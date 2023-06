De mystérieux filaments cosmiques remplissent la région centrale de la Voie lactée

En contexte : Le trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittarius A* se trouve au centre de la Voie lactée, à environ 27 000 années-lumière de la Terre. L’activité de toute la galaxie est influencée par cette entité monstrueuse, et les scientifiques découvrent encore de nouveaux phénomènes connexes qui étaient auparavant inconnus.

Une nouvelle observation radio du Core galactique de la Voie lactée a conduit les astronomes à découvrir un nouveau type de « threads cosmiques » émanant du trou noir supermassif Sagittarius A*. Des centaines de structures ressemblant à des filaments s’étendent de 5 à 10 années-lumière dans l’espace, presque comme un code Morse « secret » envoyé du trou noir au reste de la galaxie.

Les filaments ont été découverts par Farhad Yusef-Zadeh et d’autres astronomes de l’Université Northwestern à Evanston, Illinois, qui ont utilisé le radiotélescope MeerKAT dans le Cap Nord de l’Afrique du Sud. L’observatoire MeerKAT, qui est le radiotélescope le plus sensible au monde, a été utilisé dans une enquête « sans précédent » de 200 heures sur le Core galactique, selon les scientifiques.

Dans une nouvelle étude publiée dans Astrophysical Journal Letters, les chercheurs décrivent une « sortie collimatée à l’échelle des degrés du Sagittaire A* le long du plan galactique ». Yusef-Zadeh avait déjà découvert des « structures radio hautement organisées » verticales plus grandes près du centre galactique il y a environ 40 ans, mais les filaments plus petits récemment découverts semblent provenir d’un processus sans rapport, encore inconnu.

Les filaments verticaux plus grands découverts en 1984 possèdent de puissants champs magnétiques et émettent des ondes radio lorsqu’ils accélèrent les particules dans les rayons cosmiques jusqu’à la limite de la vitesse de la lumière. Les chercheurs tentent toujours de découvrir la nature de ces structures, de sorte que la découverte de filaments horizontaux plus courts remontant également au centre de la galaxie les a laissés « assommés ».

Les astronomes ont pu découvrir le nouveau phénomène grâce aux capacités d’observation de MeerKAT dans le spectre radio, et seulement après avoir dévoilé le bruit de fond des données collectées. Selon l’hypothèse de Yusef-Zadeh, les filaments ont été créés il y a environ 6 millions d’années lorsqu’une explosion de matière provenant du Sagittaire A* a percuté les étoiles et les nuages ​​de gaz environnants.

Le choc a généré des traînées de plasma chaud qui pointent vers le trou noir, comme des gouttes de peinture soufflées sur une toile avec un sèche-cheveux. L’écoulement du trou noir interagit avec les structures qu’il rencontre et déforme leur forme, a déclaré Yusef-Zadeh, et c’est suffisant pour « tout faire sauter dans la même direction ». En étudiant ces threads cosmiques, les scientifiques espèrent collecter de nouvelles informations sur le Sagittaire A* et le disque d’accrétion de matière en orbite autour de la singularité.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :