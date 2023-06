Apple abandonne « Hey Siri » – adopte un nouveau nom

Lors de la WWDC 2023, Apple a officiellement annoncé le système iOS 17. Ce nouveau système est fourni avec de nouvelles fonctionnalités ainsi que des mises à niveau. Vous pouvez voir les détails en cliquant ici. En plus du nouveau système, la société a également apporté quelques modifications à son assistant vocal. Apple a annoncé que le mot d’activation pour l’activation de l’assistant vocal Siri est officiellement passé de « Hey Siri » à « Siri ». Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais utiliser un nouveau mot unique pour réveiller l’assistant vocal. Cependant, le mot Siri n’est pas entièrement nouveau, il a toujours été dans la phrase « Hey Siri ».

Raison de l’arrêt de « Hey Siri »

Selon la dernière version du Apple Style Guide, la société a décidé de ne plus utiliser l’expression « Hey Siri ». Apple a déclaré que la principale raison d’utiliser « Hey Siri » auparavant est qu’avec l’ancien travail d’ingénierie et de formation sous-jacent, il est plus facile d’activer l’assistant vocal avec deux mots.

Apple a déclaré que bien que couper un « Hey » et n’utiliser que « Siri » semble très simple en surface, il a apporté de nombreux ajustements au traitement en arrière-plan et optimisé la fausse touche dans certains scénarios.

Qu’est-ce que cela indique pour l’avenir ?

Bien que cela puisse sembler être un petit changement, la décision d’Apple d’arrêter « Hey Siri » et d’adopter uniquement « Siri » aura des implications pour les anciens utilisateurs. Nul doute qu’il faudra un certain temps aux utilisateurs pour s’habituer à « Siri ». À long terme, ce sera plus facile pour les utilisateurs puisqu’il ne s’agit que d’un mot.

La raison de l’utilisation d’un seul mot montre que l’assistant vocal se développe. Il dispose désormais d’un système qui peut accueillir un seul mot d’appel de réveil. C’est aussi une sorte de garantie que les utilisateurs auront un meilleur système Siri.

Derniers mots

La décision d’Apple d’arrêter « Hey Siri » et d’adopter uniquement « Siri » révèle que le système Siri se développe. Dans le passé, il était plus facile de réveiller Siri avec deux mots. Désormais, le système peut être activé avec un seul mot. Comme toujours, Apple s’engage à offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience possible, et ce changement n’est qu’un exemple de cet engagement.

