Le casque Apple est « la plus grande chose qui puisse arriver à cette industrie »

Les opinions sont très partagées quant à savoir si le casque Apple et ses successeurs peuvent être l’appareil permettant de transformer l’AR/VR d’un intérêt de niche en un produit grand public. Mais un rapport indique aujourd’hui que ceux qui travaillent dans le secteur croient fermement que c’est possible.

Le fondateur d’Oculus, Palmer Lucky, a déclaré le mois dernier que le casque Apple était « tellement bon », et d’autres acteurs du secteur seraient « jubilatoires » à l’annonce d’aujourd’hui…

La réalité virtuelle a jusqu’à présent été un marché de niche

Alors qu’un certain nombre d’entreprises technologiques se sont énormément enthousiasmées pour les casques VR, elles n’ont jusqu’à présent pas réussi à mettre le feu au monde.

Mark Zuckerberg était tellement convaincu que la réalité virtuelle était l’avenir qu’il a renommé Facebook en Meta et a fait du métaverse un lieu qui jouerait un rôle de plus en plus important dans nos vies. Au lieu de cela, cela a été presque un flop complet, comme l’a noté un article du WSJ à la fin de l’année dernière.

Près d’un an après que Mark Zuckerberg a renommé Facebook en Meta Platforms Inc dans un mouvement de pari de l’entreprise sur le métaverse, des documents internes montrent la transition aux prises avec une technologie glitchy, des utilisateurs indifférents et un manque de clarté sur ce qu’il faudra pour réussir […] La plupart des visiteurs d’Horizon ne reviennent généralement pas sur l’application après le premier mois, et la base d’utilisateurs a régulièrement diminué depuis le printemps, selon les documents, qui incluent des mémos internes des employés.

Il est maintenant passé d’un avertissement aux investisseurs que le décollage du métaverse pourrait « prendre des années » à plus récemment en disant que cela pourrait prendre « une génération ou deux ».

Apple pense que la réalité augmentée est la clé

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a toujours minimisé la réalité virtuelle, arguant que ce que nous voulons, ce sont des appareils qui nous rendent plus connectés avec les autres, et non déconnectés – AR, plus que VR.

Je pense que la RA est une technologie profonde qui affectera tout. Imaginez soudainement être capable d’enseigner avec AR et de démontrer les choses de cette façon. Ou médicalement, etc. Comme je l’ai dit, nous allons vraiment regarder en arrière et réfléchir à la façon dont nous vivions autrefois sans RA.

Mais la RA n’a pas encore trouvé sa place non plus

Apple n’est bien sûr pas nouveau dans la réalité augmentée, ayant commencé à s’engager sérieusement sur le terrain en 2020 avec l’inclusion d’un capteur de profondeur LiDAR dans l’iPhone 12 Pro. Cela a rendu possible des vues AR plus réalistes et a bien sûr été inclus dans tous les modèles Pro depuis lors.

Tout de même, AR n’a toujours pas décollé de manière significative. Comme je l’ai dit récemment, cela « donne une excellente démo ».

AR a définitivement un effet wow la première fois que vous l’utilisez. Je me souviens encore lorsque je regardais l’achat d’une nouvelle machine à café, la possibilité de la voir dans ma cuisine sur mon iPhone m’a vraiment impressionné. J’ai fait la même chose avec des meubles potentiels, et cela offre certainement une façon intéressante de regarder la décoration intérieure. Mais pour moi, la nouveauté s’est dissipée assez rapidement. Steve Jobs a déclaré qu’un Mac à écran tactile « donne une excellente démonstration » – mais l’expérience réelle de son utilisation n’est pas si géniale. J’ai en quelque sorte l’impression que AR donne une excellente démo.

Même Oppo, qui a récemment annoncé son propre casque de réalité mixte, affirme que personne n’a encore trouvé de raison convaincante d’en acheter un.

Le casque Apple « la meilleure chose » pour l’industrie

Mais ceux qui travaillent dans l’industrie VR/AR sont extrêmement optimistes, dit The Verge.

Chez les professionnels de la RA, l’ambiance est à la liesse. « C’est la plus grande chose qui puisse arriver à cette industrie », déclare Jay Wright, PDG de la plateforme de collaboration VR/AR Campfire 3D. « Que vous fassiez du matériel ou des logiciels. Nous en sommes ravis.

Même le prix annoncé de 3 000 $ n’est pas considéré comme un problème : Reality Pro sera simplement le produit qui montrera le potentiel.

Plusieurs personnes ont émis l’hypothèse que le casque d’Apple pourrait être comme le Tesla Roadster : une voiture de sport flashy et chère qui vendait aux gens le concept de véhicules électriques. « Apple fabrique des appareils d’une manière qui est réellement utile et confortable pour les gens et qui fait que les gens s’en soucient », déclare Jacob Loewenstein, vice-président directeur de la plateforme sociale 3D Spatial, qui est apparue sur de nombreux appareils AR et VR.

L’absence d’une application tueuse évidente n’est pas non plus un problème, selon les analystes.

« L’une des raisons pour lesquelles je pense qu’Apple connaît un immense succès dans bon nombre de ses projets, c’est qu’ils ne se contentent pas de lancer un appareil, ils lancent un écosystème », explique l’analyste de Gartner Tuong Nguyen, qui couvre le marché VR/AR. « C’est cette combinaison de différentes applications appliquées à différents cas d’utilisation pour différents utilisateurs – c’est la » killer app « » […] « Si nous étions confrontés à des rumeurs d’un casque similaire fabriqué par quelqu’un d’autre qu’Apple, je ne pense pas que ce serait un tel succès », déclare Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC. « Apple a une échelle énorme, un énorme support pour les développeurs, un énorme support pour les consommateurs – et personne d’autre ne s’en approche. »

Nous vous proposerons bien sûr une couverture en direct de l’événement d’aujourd’hui.

