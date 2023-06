Regardez Apple dévoiler son casque AR / VR à la WWDC 2023 ici à 19h

En bref : la conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) aura lieu dans quelques heures, où l’entreprise la plus précieuse au monde devrait révéler son entrée sur le marché de la réalité mixte avec le casque Reality Pro AR/VR. Vous pouvez regarder le flux tel qu’il se déroule ici à 19h.

Alors que les dernières mises à jour du système d’exploitation pour une gamme d’appareils seront annoncées à la WWDC, la plupart des personnes regarderont pour voir le premier aperçu officiel du casque d’écoute d’Apple.

L’appareil devait être dévoilé en avril, mais Apple l’a repoussé à juin car la société avait besoin de plus de temps pour résoudre les problèmes matériels et logiciels avant de révéler la version développeur.

Apple développe le Reality Pro AR/VR depuis environ huit ans maintenant. Il devrait offrir des fonctionnalités haut de gamme telles qu’une puce M2, deux écrans microLED 4K, plus d’une douzaine de caméras pour la réalité augmentée (il a une couronne numérique pour passer à la réalité virtuelle) et un suivi avancé des mains. Il peut également créer des avatars complets d’une personne à qui le porteur parle via FaceTime.

Le casque utilise également une batterie externe offrant environ deux heures de jus. Il est attaché à un utilisateur autour de la zone des hanches et est connecté au casque via un câble USB-C.

Ailleurs, l’appareil offre une vue de type 3D d’une interface iPhone et des versions améliorées d’applications classiques telles que Safari, TV, Messages et Mail. Les utilisateurs pourront regarder les applications pour les sélectionner et se pincer les doigts pour lancer les programmes. Ils peuvent même utiliser une fonction de « frappe à l’air » pour saisir du texte. Nous nous attendons également à voir un nouveau système d’exploitation, probablement appelé xrOS, dans le casque fin et léger d’Apple.

Bien que cela semble attrayant, la rumeur veut qu’Apple impose un prix de 3 000 $ sur le Reality Pro AR/VR, ce qui aurait certainement un impact sur les chiffres de vente. Il ne devrait pas être lancé au public avant l’année prochaine.

En plus du casque, Apple dévoilerait un MacBook Air 15 pouces lors de l’événement. Il pourrait également y avoir une nouvelle version de Mac Studio et attendez-vous à voir iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et HomePod Software 17. Il pourrait également y avoir des surprises pendant le spectacle.

