One UI 6.0 : à quoi s’attendre et quels appareils le recevront en premier

Samsung se prépare pour la sortie de sa dernière couche de personnalisation, Samsung One UI 6.0 Beta, qui s’accompagnera de l’arrivée d’Android 14. Nous avons déjà de nombreuses informations sur cette mise à jour à venir, notamment sa date de sortie potentielle et les appareils éligibles attendus. pour le recevoir en premier.

Alors que la mise à jour bêta d’Android 14 est déjà disponible pour plus de 20 téléphones, les appareils Samsung ne l’ont pas encore reçue. Cependant, cela est sur le point de changer bientôt. Samsung prépare avec diligence le lancement de Samsung One UI 6.0. Il est susceptible de faire ses débuts dans la phase bêta vers le mois d’août.

One UI 6.0 de Samsung avec Android 14 : date de sortie prévue et appareils pour recevoir la mise à jour

Plus tard cette année, il est très attendu que Samsung introduira officiellement la couche de personnalisation One UI 6.0, basée sur Android 14, sur la majorité de ses appareils. La société s’engage à faire en sorte que tous les appareils compatibles reçoivent cette mise à jour dès que possible. Alors que certains utilisateurs chanceux peuvent s’attendre à recevoir la version bêta en août, similaire au déploiement de One UI 5.0 l’année dernière, la version complète devrait suivre.

Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent s’attendre à découvrir tous les changements et améliorations apportés par Google, y compris un menu partagé mis à jour, une navigation gestuelle améliorée, la personnalisation des préférences linguistiques dans les applications et un éventail de nouvelles fonctionnalités sur les écrans de verrouillage et d’accueil, entre autres. améliorations. De nombreuses fonctionnalités intéressantes devraient arriver avec Android 14. À la fois plus tôt que prévu pour certains appareils Samsung et progressivement au fil du temps pour d’autres modèles.

La question brûlante qui préoccupe tout le monde est de savoir quels modèles Samsung Galaxy seront les premiers à recevoir la mise à jour Android 14. Les premiers destinataires seront probablement les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Par la suite, les nouveaux appareils pliables, à savoir le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, devraient emboîter le pas. De plus, les prochains Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, qui seront dévoilés en août, seront également éligibles pour la mise à jour.

Après les appareils phares, la série A de Samsung, y compris le Galaxy A73, le Galaxy A53 et le Galaxy A54, devrait recevoir la mise à jour Android 14. Par la suite, la mise à jour s’étendra aux téléphones de la série M. Alors que les derniers modèles haut de gamme seront les premiers à profiter d’Android 14, les anciens appareils phares ne devraient pas tarder à recevoir la mise à jour.

Ces smartphones Samsung sont configurés pour recevoir One UI 6.0 basé sur Android 14 :

Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

SamsungGalaxy A73

SamsungGalaxy A72

SamsungGalaxy A53

SamsungGalaxy A52

Samsung Galaxy A52s

SamsungGalaxy A33

SamsungGalaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

SamsungGalaxy M23

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy ZFlip 3

En ce qui concerne la chronologie, nous prévoyons que Samsung One UI 6.0 entrera en phase bêta en août. Avec la version stable déployée quelques semaines plus tard. Samsung prend généralement environ deux mois pour le processus de mise à jour complet. Par conséquent, les premiers appareils à recevoir Android 14, à commencer par la série Galaxy S23, peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour dès octobre. Ces appareils bénéficieront de quatre mises à jour Android majeures et jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité.

De manière passionnante, toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations du système d’exploitation Android 14 sont à portée de main pour les propriétaires de smartphones Samsung. Si vous êtes l’un des utilisateurs chanceux, vous pouvez vous attendre à découvrir ces améliorations dans un proche avenir. D’ici la fin de l’année, la plupart, sinon la totalité, des appareils éligibles auront reçu la mise à jour Android 14.

