Microsoft Windows 11 rencontre de nombreux problèmes après l’installation de la mise à jour KB5026446

Microsoft Windows 11 est le dernier système d’exploitation de Microsoft et il a été largement adopté par les utilisateurs du monde entier. Cependant, les utilisateurs ont signalé divers problèmes après l’installation de la mise à jour KB5026446. Windows 11 a poussé KB5026446 le mois dernier, qui contient une mise à jour de configuration pour passer à Windows 11 Moment 3. Mais de nombreux bugs accompagnent de nouvelles fonctionnalités. Examinons les problèmes auxquels les utilisateurs ont été confrontés avec cette mise à jour et les solutions possibles.

Qu’est-ce que la mise à jour Windows 11 KB5026446 ?

La mise à jour KB5026446 est une mise à jour cumulative pour Windows 11 version 22H2. Il a été publié le 24 mai 2023 et résout un problème qui affecte Server Message Block (SMB). La mise à jour résout également un problème qui envoie des test d’expiration de mot de passe inattendus aux utilisateurs. Cela se produit lorsque vous configurez un compte pour utiliser « La carte à puce est requise pour la connexion interactive » et définissez « Activer le déploiement des secrets NTLM expirants.

Problèmes après l’installation de la mise à jour Windows 11 KB5026446

Les utilisateurs ont signalé divers problèmes après l’installation de la mise à jour KB5026446. Certains des problèmes incluent:

1. Erreurs d’installation

Les utilisateurs ont signalé que la mise à jour KB5026446 ne s’installe pas et ils reçoivent des messages d’erreur tels que 0x800f081f. Ce message d’erreur indique que la mise à jour n’a pas pu être installée en raison d’un problème avec le service Windows Update.

2. Pas assez de ressources mémoire

Les utilisateurs ont signalé qu’ils ne pouvaient pas accéder au dossier partagé SMB après l’installation de la mise à jour KB5026446. Le message d’erreur qu’ils reçoivent est « Ressources mémoire insuffisantes » ou « Ressources système insuffisantes ».

3. Les packages de provisionnement ne fonctionnent pas

Les administrateurs informatiques ont signalé que les packages d’approvisionnement sur Windows 11 version 22H2 pourraient ne pas fonctionner comme prévu. Windows peut n’être que partiellement configuré et l’expérience prête à l’emploi peut ne pas fonctionner.

4. L’application Windows Remote Desktop ne répond pas

Après l’installation de Windows 11 version 22H2, l’application Windows Remote Desktop peut cesser de répondre lors de la connexion via une passerelle Remote Desktop ou Remote Desktop Connection Broker.

5. Échecs dans le Microsoft Store et Game Pass

Certains utilisateurs signalent que la mise à jour provoque un échec dans le Microsoft Store et Game Pass. D’autres affirment qu’après l’installation de KB5026446, les jeux Xbox Game Pass ne pouvaient pas être lus.

6. Empêche l’ouverture des applications

De nombreuses personnes sur Feedback Hub ont déclaré que la mise à jour, dans le pire des cas, empêchera directement l’ouverture des applications et provoquera le blocage du système. Un utilisateur a signalé de graves problèmes avec son appareil passant en mode veille après une mise à jour. En tant que tel, l’ordinateur ne redémarrerait pas.

7. Échec de l’écran pour démarrer après être entré en mode veille

Certains utilisateurs ont également déclaré qu’après avoir installé la mise à jour ci-dessus, lorsque l’ordinateur passe en mode veille, il ne redémarre pas. L’écran ne s’allume pas, le voyant rouge à côté de l’appareil photo clignote en rouge, puis l’ordinateur redémarre soudainement.

8. Mauvais contrôle du ventilateur

Les utilisateurs signalent également qu’après l’installation de la mise à jour, « le contrôle du ventilateur ne fonctionne pas et la vitesse du ventilateur de l’ordinateur portable est constamment à 100% et ne peut pas être ajustée – ni en utilisant la touche de basculement des performances ni en utilisant l’application ASUS ».

9. Autres problèmes

De plus, certains appareils ont rencontré des problèmes matériels, tels que le clavier et la souris ne répondant pas, les claviers externes étant automatiquement déconnectés, etc.

Solutions aux problèmes

1. Erreurs d’installation

Pour corriger les erreurs d’installation, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Exécutez l’outil de dépannage de Windows Update.

Exécutez l’outil DISM.

Exécutez l’outil SFC.

Désinstallez temporairement les logiciels antivirus ou de sécurité tiers.

2. Pas assez de ressources mémoire

Pour corriger l’erreur « Ressources mémoire insuffisantes » ou « Ressources système insuffisantes », vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Augmentez la quantité de mémoire disponible pour le système.

Désactivez la signature SMB.

3. Les packages de provisionnement ne fonctionnent pas

Pour résoudre le problème des packages de provisionnement qui ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Utilisez la dernière version du concepteur de configuration Windows.

Utilisez la dernière version du kit d’évaluation et de déploiement Windows.

4. L’application Windows Remote Desktop ne répond pas

Pour résoudre le problème avec l’application Windows Remote Desktop qui ne répond pas, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Utilisez la dernière version du client Remote Desktop.

Utilisez la dernière version de la passerelle Bureau à distance.

5. Échecs dans le Microsoft Store et Game Pass

Pour résoudre ce problème, les utilisateurs doivent simplement désinstaller la mise à jour.

6. Empêche l’ouverture des applications

Pour résoudre ce problème, les utilisateurs doivent simplement désinstaller la mise à jour.

Si vous avez rencontré des problèmes similaires, Netcost-security.fr vous recommande de désinstaller KB5026446 et de le réparer. Pour désinstaller les mises à jour, procédez comme suit :

Ouvrez Paramètres et accédez à Windows Update.

Ouvrez Historique et sélectionnez Désinstaller les mises à jour.

Localisez la mise à jour KB spécifique qui est installée, puis cliquez sur Désinstaller.

Redémarrez votre appareil.

Résoudre les problèmes

Si vous avez besoin de résoudre les problèmes avec Microsoft Win11 après avoir installé la mise à jour KB5026446, voici quelques étapes

Exécutez l’outil de dépannage de Windows Update : cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres > Mise à jour et sécurité > Dépannage > Windows Update > Exécutez l’outil de dépannage. Exécutez l’outil DISM : ouvrez l’invite de commande en tant qu’administrateur et saisissez la commande suivante : DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Exécutez l’outil SFC : ouvrez l’invite de commande en tant qu’administrateur et saisissez la commande suivante : sfc /scannow.

Derniers mots

La mise à jour KB5026446 pour Windows 11 version 22H2 a causé divers problèmes aux utilisateurs. Si un utilisateur est confronté au problème, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, il existe des étapes simples qui pourraient résoudre le problème. Les solutions à ces problèmes sont décrites dans cet article et les utilisateurs peuvent suivre les étapes pour les résoudre. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir essayé les solutions, vous pouvez contacter le support Microsoft pour obtenir de l’aide.

