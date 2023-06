27 ans de Tomb Raider et Lara Croft

Peu de personnages de jeux vidéo sont devenus plus célèbres que les jeux qui les présentaient. Lara Croft est l’un des meilleurs exemples. Elle est apparue dans trois films hollywoodiens, plusieurs séries de bandes dessinées, de nombreuses publicités non liées aux jeux et a fait plus de couvertures de magazines que tout autre personnage. Ce qui rend cette archéologue acrobate encore plus spéciale, c’est l’influence considérable qu’elle a exercée sur toute l’industrie.

Ces dernières années, certains des jeux les plus vendus, notamment Horizon : Zero Dawn, The Last of Us Part II et A Plague Tale : Requiem, ont présenté des femmes physiquement et émotionnellement fortes en tant que protagonistes. Cependant, ce n’était pas le cas avant l’arrivée de la série Tomb Raider. Pendant de nombreuses années, Lara a été reconnue comme un sex-symbol intrépide, mais au cours de la dernière décennie, son personnage a évolué pour devenir une figure plus réaliste et relatable.

La série Tomb Raider a contribué bien plus que Lara, cependant, aidant à définir le genre action-aventure tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avec 12 jeux dans la série principale et environ 100 millions d’unités vendues depuis 1996, Tomb Raider raconte l’histoire des jeux à l’ère de la 3D. Même à travers ses échecs, il fournit des informations précieuses sur ce qui se passe dans les coulisses de l’industrie du jeu.

Une route nommée d’après Lara Croft à Derby, en Angleterre.

Frapper le sol, courir…

Fin 1994, Sony PlayStation et Sega Genesis ont été lancés au Japon, des mois avant le reste du monde, propulsant les jeux 3D sur consoles de salon dans le grand public. À peu près à la même époque, le studio Core Design, situé à Derby, en Angleterre, a entrepris de créer un puzzle-plateforme 3D. Ce jeu ferait écho aux mécanismes des jeux Prince of Persia en deux dimensions, mais se déroulerait dans un environnement moderne, à la Indiana Jones.

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Un mythe courant suggère que Toby Gard, le concepteur initial du jeu, avait l’intention de laisser le joueur choisir entre un personnage masculin et un personnage féminin. Cependant, il était déterminé dès le départ à présenter une femme pistolero, initialement nommée Laura Cruz. Le prénom du personnage a rapidement été changé en Lara. Pour souligner sa féminité, Lara a été conçue avec une poitrine substantielle, qui est restée sa caractéristique la plus reconnaissable et controversée pendant plus d’une décennie.

Le modèle 3D de Lara a été conçu à l’aide d’un moteur développé par Paul Douglas spécifiquement pour le jeu, une pratique courante à l’époque. Pendant le jeu, pour économiser les ressources système, Lara n’est pas apparue aussi détaillée que dans les cinématiques préenregistrées. Ses cheveux semblaient ramassés et ne pouvaient bouger qu’avec le reste de sa tête, et de côté sa poitrine ressemblait à un triangle parfait.

Pendant le jeu, Lara avait l’air beaucoup moins détaillée que dans les cinématiques.

En mai 1996, Eidos Interactive a pris la relève en tant que propriétaire et éditeur du studio, insistant pour que le jeu soit lancé à temps pour la saison des vacances cette année-là. Cela a imposé une pression énorme sur l’équipe de développement, qui était passée de deux à six membres environ un an plus tôt. Eidos a ensuite signé un accord d’exclusivité chronométré pour l’Europe avec Sega, exigeant que la version Saturn soit prête plusieurs semaines avant la date prévue.

Le jeu a reçu des tests extrêmement positives et a été sélectionné comme jeu de l’année par plusieurs magazines de jeux. Qu’est-ce-qui l’a rendu si spécial? Comparé à d’autres jeux de plateforme populaires de cette époque, comme Crash Bandicoot, la distinction est claire. Dans Tomb Raider, la 3D n’était pas seulement un choix esthétique ; il a été utilisé pour fournir au joueur un degré de liberté de mouvement jamais vu auparavant, permettant l’escalade et la plongée dans toutes les directions.

Pour quelqu’un qui n’est devenu joueur qu’au cours des deux dernières décennies, le jeu pourrait s’avérer difficile à jouer. Les commandes de mouvement sont relatives à la perspective de Lara, pas à celle du joueur, comme c’est plus courant aujourd’hui. Saisir le bord d’un rocher nécessite d’appuyer sur un bouton au bon moment. Pour interagir avec un objet, Lara doit lui faire face directement.

Un autre aspect du jeu qui n’a pas bien vieilli est le combat au pistolet. Des tactiques réalistes comme jeter un coup d’œil à couvert ou tirer sur des ennemis dans les jambes pour les ralentir ne faisaient pas partie du jeu à cette époque. Au lieu de cela, la défense la plus efficace pour Lara était d’échapper aux ennemis avec des backflips et des side-flips.

Eidos était conscient que Lara était sur le point de devenir plus grande que le jeu lui-même. La pochette des boîtes de jeu indiquait « avec Lara Croft », bien qu’il s’agisse de la première œuvre dans laquelle elle est apparue. Des images d’elle dans des poses suggestives ont été affichées sur les côtés des bus. En quelques mois, le jeu s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires, incitant Eidos à faire de la série une sortie annuelle. En réponse, Gard et Douglas ont quitté Core Design.

Plus tard en 1997, Lara est apparue sur la couverture du magazine The Face, comme si elle était une vraie personne. À la fin de l’année, le jeu s’était vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, propulsant Eidos à un bénéfice de 14,5 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte avant impôts de 2,6 millions de dollars l’année précédente. Dans les années qui ont suivi, les ventes du jeu ont grimpé en flèche pour atteindre 7 millions d’exemplaires.

Tomb Raider II, généralement considéré comme une amélioration par rapport à l’original, correspondait à son prédécesseur en termes de ventes. Le modèle de jeu de Lara a été entièrement reconstruit par Adrian Smith, en utilisant deux fois plus de polygones. Sa tresse pendait chaque fois qu’elle bougeait et sa poitrine semblait beaucoup plus ronde. La Sega Saturn n’a pas pu prendre en charge les graphismes améliorés et cette version a été abandonnée pendant le développement. Sony et Eidos ont ensuite conclu un accord d’exclusivité de console qui a duré jusqu’à la fin du millénaire, empêchant la série d’atteindre la console Nintendo 64.

Au-delà d’une équipe légèrement plus grande, le calendrier de publication annuel a été rendu possible par un éditeur de niveau basé sur une grille construit par Gavin Rummery. Au cours des cinq premiers jeux, l’ensemble du terrain était composé de carrés de hauteurs, d’inclinaisons et de textures variables.

La capacité de Lara à saisir le bord d’un carré n’était pas codée dans le niveau – si elle pouvait l’atteindre, elle pouvait le saisir. Cela a permis aux joueurs de découvrir des itinéraires que les développeurs n’avaient pas prévus. Cela signifiait également que le mouvement devait être précis au pixel près – le jeu ne vous « aiderait » pas à atteindre votre destination. L’éditeur de niveau a été inclus avec la version PC du cinquième jeu, permettant aux joueurs de construire leurs propres niveaux. Aujourd’hui, le jeu le plus populaire qui utilise ce mécanisme est Minecraft, qui présente un terrain composé de cubes.

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

La route vers l’enfer

Tomb Raider III a été développé par une nouvelle équipe car l’ancienne ne pouvait plus supporter la pression, mais était toujours considérée comme un ajout digne de la série, vendant finalement 6 millions d’unités. En 1999, Lara était omniprésente, faisant la publicité de voitures et de boissons non alcoolisées, et sa ressemblance était utilisée sur tous les types de marchandises imaginables.

Cette année-là, les nouveaux développeurs ont également atteint leurs limites en travaillant sur Tomb Raider : The Last Revelation. Ils ont réussi à cacher la scène de fin du jeu, qui montre la mort apparente de Lara, à la direction de Core jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour changer.

Décembre 1999 a marqué le premier numéro de la plus longue série de bandes dessinées Tomb Raider, publiée par Top Cow. Il est devenu la bande dessinée la plus vendue en Amérique du Nord cette année-là, avec près de 190 000 exemplaires vendus. La série a été diffusée mensuellement jusqu’en mars 2005, couvrant 52 numéros, dont deux préquelles numérotées # 0 et # 1/2.

Quelques mois plus tard, The Last Revelation est sorti pour la nouvelle console Dreamcast de Sega, qui pouvait l’exécuter à une résolution plus élevée. Cette version a été critiquée pour sa fréquence d’images incohérente et ses contrôles difficiles. Malgré ces problèmes, le jeu s’est vendu à 5 millions d’unités – bien plus que la plupart des jeux, mais une baisse notable par rapport aux premières entrées de la série. Malgré cela, la direction de Core a insisté pour que l’équipe produise un autre jeu, tandis qu’une autre nouvelle équipe a été embauchée pour commencer à développer un jeu pour la prochaine PlayStation 2 de Sony.

Plus tard en 2000, la série a reçu son premier jeu 2D avec Tomb Raider pour Game Boy Color de Nintendo. Ce jeu utilisait un format de défilement latéral, semblable aux jeux qui ont inspiré la série. Il a été généralement bien accueilli malgré l’impossibilité d’utiliser les mécanismes qui ont rendu la série populaire en premier lieu, et il a été suivi d’une suite intitulée Curse of the Sword un an plus tard.

Vers la fin de l’année, Tomb Raider Chronicles est sorti sur PlayStation, Dreamcast et PC. Le jeu a servi de préquelle à la série, comprenant trois histoires racontées lors du service commémoratif de Lara. Sans surprise, la fin suggérait que Lara était peut-être encore en vie. Avec la PlayStation 2 déjà sur le marché, le jeu est rapidement passé inaperçu et ne s’est vendu qu’à 1,5 million d’exemplaires.

En 2001, Lara fait ses débuts sur grand écran avec Lara Croft : Tomb Raider. Alors que beaucoup des plus grandes stars d’Hollywood ont peut-être convoité le rôle, les producteurs ont choisi Angelina Jolie, qui venait de remporter un Oscar pour son rôle de support dans Girl, Interrupted, mais n’avait jamais été l’acteur principal d’un blockbuster.

Le film a rapporté près de 275 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo à l’époque (y compris les films Pokémon), ainsi que le film d’action le plus rentable dirigé par une femme. La performance de Jolie, qui comprenait l’exécution des cascades de Lara, l’a catapultée au rang de superstar, mais l’intrigue a été largement critiquée pour son absurdité.

Simultanément, les vétérans de Core ont rejoint le travail sur le prochain titre PS2 et ont réalisé que la majeure partie devait être refaite. Il est vite devenu évident que le jeu ne serait pas lancé cette année-là. Même en 2002, le seul jeu mettant en vedette Lara Croft était Tomb Raider: The Prophecy pour Game Boy Advance, qui utilisait une vue isométrique descendante et recevait des tests mitigées.

En mars 2003, avant la fin de l’exercice, Eidos a exigé d’envoyer le jeu à Sony pour approbation, apparemment pour la neuvième fois. Les parties qui n’ont pas pu être achevées à temps ont été entièrement découpées, perçant l’intrigue. En juin de la même année, Tomb Raider : The Angel of Darkness est sorti sur PS2 et PC.

Contrairement aux précédents jeux Tomb Raider, cet épisode utilisait principalement des environnements urbains. Graphiquement, ce fut un bond en avant considérable, grâce à une équipe de développement plus importante et à la décision d’abandonner le support de la PS1. Il présentait un beau design visuel et une superbe musique enregistrée par le London Symphony Orchestra.

Le jeu a introduit des fonctionnalités telles que le combat au corps à corps, nécessitant une animation plus complexe que les versions précédentes, et une barre d’endurance qui limitait la capacité de Lara à effectuer des activités anaérobies indéfiniment.

Le jeu a tenté d’incorporer des éléments de furtivité, de jeux de rôle et de jeux d’aventure traditionnels, reflétant de nombreux jeux d’action-aventure modernes. Cependant, la plupart de ces éléments étaient peu développés. Par exemple, parfois, en essayant d’ouvrir une porte à coups de pied, Lara peut mentionner que ses jambes ne sont pas assez fortes, envoyant les joueurs chercher des objets spécifiques à frapper ou à pousser pour augmenter sa force. Cette mécanique, courante dans les jeux d’aventure (bien qu’impliquant généralement la recherche d’une clé), était présentée comme un élément RPG.

L’Ange des Ténèbres a introduit un deuxième personnage jouable, Kurtis Trent. Bien qu’il ait été conçu pour exiger un style de jeu différent en raison de capacités différentes, Trent a fini par jouer de manière très similaire à Lara, contribuant peu au jeu. Le jeu a également souffert de bugs, de problèmes graphiques et d’angles de caméra erratiques. De plus, son système de contrôle a été critiqué comme obsolète et inconnu de la nouvelle génération de joueurs.

Le jeu s’est vendu à 2,5 millions d’exemplaires mais a reçu de mauvaises tests, ce qui a conduit Eidos à annuler la trilogie proposée et à transférer le développement de la série principale au studio Crystal Dynamics basé en Californie.

Paramount Pictures a même utilisé la mauvaise réception du jeu pour expliquer pourquoi Lara Croft : Tomb Raider – Le berceau de la vie, sorti un mois plus tard, a eu moins de succès que son prédécesseur, rapportant environ 160 millions de dollars. Fait intéressant, les deux films ont reçu de moins bonnes tests que le jeu.

Le projet de restauration Angel of Darkness, lancé en 2021, visait à transformer le jeu en ce qu’il était initialement destiné à être, en utilisant du contenu inutilisé des fichiers du jeu que les développeurs n’avaient pas eu le temps d’implémenter ou de supprimer. L’Angel of Darkness Definitive Edition a cherché à s’appuyer sur ce projet avec des textures de meilleure qualité, de l’audio et de la vidéo remasterisés, et il propose déjà une démo jouable.

Étonnamment, les jeux Tomb Raider les mieux reçus au début des années 2000 étaient un trio de jeux 2D pour téléphones mobiles : The Osiris Codex, Quest for Cinnabar et Elixir of Life. Bien que chaque jeu ne dure qu’une heure environ, ils ont remarquablement bien capturé l’esprit des premiers jeux Tomb Raider.

Revenu d’entre les morts

Tomb Raider: Legend, le premier jeu de la série développé par Crystal Dynamics, est sorti au début de 2006. Après presque trois ans sans nouveau film Tomb Raider ni jeu de la série principale, la popularité de Lara avait chuté. De plus, une trilogie acclamée de Prince of Persia publiée depuis L’ange des ténèbres signifiait que simplement surpasser ce jeu ne suffirait pas.

Legend est sorti non seulement sur PC et PS2, mais aussi sur PlayStation Portable. Pour la première fois de la série, il est sorti sur les consoles Microsoft : la Xbox et la nouvelle Xbox 360, qui offraient les meilleurs graphismes aux côtés du PC.

Toby Gard a fait un retour surprise pour concevoir le nouveau modèle très détaillé de Lara. Le jeu a réécrit la frame de fond de Lara, mais à part cela, il a conservé la même Lara, et pendant la majeure partie du jeu, elle portait encore moins que dans les jeux précédents.

Legend était le premier jeu de la série avec un système de contrôle moderne, relatif au point de vue du joueur. Les joueurs n’avaient plus à calculer chaque pas de Lara, mais simplement à la guider dans la bonne direction. Le jeu utilisait un moteur physique pour des énigmes réalistes basées sur la physique, complété par le nouveau grappin de Lara. Un ajout plus controversé était les événements rapides pendant les cinématiques. La seule partie du jeu qui restait simpliste et irréaliste était le combat au pistolet.

En moins de trois mois, le jeu s’est vendu à 2,9 millions d’exemplaires, soit plus que le premier Tomb Raider en un an. Plus tard cette année-là, il est sorti sur la Nintendo GameCube, qui avait remplacé la Nintendo 64, et différentes versions ont été créées pour la Game Boy Advance, la nouvelle Nintendo DS et les téléphones mobiles. Bien que les ventes aient ralenti après l’éclatement initial, au fil des ans, le jeu a atteint un total de 6,4 millions d’exemplaires, dépassant chacun des quatre jeux précédents.

Redevenue populaire, Lara Croft a reçu sa première série animée avec Revisioned : Tomb Raider, diffusée sur le site de jeux en ligne GameTap. Les 10 épisodes ont été écrits et animés par plusieurs artistes différents.

En 2007, Tomb Raider: Anniversary , un remake du Tomb Raider original utilisant les graphismes et les mécanismes de jeu de Legend, est sorti sur PC, Xbox 360, PS2, PSP et la nouvelle Nintendo Wii. Une version mobile a également été créée. Malgré des tests positives, c’était le jeu Tomb Raider le moins vendu, ne vendant que 1,3 million d’unités en 2009. Ses performances médiocres peuvent être dues à l’éclipse d’ Uncharted : Drake’s Fortune , qui présentait de nombreuses similitudes avec la série Tomb Raider mais avait un système de combat beaucoup plus sophistiqué.

Core Design avait travaillé sur sa propre version pour la PSP, qui aurait pu être prête à temps pour le 10e anniversaire du jeu l’année précédente. Cependant, cette version a été annulée après qu’Eidos, alors propriété de l’éditeur SCi, ait vendu Core Design à Rebellion Developments. Un plan pour le convertir en un jeu Indiana Jones ou National Treasure a également échoué. Comme ce fut le cas avec L’Ange des Ténèbres, la communauté des fans s’est engagée à terminer le jeu, et une version jouable est désormais disponible.

En 2008, la série atteint enfin la PlayStation 3, déjà âgée de deux ans, avec Tomb Raider : Underworld, également sorti sur PC, Xbox 360, et en différentes versions sur Wii, PS2, DS et mobile. Cet épisode était le premier de la série à utiliser la capture de mouvement pour les animations de Lara. En supprimant le support de la PS2, la version principale pourrait inclure des niveaux plus grands et moins linéaires. Le jeu n’a initialement pas répondu aux attentes de vente, ne se vendant qu’à 1,5 million d’exemplaires au cours de sa première année, mais il s’est ensuite rétabli pour atteindre 3,8 millions.

Eidos a été acheté par Square Enix en 2009, mais le développement de Tomb Raider est resté avec Crystal Dynamics. L’année suivante, Lara est apparue dans son premier jeu sans le surnom de Tomb Raider : le téléchargement uniquement Lara Croft et le gardien de la lumière.

Avec une vue de haut en bas, un système de points/récompenses et un mode coopératif mettant en vedette un guerrier maya nommé Totec, il était assez différent des précédents jeux Tomb Raider. Sorti pour PC, Xbox 360, PS3 et peu après pour mobile, les commandes tactiles du jeu ont été critiquées, mais à part cela, il a été aussi bien accueilli que les précédents jeux Crystal Dynamics et s’est vendu à plus d’un million d’unités.

Une toute nouvelle Lara

En 2013, un nouveau jeu intitulé « Tomb Raider » a été introduit pour PC, PS3 et Xbox 360, présentant Lara Croft d’une manière jamais vue auparavant. Son visage a été modelé d’après Megan Farquhar, et sa poitrine était proportionnellement dimensionnée à son corps, la rendant comme une femme étonnante mais réaliste.

Dans la version PC, chaque mèche de cheveux de Lara pouvait être rendue individuellement, atteignant un niveau de réalisme sans précédent pour les cheveux non tressés. Notamment, elle a exprimé plus d’émotion dans ce jeu que dans tous les précédents réunis. Camilla Luddington a interprété à la fois le doublage et la capture de mouvement pour Lara, l’incarnant essentiellement.

Le combat a été considérablement amélioré, Lara se cachant automatiquement derrière un abri lorsque des ennemis étaient présents et pouvant ensuite tirer en regardant ou en se cachant. Les ennemis réagiraient différemment selon l’endroit où ils étaient touchés. Les éliminations furtives sont revenues dans la série pour la première fois depuis « L’ange des ténèbres », mais cette fois, elles étaient vraiment nécessaires.

De même, le jeu incorporait des éléments RPG authentiques, pas seulement leur illusion. En battant des ennemis et en attaquant des tombes de défi facultatives, Lara a accumulé des points de compétence, qui pourraient être utilisés pour améliorer ses capacités. De plus, vous pouvez améliorer ses armes en collectant du hardware sur les cadavres et les caisses ennemis.

C’était le jeu Tomb Raider le mieux testé depuis l’original. En 48 heures, il s’est vendu à 1 million d’exemplaires, qui sont passés à 3,4 millions après quatre semaines. Cependant, il n’a atteint la rentabilité qu’après un an. Par la suite, l’édition définitive est sortie pour les nouvelles PlayStation 4 et Xbox One. Deux mois plus tard, il est officiellement devenu le jeu Tomb Raider le plus vendu, avec 8,5 millions d’exemplaires, un chiffre qui est depuis passé à 14,5 millions.

Le succès du redémarrage a conduit à une série de jeux mettant en vedette Lara au cours des deux années suivantes. Les deux premiers jeux Tomb Raider sont sortis pour iOS et Android, mais ont été mal accueillis car ils n’avaient pas été développés avec une version à écran tactile à l’esprit. « Lara Croft et le temple d’Osiris » a tenté de reproduire le succès de « Guardian of Light », mais n’a pas réussi.

« Lara Croft: Relic Run » pour iOS, Android et Windows Phone, qui reposait sur des achats intégrés, a recueilli des tests mitigées mais était toujours populaire, avec plus de 10 millions de téléchargements sur Android uniquement. Le jeu de puzzle mobile au tour par tour « Lara Croft Go » s’est démarqué parmi les autres, remportant le titre de jeu mobile de l’année aux Game Awards 2015 et étant ensuite sorti sur PC et PlayStation 4.

Un véritable successeur, « Rise of the Tomb Raider », est arrivé sur Xbox One et Xbox 360 fin 2015. Le jeu a été aussi bien revu que son prédécesseur, présentant un design en monde ouvert et certains des meilleurs graphismes du jeu.

Malgré la lenteur des ventes initiales en raison d’une exclusivité chronométrée, il a atteint le cap du million en moins de deux mois. Début 2016, il est arrivé sur PC, et plus tard cette année-là sur PS4. Fin 2017, il était devenu le deuxième jeu Tomb Raider le plus vendu, dépassant les 7 millions d’exemplaires, et a depuis atteint 11,8 millions.

En 2016, deux décennies après le Tomb Raider original, Lara a été officiellement reconnue par Guinness World Records comme le personnage de jeu vidéo présenté sur la plupart des couvertures de magazines, avec 1 230 couvertures la mettant en avant et au centre, et 170 autres où elle n’était pas la objectif principal, portant le total à 1 400.

Le troisième film de Lara, simplement intitulé « Tomb Raider » et mettant en vedette Alicia Vikander, est sorti en 2018. Comme Jolie, Vikander venait de remporter un Oscar pour un second rôle (dans « The Danish Girl ») avant d’être casté, mais comparé à Jolie , elle ressemblait beaucoup plus à la fille d’à côté. Le film a suivi l’intrigue de base du jeu de 2013 et a tenté de recréer certaines de ses meilleures scènes d’action, mais les personnages secondaires étaient complètement différents.

Le film a rapporté près de 275 millions de dollars, à peu près l’équivalent de « Lara Croft: Tomb Raider » (sans tenir compte de l’inflation), et a été classé par Rotten Tomatoes comme le film basé sur un jeu vidéo le mieux testé de tous les temps avec 53% de tests positives. L’année suivante, il est dépassé par « Detective Pikachu » et « The Angry Birds Movie 2 ». Une suite était prévue, mais retardée en raison de la pandémie et finalement annulée car la licence de MGM a expiré en 2022.

La trilogie du jeu s’est terminée plus tard en 2018 avec « Shadow of the Tomb Raider ». La plupart des tests ont convenu que le jeu était fidèle à son nom : il faisait écho aux deux jeux précédents mais se différenciait principalement par sa palette de couleurs. Néanmoins, le jeu s’est vendu à 4 millions d’exemplaires en environ trois mois et a maintenu son élan pour devenir le troisième jeu Tomb Raider le plus vendu, avec 8,9 millions d’exemplaires vendus. Depuis le lancement de la trilogie, Dark Horse Comics a publié plusieurs séries comblant les lacunes entre les trois jeux, totalisant 38 livres.

En 2022, Crystal Dynamics a été vendue à la société holding Embracer Group. En décembre de la même année, il a été révélé que les jeux Tomb Raider s’étaient vendus à 95 millions d’exemplaires au total, contre 88 millions en mai 2022.

Lara Croft et la série Tomb Raider ne vont nulle part. Netflix a publié « Tomb Raider Reloaded », un jeu simplifié pour iOS et Android avec une représentation unique de Lara, et développe une série animée.

Crystal Dynamics travaille sur le prochain jeu de la série principale utilisant Unreal Engine 5, qui sera publié par Amazon. Compte tenu de l’histoire de la série, nous espérons que Crystal prendra le temps dont il a besoin pour créer un jeu qui puisse se tenir au coude à coude avec les meilleures aventures de Lara Croft – un jeu auquel les personnes voudront encore jouer des décennies plus tard.

