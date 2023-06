Google AI Search : une expérience lente et encombrée

L’expérience générative de recherche (SGE) alimentée par l’IA de Google est une nouvelle fonctionnalité qui vise à fournir aux utilisateurs des résumés des résultats de recherche basés sur l’IA. De cette façon, les utilisateurs n’ont pas à cliquer sur un tas de liens, et Google indiquera directement aux utilisateurs ce qu’ils veulent savoir. En théorie, cela indique que les requêtes de recherche des utilisateurs peuvent être plus complexes et naturelles, tandis que Google est toujours en mesure de répondre aux questions des utilisateurs. Bien que cette fonctionnalité puisse sembler être un ajout utile aux capacités de recherche de Google, de nombreux utilisateurs ont signalé qu’elle était trop lente et qu’elle fournissait de longues réponses. Examinons maintenant les raisons de ces plaintes et examinons si la recherche par IA de Google est à la hauteur de son potentiel.

L’expérience de recherche lente

L’une des plaintes les plus courantes concernant l’expérience de recherche alimentée par l’IA de Google est qu’elle est trop lente. Selon un article récent de The Verge, les résultats prennent trop de temps à charger, ce qui rend l’expérience de recherche pire pour les utilisateurs. Alors que l’expérience de recherche traditionnelle de Google est presque instantanée, la fonctionnalité SGE prend plus de temps pour générer des résultats. Ce retard peut être frustrant pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’obtenir des réponses rapides de Google.

Attendre plusieurs secondes que la réponse du SGE apparaisse est irritant. En attendant, une boîte de couleur vierge apparaîtra à l’écran avec une animation de chargement à l’intérieur. Lorsque les résultats de la recherche se chargent enfin, la boîte colorée se développe et le résumé de Google apparaît, poussant la liste des liens ci-dessous.

Eh bien, il semble que seul un utilisateur très patient pourra attendre la fin de ce processus. Pour quelqu’un comme moi, je vais simplement faire défiler la page et cliquer directement sur le lien.

Réponses longues

Une autre plainte concernant l’expérience de recherche alimentée par l’IA de Google est qu’elle fournit de longues réponses. Selon un article de Slate, les réponses de recherche générées par l’IA peuvent être longues et détaillées, ce qui peut être accablant pour les utilisateurs. Bien que ce niveau de détail puisse être utile dans certains cas, il peut également empêcher les utilisateurs de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

The Verge teste les notes…

Par exemple, lorsque vous recherchez « Où puis-je regarder Ted Russo ? », la réponse générée par l’IA comporte deux paragraphes, est correcte et est disponible sur Apple TV +, qui coûte 6,99 $ par mois. Mais il y a encore beaucoup de redondance dans la réponse. Sur la version de bureau, Google affichera des cartes avec des informations sur la source à droite, mais les utilisateurs ne peuvent pas facilement dire quelles informations proviennent de quelles sources. Sur mobile, la carte apparaît sous le texte récapitulatif.

A la question « Où puis-je acheter Tears of Kingdoms? » les résultats étaient un gâchis, avec des cartes de sponsors géantes et une liste déroutante de sites de ventes suggérés au-dessus des résultats, aucune liste de jeux lorsqu’on clique dessus, et non. Il y a une carte Google qui identifie ces points de vente. De plus, sur la droite, il y a trois cartes de liens où vous trouverez des moyens d’acheter le jeu. Rechercher un iPhone 13 Mini rouge d’occasion n’est pas beaucoup mieux.

L’approche lente de Google vis-à-vis de l’IA

L’une des raisons de la lenteur de l’approche de Google en matière d’IA pourrait être due à ses principes d’IA. Selon un article paru dans Search Engine Land, Google estime que les applications d’IA devraient être socialement bénéfiques et éviter de créer ou de renforcer des préjugés injustes. Bien que ces principes soient admirables, ils peuvent ralentir les progrès de Google dans le développement de capacités de recherche alimentées par l’IA.

Pas de réponse pour les articles populaires

Selon The Verge, le SGE échoue parfois à générer des réponses, même pour certains des termes de recherche les plus populaires. Des éléments tels que « YouTube », « Amazon », « Wordle », « Twitter » et « Roblox » renvoient tous un message d’erreur : « Les aperçus intelligents manuels ne sont pas disponibles pour cette recherche ». Des mots tels que « Facebook », « Gmail », « Apple » et « Netflix » fonctionnent tous correctement avec les réponses au format SGE, mais les résultats prennent également beaucoup de temps à s’afficher.

Le coût de la recherche basée sur l’IA

Bien que l’expérience de recherche alimentée par l’IA de Google puisse sembler être un ajout utile à ses capacités de recherche, cela peut avoir un coût. Selon un article de Slate, l’expérience de recherche traditionnelle consiste à visiter plusieurs sites Web, à recueillir des informations et à les synthétiser. En fournissant des résumés des résultats de recherche générés par l’IA, Google peut réduire le trafic vers ces sites Web, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leur survie.

Conclusion

Le SGE est une nouvelle fonctionnalité de recherche alimentée par l’IA que Google teste dans Search Labs. Il génère des informations générées par l’IA en haut des résultats de recherche, qui, selon les dirigeants de Google, sont conçues pour aider les utilisateurs à poser des questions meilleures et plus riches et les guider vers de nouvelles. Cependant, il s’agit d’un outil opt-in, sans personnalité, qui rassemble et résume les résultats de recherche. Alors que Google a déclaré que sa mission était d’organiser les informations du monde et de les rendre universellement accessibles et utiles, les tests ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont les algorithmes de recherche de Google affectent la capacité des personnes à penser de manière test et indépendante.

Il n’y a aucune preuve directe que SGE n’apporte pas une meilleure expérience de recherche aux personnes. Cependant, certains tests ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que SGE pourrait conduire à une « belle machine à plagiat » qui pourrait laisser les éditeurs en ligne en difficulté lorsque cette nouvelle technologie sera déployée auprès du grand public. Par ailleurs, certaines personnes sont sceptiques quant aux algorithmes de recherche de Google et à l’impact qu’ils ont sur la capacité des personnes à penser de manière test et indépendante.

Bien que SGE soit une fonctionnalité expérimentale qui pourrait changer avant une large diffusion, il est clair que Google la considère comme un changement fondamental à long terme dans la façon dont les personnes recherchent. Cependant, l’impact des algorithmes de recherche de Google sur la capacité des personnes à penser de manière test et indépendante suscite des inquiétudes. Certains tests ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel de SGE sur les éditeurs en ligne

