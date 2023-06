Ming-Chi Actu ajuste les prévisions d’expédition des casques de réalité mixte Apple avant l’événement d’aujourd’hui

Apple s’apprête à dévoiler une toute nouvelle catégorie de produits avec son casque de réalité mixte dans quelques heures seulement. L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Actu a partagé une mise à jour des prévisions de dernière minute sur ce à quoi s’attendre pour les expéditions cette année.

Alors que tout le monde pense qu’Apple présentera un aperçu de son casque de réalité mixte lors de son événement d’aujourd’hui, le meilleur consensus pour la date de sortie a été plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

L’analyste Ming-Chi Actu, qui a été actif dans les rapports sur les détails du casque en fonction du mouvement de la chaîne d’approvisionnement, est ajuster sa prédiction pour quand il s’attend à ce que le casque soit expédié en masse.

Selon l’analyste, le casque XR d’Apple sera expédié en vrac au plus tôt à la fin du quatrième trimestre de cette année, ce qui indique probablement le délai de décembre, mais ses prévisions n’excluent pas la possibilité que le lancement manque entièrement le trimestre des vacances. .

Actu avait précédemment prévu des expéditions massives dès le troisième trimestre de cette année. Si le casque n’est pas livré cette année, il pense qu’il est possible que nous voyions une sortie début 2024.

Bien sûr, l’analyste publie ces prévisions en partie pour informer les investisseurs sur ce à quoi s’attendre. Sur ce front, Actu conseille aux investisseurs de ne pas se concentrer sur les livraisons d’unités, mais plutôt sur l’impact de l’annonce sur l’attitude des consommateurs envers le produit.

Les expéditions en 2023 devraient être inférieures au consensus du marché. Cependant, les investisseurs ne se concentrent plus sur les livraisons, mais sur la question de savoir si l’annonce du nouveau produit convaincra les gens que le casque AR/MR d’Apple est la prochaine star de l’électronique grand public.

En plus des prédictions de Actu, voici ce que l’analyste a partagé du jour au lendemain :

近期與投資人討論2023 WWDC的重點: 1. Apple AR/MR 頭戴裝置發布成功,將對3D 交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響 (猶如ChatGPT對AI/AIGC)。 2. 長期而言,Apple AR/MR頭戴裝置的成功關鍵因素在於能否與AI/AIGC高度整合。 3. 投資人近期對Apple何時推出類似ChatGPT服務的關注度,高於Apple… — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 4 juin 2023

Nous sommes maintenant à seulement deux heures du coup d'envoi de l'événement Apple, et j'espère que nous en saurons beaucoup plus sur le casque de l'autre côté. Restez à l'écoute! Netcost-security.fr est sur le terrain lors de l'événement et apportera une couverture de première main de tout ce qui sera présenté.



