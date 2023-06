WWDC 2023 : fonctionnalités iOS 17 et macOS 14 que j’espère voir à l’événement Apple

La WWDC 2023 est si proche que je peux la voir de chez moi. Quelle meilleure façon de tuer le temps que de penser aux demandes de fonctionnalités de dernière minute pour iOS 17 et macOS 14 ? Vous pouvez également en savoir plus sur les fonctionnalités que je pensais qu’Apple Watch aurait avant watchOS 10 – des tonalités personnalisées, n’importe qui ?

iOS17

À partir de la prochaine version du logiciel iPhone, j’aimerais voir l’historique des versions dans Notes. Le Mac a cette fonctionnalité pour les documents. Vous avez perdu quelque chose dont vous aviez besoin il y a 10 étapes ? Annuler ne va que jusqu’à présent. La gestion des versions, cependant, vous permet de voir une vue chronologique des progrès au fil du temps. Cela vous permet de revenir à un état dans lequel se trouvait le document il y a des heures si nécessaire.

La gestion des versions dans Notes pourrait fonctionner de la même manière. Si vous supprimez une note, vous pouvez la retrouver dans la section Supprimé récemment pendant des semaines. Si vous supprimez du texte ou des médias dans une note, votre seule tentative pour le récupérer est d’utiliser l’annulation si disponible. Vous réalisez que vous avez accidentellement supprimé quelque chose il y a des heures ? Il est probablement trop tard.

C’est comme Time Machine, mais pour les documents – seul l’iPhone n’a pas Time Machine non plus.

Changement de vitesse, parlons de Shazam. Saviez-vous qu’Apple en est propriétaire ? Oui, ils ont acheté l’entreprise il y a cinq ans. Ce n’est pas toujours évident, surtout lorsque Shazam sur Android peut faire plus que Shazam sur iOS. Par exemple, Shazam pour Android peut afficher une notification persistante qui identifie toujours la chanson qui joue autour de vous. Une telle fonctionnalité pourrait être intéressante pour l’application de journalisation d’Apple !

C’est également le bon moment pour mentionner qu’Apple Music sur Android a un fondu enchaîné et qu’iOS n’en a pas. Le Mac l’a, les iPod l’ont eu, et oh mon Dieu, ce serait finalement énorme si l’iPhone avait aussi un fondu enchaîné.

Je pense que quelque chose est probable, c’est la possibilité de réorganiser les tuiles dans l’application Météo. D’accord, peut-être pas probable, mais l’équipe de l’application Météo le tue depuis des années maintenant. De l’ajout de nouvelles sources de données et de l’intégration des alertes de précipitations Dark Sky à la livraison d’une application iPad, Weather se porte très bien.

Cette année, j’espère que nous verrons la possibilité de réorganiser les sources de données. Je me soucie beaucoup de l’humidité et de l’indice UV, mais la qualité de l’air n’est pas un problème là où je vis. Déplacer ces tuiles serait génial. Pour aller plus loin, faire de ces options de widget de tuiles sur l’écran d’accueil serait superbe. Sérieusement, l’humidité est bien plus un indicateur de ce que l’on ressent à l’extérieur dans de nombreux endroits que la température.

iPadOS 17

Je vais me faufiler dans quelques éléments pour iPadOS 17 pendant que je suis ici. Apporter la personnalisation de l’écran de verrouillage de l’iPhone à l’iPad sera important s’ils réussissent. Une demande plus petite qui rendrait l’iPad plus semblable à un Mac est la possibilité de positionner le Dock de l’application de chaque côté, pas seulement en bas. Les gens ont des opinions sur la position du Dock sur le Mac. La gauche est interdite pour certaines personnes, le bas est un mauvais défaut et la droite est la seule bonne réponse. Je privilégie le bas sur les MacBook et le côté droit sur les ordinateurs de bureau.

Enfin pour iPadOS, je deviendrais fou si c’était l’année où l’iPad pourrait devenir un studio de podcast de la même manière que le Mac. Mon flux de travail sur Mac consiste à enregistrer mon audio à partir de Zoom avec Audio Hijack et à utiliser l’enregistrement de l’appel par Zoom comme sauvegarde. Pour l’édition, Ferrite sur iPad est si bon que j’espère qu’il arrivera bientôt sur Mac. Il s’agit simplement d’enregistrer l’audio local pendant qu’une application de conférence enregistre l’appel qui raccroche.

mac OS 17

Quant à macOS, donner un peu d’amour aux notifications et aux widgets serait formidable. Quelque chose de plus subtil que je veux voir est la prise en charge d’icônes alternatives de type iOS. Vous pouvez maintenant exécuter des applications iPad sur le Mac, mais les icônes d’application alternatives ne fonctionneront pas. Vous pouvez définir une icône personnalisée dans le Finder, mais elle se réinitialise avec les mises à jour logicielles. Cela semble faisable.

Et toi? Quelles sont les demandes de fonctionnalités que vous avez cette année ? Plus c’est obscur, mieux c’est !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :