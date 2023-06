Mise à jour iOS 17 : quand arrivera-t-elle sur les iPhones ?

La conférence mondiale des développeurs Apple (WWDC) de demain devrait être un événement d’anticipation et d’excitation immenses alors qu’Apple dévoile la mise à jour très attendue d’iOS 17. Les propriétaires d’iPhone du monde entier attendent avec impatience l’arrivée de cette nouvelle version, car elle promet d’apporter de nombreuses innovations et améliorations importantes à leurs appareils. La date exacte de distribution de la mise à jour a fait l’objet de beaucoup de curiosité parmi les passionnés.

Alors que les sources d’information nous ont fourni des informations sur ce que proposera iOS 17, les détails officiels seront dévoilés par Apple lors de l’événement de demain. Conformément à la tradition établie par la société, iOS 16 est sorti en septembre de l’année dernière. On s’attend à ce qu’Apple suive un calendrier similaire pour la sortie d’iOS 17.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, il semble que septembre soit le mois de la sortie d’iOS 17. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone, en particulier ceux de la série iPhone 15, peuvent s’attendre à recevoir cette mise à jour passionnante. Comme à l’accoutumée, Apple est susceptible de mettre en place des programmes bêta au cours de l’été. Permettre aux utilisateurs de tester et de fournir des commentaires sur les nouvelles fonctionnalités.

Examinons de plus près certaines des fonctionnalités attendues qu’iOS 17 apportera à la table :

iOS 17 attend de nouvelles fonctionnalités

Options de taille de police de l’écran de verrouillage : les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser la taille de la police sur leurs écrans de verrouillage. Facilite la visualisation des informations importantes en un coup d’œil. Option pour partager des conceptions d’écran de verrouillage personnalisées. Les utilisateurs d’iPhone pourront désormais partager leurs conceptions personnalisées d’écran de verrouillage avec d’autres. Ajouter une touche de personnalisation à leurs appareils. Paroles d’Apple Music sur l’écran de verrouillage. Écouter de la musique sera une expérience encore plus immersive avec la possibilité d’afficher les paroles directement sur l’écran de verrouillage tout en écoutant vos morceaux préférés. Conception d’interface simplifiée pour Apple Music. L’interface utilisateur d’Apple Music fera l’objet d’une refonte, offrant une conception plus simple et intuitive pour une meilleure convivialité. Renommage manuel des dossiers de la bibliothèque d’applications. Les utilisateurs auront la possibilité de renommer leurs dossiers de bibliothèque d’applications, permettant une meilleure organisation et une navigation plus facile dans leurs applications. Modifications de la conception du centre de contrôle. Le centre de contrôle recevra un nouveau look, le rendant plus attrayant visuellement et convivial. Curseur de luminosité de la lampe de poche. Régler le niveau de luminosité de la lampe de poche sera un jeu d’enfant, avec un curseur similaire à celui que l’on trouve dans les paramètres sonores.

iPhones compatibles iOS 17 attendus

En ce qui concerne la compatibilité des appareils, iOS 17 répondra à une large gamme de modèles d’iPhone. Nous prévoyons qu’il sera disponible pour les séries iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE 2023, iPhone SE 2022, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS et XS Max, iPhone XR, iPhone 8 et 8 Plus, ainsi que l’iPhone X.

La mise à jour très attendue d’iOS 17 occupera le devant de la scène lors de la prochaine conférence mondiale des développeurs Apple WWDC. Tous les possesseurs d’iPhone attendent avec impatience l’arrivée de cette nouvelle version. Il promet d’apporter une foule d’innovations importantes.

Ainsi, lors de l’événement de demain, Apple dévoilera les détails de la nouvelle version, en s’appuyant sur les informations déjà divulguées par diverses sources d’information. La mise à jour sera disponible pour les utilisateurs de la série iPhone 15. Et des programmes bêta auront lieu au cours de l’été pour assurer un déploiement en douceur.

Avec la sortie d’iOS 17, Apple vise à améliorer encore l’expérience utilisateur et à proposer de nouvelles fonctionnalités intéressantes aux propriétaires d’iPhone. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de détails à mesure qu’ils seront révélés lors de la conférence mondiale des développeurs Apple de demain.

