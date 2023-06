Voici comment et pourquoi vous devriez configurer le fitness cardio sur Apple Watch et iPhone

L’une des caractéristiques de santé précieuses et moins connues d’Apple Watch est la forme physique cardio. La mesure est basée sur votre VO 2 max qu’Apple Watch peut estimer lors de l’enregistrement de trois entraînements spécifiques. Suivez-nous pour découvrir comment utiliser la forme cardio sur Apple Watch et iPhone, y compris pourquoi c’est important, comment la configurer et comment mesurer/afficher les niveaux de forme cardio.

Fond de remise en forme cardio

Que vous veniez d’acquérir une Apple Watch ou que vous en ayez une depuis un certain temps et que vous n’ayez pas utilisé le fitness cardio, c’est une mesure précieuse à comprendre et à utiliser. Voici comment Apple le décrit :

« La forme cardio est une mesure de votre VO 2 max, qui est la quantité maximale d’oxygène que votre corps peut consommer pendant l’exercice. Votre niveau de forme cardio est un indicateur fort de votre santé physique globale et un prédicteur de votre santé à long terme.

La raison pour laquelle il s’agit d’un indicateur précis de la santé globale est que la forme cardio est basée sur la mesure de «la capacité du corps à absorber, faire circuler et utiliser l’oxygène». Bien qu’il existe une corrélation entre les faibles niveaux de forme cardio et les futurs problèmes de santé, vous avez le pouvoir d’augmenter vos niveaux avec des exercices aérobiques constants et plus intenses ????.

Deux autres moyens précieux de suivre la santé cardiaque sont la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et la fonction « Vascular Age » de Withings sur sa dernière balance intelligente Body Cardio.

Comment utiliser le cardio fitness Apple Watch et iPhone

Configuration (Apple Watch Series 3 ou version ultérieure requise)

Si vous ne l’avez pas encore configuré, ouvrez l’application Santé sur votre iPhone

Appuyez sur Résumé et balayez vers le bas vers le bas et recherchez Cardio Fitness (sous « Get More From Health » – vous pouvez également regarder sous Parcourir> Cœur> Cardio Fitness)

Choisissez le bouton bleu Configurer

Suivez les invites comme la confirmation de vos détails de santé (vous devez avoir au moins 20 ans)

Vous pouvez choisir d’activer les notifications de condition physique faible Cardio

Vous verrez maintenant la forme cardio s’afficher dans la section Cœur de l’application Santé

Comment mesurer la forme cardio avec Apple Watch

Vous ne verrez pas les données de fitness cardio pour chaque entraînement enregistré avec Apple Watch, voici ce que dit Apple : Apple Watch peut enregistrer une VO estimée 2 entre 14 et 60 ml/kg/min lorsque vous faites une randonnée rapide, marchez ou courez à l’extérieur avec une mesure persistante de la fréquence cardiaque. Il peut estimer votre VO 2 max si vous démarrez l’un de ces entraînements dans l’application Workouts VO 2 max est validé pour les utilisateurs de 20 ans et plus. La plupart des gens peuvent améliorer leur VO 2 max avec des exercices cardiovasculaires plus intenses et plus fréquents. Certaines conditions ou certains médicaments qui limitent votre fréquence cardiaque peuvent entraîner une surestimation de votre VO 2 max. Vous pouvez indiquer que vous prenez certains médicaments dans les Détails sur la santé. Cela peut prendre au moins 24 heures de port de votre Apple Watch, suivi de plusieurs entraînements et mesures passives avec votre Apple Watch avant de recevoir une première estimation Vous pouvez lire plus de détails sur la fonctionnalité dans la section fitness cardio de l’application Santé.



Les niveaux de forme cardio s’afficheront même pour les entraînements de marche/randonnée/course en plein air que vous avez déjà effectués. Vous pouvez appuyer sur les icônes de calendrier en haut de la forme cardio pour voir les données quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles (voir plus ci-dessous).

Apple note que le cyclisme est un autre excellent exercice aérobique pour améliorer la forme cardio, mais pour l’instant, les entraînements à vélo sur Apple Watch n’enregistreront pas les mesures de la forme cardio.

Comment afficher les niveaux de fitness cardio sur iPhone

Consultez votre niveau de forme cardio à tout moment en vous rendant dans l’application Santé sur iPhone

Appuyez sur Parcourir > Cœur > Cardio Fitness

Appuyez sur le bleu « Afficher tous les niveaux de fitness cardio » pour voir toutes vos données disponibles

Vous pouvez maintenant voir les mois où vous avez été dans les catégories faible, inférieure à la moyenne, supérieure à la moyenne et élevée

Si vous possédez un autre appareil qui mesure la VO 2 max (ou l’avez fait mesurer par un professionnel), vous pouvez appuyer sur « Ajouter des données » dans le coin supérieur droit pour ajouter manuellement des mesures

Vous pouvez en savoir plus sur l'importance de la forme cardio et sur la façon de l'augmenter dans l'application Santé – mais les facteurs les plus simples et les plus importants augmentent votre intensité et la fréquence de vos exercices aérobiques ????

