WhatsApp en panne aujourd’hui, qu’arrive-t-il à l’application de messagerie

Le hashtag #WhatsAppdown rebondit sur Twitter. Encore tôt pour parler des causes, le duvet a été enregistré il y a peu de temps, et il n’y a pas de déclarations officielles de Meta.

Pas seulement en Italie, WhatsApp semble rencontrer des problèmes à grande échelle. Les rapports d’Italiens qui ne peuvent pas utiliser l’application de messagerie s’accumulent sur Twitter, et les commentaires de ceux qui connaissent un down dans d’autres pays peuvent être lus sur Instagram et Facebook.Les comptes Downdetector confirment qu’il s’agirait d’un problème répandu. en Italie, les premiers signalements sont venus des grandes villes : Rome, Naples, Bologne, Pérouse, Turin, Milan, Bari et Palerme. Au-delà des frontières nationales, il semble que les problèmes aient également touché l’Inde, le Pakistan, les États-Unis, le Royaume-Uni et bien d’autres.

