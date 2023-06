Comment préparer votre Mac pour macOS Sonoma avec CleanMyMac X

La conférence mondiale des développeurs d’Apple a officiellement débuté et nous avons maintenant vu l’avenir de macOS avec la nouvelle version de macOS Sonoma. Alors que macOS Sonoma ne sortira officiellement que plus tard cet automne, les premiers utilisateurs comme nous sont prêts à vivre sur les versions bêta tout l’été.

Que vous effectuiez une mise à jour vers macOS 14 cet été ou que vous attendiez la version finale, c’est une bonne idée de préparer votre Mac pour le nouveau macOS. CleanMyMac X est le meilleur moyen de retrouver la sensation d’un nouveau Mac, même si vous n’êtes pas encore passé à macOS 14.

Sauvegardez les données importantes

La première chose à toujours faire est de vous assurer que vous disposez d’une sauvegarde fiable de votre configuration Mac actuelle. macOS inclut un utilitaire intégré pour sauvegarder votre Mac sur n’importe quel disque dur ou stockage en réseau. Faites une sauvegarde Time Machine, et si vous vous souciez vraiment de vos données, faites une copie de vos fichiers sur un lecteur en plus de la sauvegarde Time Machine.

Il peut être judicieux de ranger votre Mac avant d’effectuer la sauvegarde, surtout si le stockage est un problème. Que vous le fassiez avant ou après la création de votre première sauvegarde Time Machine, CleanMyMac X est de loin le meilleur moyen de vous assurer que vous ne conservez pas de fichiers indésirables dont vous n’aurez jamais besoin ou que vous ne saviez même pas que vous aviez.

CleanMyMac X est pour tout le monde

Netcost-security.fr utilise et recommande CleanMyMac X pour les nouveaux utilisateurs de Mac, les utilisateurs expérimentés et tous les autres.

En effet, Smart Scan exécute une vérification à l’échelle du système sur la façon dont vous pouvez récupérer le stockage et optimiser les performances en quelques clics. Il n’est pas nécessaire de traquer tous les composants obscurs de macOS qui pourraient monopoliser l’espace disque ou constituer un bottleneck (goulot d’étranglement) pour le stockage.

Récupérer le stockage et les performances

Même une installation macOS propre peut ne pas être aussi propre que vous le pensez. Dès que vous commencez à utiliser votre Mac et à tout configurer correctement, vous êtes susceptible de commencer à collecter des fichiers indésirables que vous pouvez purger. Par exemple, après seulement deux semaines sur une installation macOS propre sur un nouveau MacBook Air, nous avons trouvé plus de 20 Go de fichiers indésirables pouvant être jetés. C’est près de 10% du SSD de 256 Go de la machine en seulement deux semaines !

Comment CleanMyMac X récupère-t-il comme par magie de l’espace de stockage ? Cela ne ressemble à de la magie qu’en raison de la simplicité de l’utilitaire. En utilisant notre propre exemple, CleanMyMac X a pu supprimer plus de 13 Go de pièces jointes inutiles et de fichiers inutiles du système comme les fichiers de cache utilisateur, les fichiers de langue inutiles, etc.

CleanMyMac X vous aidera à gérer votre dossier Téléchargements et à purger les images d’installation d’applications fournies avec des logiciels en dehors du Mac App Store. Récupérer cet espace est un excellent moyen de commencer à utiliser votre expérience macOS propre sur un bon pied.

Votre marque peut également recevoir un boost de vitesse. CleanMyMac X peut augmenter les performances du système en exécutant des scripts de maintenance, en vidant les caches DNS et en libérant de la RAM. Cliquez simplement sur « Scan » pour exécuter une vérification à l’échelle du système, cliquez sur « Exécuter » pour regagner de l’espace et de la vitesse. Deux clics – c’est tout. Aucune application sur le marché ne fait mieux que CleanMyMac X.

Élégant et sécurisé

Apple conçoit les Mac pour qu’ils soient puissants et attrayants. CleanMyMac X valorise ces mêmes qualités. C’est pourquoi CleanMyMac X a remporté les Red Dot et UX Design Awards. Le design accessible n’est pas seulement agréable à voir. CleanMyMac X comprend également des outils intégrés qui recherchent les logiciels malveillants et suppriment tout ce qu’ils détectent.

CleanMyMac X est également adoré par Apple. Lorsque vous faites glisser une application dans la corbeille pour la supprimer, cela n’affecte en rien l’application laissée dans votre dossier système. CleanMyMac X dispose d’un outil de désinstallation intégré qui est capable de zapper toute cette crudité. Cela a été salué par la société sur le Mac App Store.

La confiance est également importante pour CleanMyMac X. C’est pourquoi CleanMyMac X a été notarié par Apple et est également disponible via le Mac App Store où le logiciel est mis en bac à sable pour plus de sécurité.

Beaucoup plus

Avant de passer à une nouvelle version de macOS, vous devez également vous assurer que vos applications sont toutes à jour. CleanMyMac X comprend un outil super utile qui vérifie et exécute les mises à jour des applications pour le logiciel sur votre Mac.

Vous pouvez préparer votre Mac pour la toute nouvelle version macOS d’Apple et vous assurer que votre machine est saine et prête avec CleanMyMac X. Les lecteurs Netcost-security.fr peuvent économiser 5 % sur un abonnement d’un an à CleanMyMac X (33,20 $, 39,95 $ reg.) pour une durée limitée. alors que nous célébrons la WWDC 2023 et tout ce que macOS 14 réserve à tout le monde.

