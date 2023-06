Comment trouver des fichiers téléchargés sur Android [Different Solutions]

De nos jours, télécharger des fichiers sur nos smartphones est devenu une partie essentielle de notre vie quotidienne. Sur les téléphones Android, vous pouvez télécharger différents types de fichiers, notamment des fichiers APK, des documents, de la musique, des vidéos, etc. Si vous téléchargez des fichiers sur votre téléphone Android, ce guide vous expliquera comment trouver des fichiers téléchargés sur votre appareil Android.

En ce qui concerne les appareils Android, l’interface utilisateur (UI) peut varier en fonction de l’habillage personnalisé appliqué par le fabricant. De nombreux OEM ont leur propre interface utilisateur personnalisée, ce qui peut entraîner des différences dans l’expérience utilisateur. Ces différences sont également notables dans le gestionnaire de fichiers. Cela indique également que les moyens de localiser les fichiers téléchargés seront également différents.

Il est important de savoir où vos fichiers sont téléchargés et où vous pouvez les trouver. Le téléchargement de trop de fichiers remplira le stockage, vous devrez donc peut-être supprimer les fichiers indésirables à un moment donné. De plus, vous devez savoir où se trouvent les fichiers téléchargés, car vous devez évidemment les ouvrir, et c’est la raison pour laquelle vous les avez téléchargés en premier lieu.

Comment trouver des téléchargements sur le gestionnaire de fichiers par défaut

Étant donné que chaque téléphone est livré avec un gestionnaire de fichiers par défaut, vous pouvez utiliser cette solution. Bien que l’interface utilisateur de chaque gestionnaire de fichiers puisse être différente, vous pouvez explorer en suivant les mêmes étapes. Ici, j’utiliserai le gestionnaire de fichiers par défaut de Samsung.

Ouvrez le gestionnaire de fichiers par défaut sur votre téléphone. Le nom de l’application du gestionnaire de fichiers peut être différent selon le téléphone que vous utilisez. Vous trouverez des raccourcis vers différentes catégories. Si les catégories ne sont pas disponibles sur votre application Gestionnaire de fichiers, ouvrez Stockage interne. Ouvrez le dossier Téléchargements.

Par défaut, tous les fichiers téléchargés seront situés ici.



Donc, fondamentalement, vous devez rechercher le dossier Téléchargements, quel que soit le gestionnaire de fichiers que vous utilisez. Passons maintenant à une solution commune que vous pouvez suivre sur tous les téléphones.

Comment trouver des fichiers téléchargés sur Files by Google

Files est une application de Google qui est également disponible sur le Play Store. C’est le gestionnaire de fichiers par défaut sur de nombreux téléphones fonctionnant sous Android stock.

Ouvrez le Play Store sur votre téléphone et recherchez le Fichiers par Google application.

Installez l’application sur votre téléphone. Ouvrez l’application Fichiers. S’il demande l’accès au stockage, accordez-le. Recherchez maintenant le dossier Téléchargements et ouvrez-le.

Ici vous pouvez trouver tous les téléchargements et vous pouvez les trier par taille, date, etc. Sinon, parcourez les onglets disponibles à côté de l’onglet Tous.



Comment rechercher des téléchargements manuellement

Maintenant, c’est toujours à vous de décider où vous voulez télécharger des fichiers. Par défaut, il est défini sur le dossier Téléchargements, mais l’utilisateur a toujours la possibilité de modifier l’emplacement de téléchargement.

Ouvrez le gestionnaire de fichiers de votre choix. Si vous vous souvenez de l’emplacement que vous avez défini pour le téléchargement, ignorez l’étape suivante. Si vous ne vous souvenez pas de l’emplacement, vous pouvez vérifier l’emplacement à partir des paramètres du navigateur.

Une fois que vous avez l’emplacement, accédez à cet emplacement sur votre gestionnaire de fichiers. Dans l’emplacement, vous trouverez votre fichier téléchargé.

Il est assez facile de trouver des fichiers téléchargés, mais si vous commencez tout juste à utiliser un téléphone Android, il se peut qu’il n’en soit pas de même dans votre cas. Il est donc toujours utile de chercher un guide si vous ne savez pas quoi faire. De plus, si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

