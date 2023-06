iOS 17 iPhone StandBy : comment utiliser et personnaliser la fonction d’affichage intelligent

L’une des nouvelles fonctionnalités phares d’iOS 17 est un mode d’affichage paysage intelligent pour iPhone lorsqu’il est en charge. Avec différents cadrans d’horloge, widgets, accès aux photos, etc., voici comment utiliser et personnaliser l’écran de veille de l’iPhone iOS 17.

iOS 17 est livré avec un certain nombre de modifications dans Messages, FaceTime, l’expérience téléphonique, la nouvelle application Journal et bien plus encore.

Mais l’une des fonctionnalités les plus intéressantes sera probablement la nouvelle vue iPhone StandBy qui transforme le smartphone en un mini écran intelligent semblable à l’Echo Show d’Amazon.

Ci-dessus et ci-dessous, j’utilise le chargeur Nomad Stand One MagSafe. Voici comment fonctionne StandBy.

iOS 17 iPhone StandBy : comment utiliser et personnaliser

Assurez-vous que vous utilisez la version bêta d’iOS 17 (guide d’installation) Avec l’écran de votre iPhone verrouillé, placez-le en mode paysage sur un chargeur vertical (le mode ne fonctionnera pas sur les chargeurs plats ou à faible angle ou lorsque votre écran est déverrouillé) iPhone StandBy apparaîtra automatiquement – la fonctionnalité est activée par défaut StandBy fonctionne sur n’importe quel iPhone pouvant exécuter iOS 17, mais vous devrez appuyer sur l’écran pour voir l’horloge, les widgets, les photos, etc. – L’iPhone 14 Pro/Pro Max avec toujours allumé affichera toujours l’affichage StandBy L’horloge analogique classique plus le widget de calendrier sur la droite est la vue StandBy par défaut, faites glisser l’un ou l’autre pour les changer Appuyez longuement sur l’un ou l’autre pour ajouter ou supprimer des widgets Sur la première vue StandBy, faites un grand balayage de droite à gauche pour changer de vue Appuyez et maintenez sur les autres vues StandBy pour les personnaliser

iOS 17 iPhone StandBy prend en charge les activités en direct, Siri, les appels entrants et les notifications plus importantes

StandBy se souvient de votre « vue préférée » et s’assombrit au rouge et à la nuit

Vous pouvez modifier les paramètres de veille en vous rendant dans Paramètres> Veille

Voici à quoi ressemble iOS 17 iPhone StandBy en cours d’utilisation :

La première fois que vous placez votre iPhone verrouillé horizontalement sur un chargeur vertical, vous verrez un écran de démarrage de bienvenue.

Vous verrez maintenant ceci comme vue StandBy par défaut :

Faites glisser votre doigt vers le haut sur le cadran de l’horloge ou sur le calendrier pour obtenir plus d’options (le calendrier est une suggestion de pile intelligente par défaut) :

Pour personnaliser davantage cet écran de veille, appuyez longuement sur le widget gauche ou droit. Vous pouvez maintenant supprimer des options ou appuyer sur l’icône + en haut à gauche pour ajouter des widgets :

Depuis la première vue horloge/widget StandBy, vous pouvez balayer de droite à gauche pour accéder à la vue Photos StandBy :

Et balayez à nouveau pour obtenir une vue différente de la dernière qui présente différents cadrans d’horloge personnalisables :

Veille iPhone sur chargeur Nomad Stand One MagSafe

Appuyez longuement sur l’un d’entre eux pour personnaliser leurs jeux de couleurs, mais vous ne pouvez pas ajouter de widgets à ces cadrans d’horloge.

Vous pouvez appuyer sur le « …. » icône en haut au centre pour accéder à la musique à tout moment, ce qui présente une belle interface utilisateur multimédia :

Et pour ne pas perturber le sommeil, l’iPhone StandBy pour ceux qui ont des écrans toujours allumés passera automatiquement au rouge la nuit :

Êtes-vous enthousiasmé par l’iPhone StandBy avec iOS 17 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

