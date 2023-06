Voici Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte pour l’informatique spatiale

Apple a officiellement dévoilé Apple Vision Pro, sa nouvelle plateforme de réalité augmentée sous la forme d’un casque de réalité mixte.

Apple appelle cela le premier appareil que vous regardez, pas sur.

L’appareil mélange le contenu numérique dans l’espace qui nous entoure, selon Apple.

L’entreprise appelle cette nouvelle technologie l’informatique spatiale.

Voici un aperçu :

Vision Pro est piloté par vos yeux, vos mains et votre voix. Appuyez avec vos doigts pour sélectionner, effleurez pour faire défiler.

Un objectif de conception de Vision Pro n’est pas isolé. EyeSight affiche vos yeux et vos expressions à travers l’écran extérieur. Pendant que vous êtes dans une expérience totalement immergée, une animation différente s’affiche. Si quelqu’un se trouve à proximité, il est révélé par la transmission et vos yeux réapparaissent.

Apple Vision Pro sera disponible au début de l’année prochaine.

Vision Pro fonctionne avec le Mac sans fil. Les périphériques Mac fonctionnent également avec le casque.

FaceTime fonctionne avec les appels de groupe et s’étend dans l’espace. SharePlay vous permet de partager des applications que vous affichez dans de grandes fenêtres à côté des vignettes vidéo.

Le casque est alimenté par une puce M2 avec un coprocesseur multimédia personnalisé.

Vision Pro peut capturer des photos et des vidéos spatiales. Il peut également simuler un théâtre sombre dans une pièce lumineuse.

Note de l’éditeur : il est difficile d’écrire sur Vision Pro. C’est comme tout ce que vos appareils Apple peuvent faire, mais différent. Bon, revenons au produit…

On nous dit que No Man’s Sky sera sur le casque. Ceux qui l’ont essayé pendant des heures ont dit qu’il n’était ni lourd ni chaud.

Maintenant, Bob Iger dit que vous pouvez aller à Disney World avec le casque. Sports, concerts, sous l’océan – tout au long de la réalité virtuelle.

Vision Pro est compatible avec les inserts optiques personnalisés qui se fixent magnétiquement aux verres, fabriqués par Zeiss, pour ceux qui portent des lunettes.

Autonomie de la batterie jusqu’à 2 heures avec batterie externe, ou utilisation toute la journée – lorsqu’il est branché. L’écran utilise microLED, comprend 23 millions de pixels sur deux panneaux (ou plus de pixels qu’un téléviseur 4K par œil.

Cette puce M2 dont nous avons parlé plus tôt ? Il est associé à une nouvelle puce R1 pour créer un double processeur.

Vision Pro exécute visionOS. Le casque crée un avatar numérique qui a l’air humain et réaliste, pas comme un Memoji caricatural.

En ce qui concerne les applications, les applications Microsoft et Zoom sont déjà optimisées pour visionOS. Des centaines de milliers d’applications iPad et Mac seront automatiquement disponibles au lancement.

Vision Pro dispose également d’une nouvelle méthode de sécurité biométrique : Optic ID. Comme. Touch ID et Face ID, mais pour vos yeux.

OKAY ET ENFIN LE PRIX : 3 499 $ ET IL ARRIVE AU DÉBUT DE L’ANNÉE PROCHAINE. C’est le prix « commence à » qui tient probablement compte du coût des verres correcteurs pour moi et Tim Cook et tous ceux qui ont besoin de lunettes. Je me demande si ma compagnie d’assurance couvre cela…

Enfin, il y a une publicité pour le Vision Pro (veuillez envoyer 3500 $ + le prix des verres correcteurs) qui fera la promotion de l’appareil avant son lancement l’année prochaine.

OK, événement terminé. Netcost-security.fr a ce que nous attendons d’être une démo Vision Pro en quelque sorte en 20 minutes. Restez à l’écoute, les gens.

PS Il existe un site Web pour Vision Pro : www.apple.com/apple-vision-pro.

