. Si le silicium d’Apple pouvait le prendre en charge dans le cadre des contraintes de conception de puces actuelles, pourquoi Apple ne le prendrait-il pas en charge ? Ce n’est tout simplement pas possible aujourd’hui, du moins à un coût raisonnable.

Revenons au coût, cependant, combien coûte un nouveau Mac Pro au maximum ? C’est moins de 50 000 $.

12 299 $ obtiennent le Mac Pro montable en rack avec la puce M2 Ultra, 8 To de stockage SSD et 192 Go de RAM. C’est toujours une augmentation par rapport au prix de départ de 6 999 $, mais ce n’est pas 50 000 $. Vous disposez également de huit ports Thunderbolt et de six emplacements PCI pour une extension modulaire, et ce, sur tous les modèles.

Et rappelez-vous comment le Mac Pro 2019 nécessitait une carte Afterburner de 2 000 $ pour décoder les vidéos ProRes et ProRes RAW ? La puce M2 Ultra à l’intérieur du Mac Pro a la puissance de sept cartes Afterburner. C’est une valeur de 14 000 $ seulement !

