Quels iPad prennent en charge iPadOS 17 ? Voici la liste…

Apple a officiellement présenté aujourd’hui iPadOS 17, aux côtés d’iOS 17 et de macOS 14. Comme toujours, Apple vise à permettre à autant d’iPads plus anciens que possible de prendre en charge la dernière version, sans compromettre les performances sur un matériel trop mauvais pour lui rendre justice.

La société a fourni une liste des modèles d’iPad capables d’exécuter iPadOS 17…

Apple a mis en avant les fonctionnalités suivantes :

Apple a dévoilé aujourd’hui iPadOS 17, offrant aux utilisateurs de toutes nouvelles façons de personnaliser l’écran de verrouillage et d’interagir avec les widgets. Travailler avec des PDF est plus facile avec AutoFill, qui identifie et remplit intelligemment les champs des formulaires, et Notes apporte une nouvelle expérience pour le balisage et la collaboration sur les PDF. Les messages reçoivent des mises à jour importantes, y compris une nouvelle expérience d’stickers, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime. L’application Santé arrive sur iPad avec des graphiques interactifs, et HealthKit permet aux développeurs de créer des expériences innovantes conçues pour l’affichage de l’iPad. iPadOS 17 est disponible aujourd’hui en version bêta pour les développeurs et sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite cet automne.

« iPadOS alimente notre appareil le plus polyvalent et permet aux utilisateurs de faire tant de choses sur iPad, et maintenant avec iPadOS 17, nous offrons une expérience encore plus personnelle et capable », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel d’Apple. « Avec des widgets interactifs sur l’écran de verrouillage, des mises à jour des PDF et des notes, ainsi que des améliorations de Messages et FaceTime, iPadOS offre aux utilisateurs encore plus de façons de faire les choses plus facilement et plus rapidement que jamais. »