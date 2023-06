La nouvelle guerre commerciale : l’essor spectaculaire de la Chine sur le marché des véhicules électriques

Pourquoi c’est important : Récemment, il y a eu des nouvelles importantes sur l’industrie chinoise des véhicules électriques (EV), principalement concernant ses statistiques. Nous prévoyons que cette tendance pourrait entraîner des problèmes commerciaux mondiaux plus importants. La Chine est devenue un exportateur net de véhicules pour la première fois de son histoire. Ils vendent beaucoup de véhicules électriques dans le monde, et cela se répercutera sur l’ensemble de l’économie mondiale.

Eurostat, l’agence statistique de l’UE, a publié les dernières données sur le commerce automobile. La Chine représente désormais près de 50 % des importations européennes de véhicules électriques. Pour mettre cela en contexte, les Européens ont acheté environ 9 millions de voitures en 2022, dont 12 %, soit 1 million de voitures, étaient des véhicules électriques. Parmi eux, 500 000 sont originaires de Chine.

Une analyse plus approfondie révèle qu’environ la moitié d’entre eux étaient des Tesla fabriqués en Chine, le reste étant principalement d’autres marques chinoises. Nous avons tiré ces données d’Eurostat, de DW, d’un rapport perspicace du groupe de réflexion UE-Chine Merics et du Financial Times.

Cette évolution a entraîné un déplacement substantiel des échanges entre l’Europe et la Chine. La Chine représente un marché important pour les constructeurs automobiles européens. Pendant des années, ils se sont engagés dans des coentreprises en Chine pour produire des véhicules à bas et moyen prix, ce qui indique que la plupart de ces exportations étaient des voitures de luxe. La balance commerciale était auparavant d’environ 3 à 5 milliards de dollars en faveur de l’Europe. Cependant, au cours des deux dernières années, avec une accélération significative au cours des 12 derniers mois, l’équilibre s’est déplacé. Il favorise toujours l’Europe, mais il est tombé à environ 2 milliards de dollars. La quasi-totalité de ce changement est attribuée aux véhicules électriques.

La Chine est clairement en hausse, non seulement dans la production de véhicules électriques, mais en tant qu’acteur majeur sur la scène des exportations mondiales. Nous avions mis en garde contre cela en janvier, et les preuves de cette hausse deviennent de plus en plus évidentes dans les données commerciales. D’un point de vue plus large, l’économiste Brad Setser a récemment tweeté des données montrant l’augmentation des exportations automobiles globales de la Chine au cours de l’année écoulée. La Chine est désormais un exportateur net de voitures, probablement pour la première fois de son histoire, et la majeure partie de cette croissance est attribuée aux voitures électriques.

Cette transition a des implications importantes. La plus évidente est l’escalade potentielle des tensions commerciales. Les États-Unis et la Chine sont en guerre commerciale depuis plusieurs années, et nous pensons que ces dernières données augmentent considérablement la probabilité que l’UE s’implique.

Deuxièmement, l’une des principales faiblesses de la Chine dans son ascension vers la notoriété manufacturière au cours de ce siècle a été l’incapacité de ses entreprises à établir des marques. De nombreux consommateurs achètent de nombreux produits fabriqués en Chine, mais nous pouvons nommer moins d’une douzaine de marques chinoises reconnaissables par les consommateurs en dehors de la Chine. Ces exceptions notables incluent les marques de smartphones telles que Oppo, Vivo, One Plus, Xiaomi et les différentes marques de Transsion de BBK. Les propriétaires de marques peuvent contrôler une plus grande part de valeur, et la capacité à obtenir des marques mondialement reconnues représente une étape importante dans le développement économique. Les constructeurs automobiles chinois semblent maintenant y parvenir dans l’une des industries les plus riches.

Pour relier cela aux semi-conducteurs, nous pensons que ces données commerciales ont deux implications importantes. Premièrement, comme nous l’avons expliqué en détail, les véhicules électriques nécessitent un nombre important de semi-conducteurs. À l’exception de Tesla, la plupart des véhicules électriques chinois sont assez bon marché, mais même ces véhicules nécessitent un contenu substantiel en semi-conducteurs. Les prix bas sont susceptibles de stimuler davantage la transition vers les véhicules électriques, ce qui est généralement bénéfique pour l’industrie des semi-conducteurs.

Deuxièmement, d’un point de vue commercial, l’une des principales préoccupations concernant les sanctions américaines contre les semi-conducteurs chinois a été la volonté des pays alliés de participer. Pour que les sanctions américaines soient efficaces, le gouvernement américain a besoin du support d’autres pays, en particulier du Japon, de la Corée du Sud et de l’Europe, qui abritent tous d’importantes industries automobiles.

Nous pensons qu’il est probable que des données commerciales comme celle-ci encourageront ces pays à prendre note et à mieux accepter les sanctions américaines. En particulier, l’Allemagne, qui a semblé quelque peu résistante à l’expansion des mesures commerciales américaines contre la Chine, pourrait reconsidérer sa position avec la pierre angulaire de son modèle industriel potentiellement menacée.



