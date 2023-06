Votre smartphone Samsung se recharge lentement ? Activez le mode de charge rapide !

On peut se demander si un mode de charge rapide – utilisé quotidiennement – réduit la durée de vie d’une batterie. Au moins, l’arrière-pensée aurait dû être la raison pour laquelle Samsung désactive le mode de charge rapide sur certains smartphones. Et puis vous vous étonnez que votre smartphone se charge beaucoup plus lentement qu’annoncé…

Voici comment vérifier si le mode de charge rapide est activé sur votre smartphone Samsung :

Allez dans Paramètres sur votre smartphone Samsung Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Maintenance de l’appareil et batterie » Vous êtes maintenant dans le menu « Maintenance de l’appareil » et consultez les informations sur l’autonomie de votre batterie dans la ligne « Batterie ». tape dessus Vous êtes maintenant dans le sous-menu « Batterie ». Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Plus de paramètres de batterie » Ici, vous pouvez voir l’élément de menu « Chargement rapide ». Vérifiez si vous l’avez activé ou non et activez-le si vous le souhaitez.

Allez dans les paramètres sur « Maintenance de la batterie et de l’appareil » (capture d’écran) Appuyez sur « Batterie » (capture d’écran) « Plus de paramètres de batterie » (capture d’écran) Si le chargement rapide est désactivé comme ici… (Capture d’écran) … allume ça. (Capture d’écran)

Dans le cas de mon Galaxy A53, la fonction de charge rapide n’était en fait pas activée. Le smartphone était chargé de 9 watts et le temps de charge était supérieur à 2 heures. Depuis que j’ai activé le mode de charge rapide, c’est au moins un peu plus rapide avec le câble fourni sur le port USB PD d’une centrale électrique mobile : environ 1h30 à 15 watts. Vous pouvez obtenir encore plus de puissance pour votre smartphone Samsung si vous utilisez la prise de charge intelligente de Samsung pour la recharge.

Téléphone Samsung : comment le recharger rapidement ?

Dans le menu de la batterie (comme décrit ci-dessus), vous pouvez également vérifier si votre smartphone Samsung dispose d’un mode de charge rapide. Sinon, l’élément de menu manque simplement ici.

En 2023, Samsung prendra en charge trois services de charge rapide, pour lesquels il existe également des adaptateurs adaptés (les liens mènent à la boutique Euronics.de) :

Malheureusement, le fabricant ne révèle pas toujours exactement à quelle vitesse votre smartphone Samsung peut être chargé dans les détails techniques sur son propre site Web. Un bon point de départ pour cela est la base de données GSMArena. Recherchez votre smartphone ici et faites défiler les détails techniques jusqu’à Batterie > Chargement. Pour mon smartphone Samsung, j’ai trouvé la spécification « 25 watts » – selon la définition de Samsung, un mode de charge rapide :

« 25W filaire »: Le smartphone dispose d’un mode de charge rapide avec 25 watts, mais uniquement avec un câble. La recharge sans fil n’est pas possible ici. (Capture d’écran : Juergen Vielmeier)

Utilisez toujours le câble de charge fourni pour une charge rapide, car les autres câbles n’atteignent parfois pas la vitesse requise. Si votre smartphone Samsung se charge toujours lentement malgré les réglages nécessaires, une prise de charge rapide et le bon câble de charge, un défaut peut en être la cause. Jetez un œil à nos conseils : Rechargez votre smartphone plus rapidement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :