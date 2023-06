iOS 17 devrait ajouter le multitâche de style Split View sur iPhone

Alors que je suis assis au centre d’accueil des visiteurs d’Apple Park avant le discours d’ouverture de la WWDC de demain, j’ai réalisé qu’il y avait une demande de fonctionnalité iOS 17 de dernière minute que je voulais faire. À l’ère des écrans de téléphone plus grands – et des rumeurs selon lesquelles les écrans de téléphone sont sur le point de devenir encore plus grands – il est grand temps qu’Apple ajoute une sorte de multitâche à écran partagé à l’iPhone.

Sur l’iPad, le multitâche est un peu un gâchis dans le grand schéma des choses. Mais une fonctionnalité de base qu’iPadOS gère très bien est Split View, qui vous permet d’exécuter deux applications côte à côte pour un accès facile aux informations des deux applications. Ce n’est pas possible sur iPhone, mais ça devrait l’être.

Certains développeurs tiers ont trouvé des moyens astucieux d’implémenter des fonctionnalités d’écran partagé dans leurs applications iPhone. Ces fonctionnalités, bien sûr, ne fonctionnent que dans ces applications, vous ne pouvez donc pas les diviser entre deux applications différentes.

Par exemple, comme le souligne MacStories, le client Mastodon Mona offre une prise en charge robuste de l’écran partagé. Dans Mona, il vous suffit d’appuyer sur un bouton à trois points et l’application se divise en deux, de sorte qu’une fenêtre remplit la moitié supérieure et une seconde fenêtre remplit la partie inférieure. C’est une fonctionnalité vraiment bien faite qui montre comment Apple pourrait faire de même.

Je peux penser à quelques façons évidentes d’utiliser le multitâche sur écran partagé sur iPhone. Par exemple, Safari pourrait remplir la moitié supérieure de l’écran de votre iPhone et l’application Notes remplir la moitié inférieure afin que vous puissiez activement référencer tout ce que vous lisez dans Safari tout en prenant des notes.

Un autre cas d’utilisation potentiel serait d’avoir une application comme Apple Maps ouverte à côté de l’application Safari. Cela vous permettrait de faire défiler différents emplacements dans Apple Maps pendant que vous parcouriez les listes et les critiques via Safari. Je me retrouve souvent à lire des guides de voyage et d’autres contenus dans Safari, puis à accéder rapidement à l’application Apple Maps pour consulter les directions vers cet emplacement, puis à revenir à Safari pour en savoir plus. Encore et encore.

L’image dans l’image n’est pas arrivée pour les utilisateurs d’iPhone avant iOS 14, plusieurs années après qu’elle aurait probablement dû être ajoutée en tant que fonctionnalité. Cela n’augure rien de bon pour mon espoir qu’Apple travaille activement sur la prise en charge des applications à écran partagé. Pourtant, l’image dans l’image, telle qu’elle est actuellement implémentée, est assez bien faite et montre comment vous pouvez tirer parti des tailles d’écran iPhone toujours croissantes.

De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles les écrans de l’iPhone sont sur le point de devenir encore plus grands l’année prochaine avec l’iPhone 16 Pro. L’ajout d’une fonctionnalité de style Split View cette année avec iOS 17 donnerait aux développeurs suffisamment de temps pour adopter et perfectionner la fonctionnalité avant le lancement de l’iPhone 16 Pro.

