Ce sont les 11 smartphones Android qui seront lancés en juin

Au cours du passionnant mois de juin en cours, après un mois de mai rempli de lancements de smartphones, nous pouvons nous attendre à voir le dévoilement de 11 nouveaux appareils mobiles. Des marques renommées telles que Xiaomi, Samsung, realme et OPPO finalisent les détails de la sortie de leurs derniers modèles, destinés aux marchés haut de gamme et d’entrée de gamme.

Plongeons-nous dans les 11 téléphones Android qui devraient faire leurs débuts en juin et explorons toutes les informations disponibles à leur sujet. Portez une attention particulière à cette liste, car votre prochain smartphone pourrait en faire partie.

Xiaomi 13 Ultra :

Après son annonce en Chine à la mi-avril, il semble que le smartphone le plus avancé de Xiaomi à ce jour, le Xiaomi 13 Ultra, sera lancé sur les marchés mondiaux au cours du mois de juin. Cet appareil haut de gamme haut de gamme est doté d’un hardware impressionnant, notamment un écran LTPO C7 AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution Quad HD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz et atteint une luminosité maximale de 2 600 nits. Le smartphone exécute le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et dispose d’un système de caméra conçu par Leica. Composé de quatre capteurs de 50 MP à l’arrière et d’une caméra frontale de 32 MP. Le Xiaomi 13 Ultra abrite également une batterie substantielle de 5 000 mAh, prenant en charge une charge rapide filaire de 90 W et une charge rapide sans fil de 50 W. Bien que la date de lancement exacte reste inconnue, il devrait avoir un prix approximatif d’environ 1 300 $.

Redmi 12 :

Le Redmi 12, un smartphone économique de Xiaomi, arrivera également sur les marchés mondiaux en juin. Cet appareil bas de gamme a déjà été officiellement lancé au Portugal et devrait devenir l’un des modèles les plus vendus de cette année. Servant de version améliorée du Redmi 12C sorti plus tôt cette année, l’appareil dispose d’un écran IPS de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d’un chipset MediaTek Helio G88, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. La configuration de la triple caméra arrière comprend un capteur principal de 50 MP avec une ouverture de ƒ/1,8, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale dispose de 8 mégapixels. De plus, le Redmi 12 dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Galaxy F54 :

Le 6 juin, Samsung présentera son nouveau smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy F54, en Inde. Cet appareil pourrait être disponible plus tard sous le nom de Galaxy M54 en Europe. Les caractéristiques remarquables du Galaxy F54/M54 incluent un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Exynos 1380, un système de triple caméra arrière comprenant un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP. capteur. Il abrite également une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 25 W. Le prix prévu pour le Samsung Galaxy F54 est d’environ 30 000 roupies indiennes, ce qui équivaut à environ 364 $.

realme 11 Pro 5G et realme 11 Pro+ 5G :

Après leurs débuts en Chine début mai, les realme 11 Pro 5G et realme 11 Pro+ 5G, des smartphones haut de gamme de milieu de gamme, devraient arriver en Europe en juin. Les deux appareils partagent plusieurs fonctionnalités, notamment un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 7050 5G, une grande batterie de 5 000 mAh et une capacité de charge rapide. Les principales distinctions résident dans leurs systèmes de caméras et leurs vitesses de charge.

Le realme 11 Pro 5G dispose d’un capteur principal de 100 MP. Avec une ouverture de ƒ/1,75, un capteur macro de 2 MP à l’arrière et une caméra frontale de 16 MP. Sa capacité de charge rapide est de 67W. D’autre part, le realme 11 Pro+ 5G dispose d’une triple configuration de caméra arrière. Dirigé par un capteur principal de 200 MP avec une ouverture de ƒ/1,75. Il est fourni avec un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale dispose de 32 MP et la capacité de charge rapide est de 100 W.

OPPO Reno 10, Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+ :

La série OPPO Reno 10, composée des OPPO Reno 10, OPPO Reno 10 Pro et OPPO Reno 10 Pro+, sera officielle en Inde en juin, suivie de sorties dans d’autres régions, dont l’Europe. Les trois appareils sont dotés d’écrans OLED incurvés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Chaque modèle abrite un processeur différent sous le capot. L’OPPO Reno 10 est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Le Reno 10 Pro utilise un MediaTek Dimensity 8200. Et le Reno 10 Pro + intègre un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. De plus, les trois appareils sont équipés de systèmes de caméra arrière. Comprenant un capteur principal, un capteur ultra grand angle et un capteur téléobjectif, ainsi qu’une caméra frontale de 32 MP. Ils sont alimentés par de grosses batteries prenant en charge une charge ultra rapide de 80W dans le Reno 10. Et 100W dans le Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+.

vivo V29 et vivo V29 Pro :

Vivo prévoit de lancer les nouveaux V29 et V29 Pro en Asie du Sud-Est début juin. Avec une sortie ultérieure en Europe sous le nom de vivo V17 et vivo V17 Pro. Ces appareils seront dotés d’écrans OLED incurvés avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil photo principal est un Sony IMX766V avec 50 MP. Le vivo V29 standard comprendra un processeur Qualcomm Snapdragon 782G. Alors que le modèle Pro comportera un MediaTek Dimensity 8050. De plus, la version Pro disposera d’un téléobjectif avec une charge ultra rapide de 12 MP et 80W.

OnePlus Nord 3 :

L’Inde assistera au dévoilement du nouveau smartphone OnePlus abordable, le Nord 3, en juin. Cet appareil comportera un écran OLED avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 9000, il abritera une configuration de caméra arrière triple comprenant un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale offrira 16 MP. De plus, le OnePlus Nord 3 intégrera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et deux haut-parleurs stéréo.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine