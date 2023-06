Inside Source renverse les haricots sur le processeur Tensor G3 de Google Pixel 8

Avec le lancement du Pixel 6, Google a présenté une toute nouvelle gamme de SoC. Nommée Google Tensor, la gamme de chipsets est le résultat d’un partenariat durable avec la division des semi-conducteurs et les talents d’ingénierie de Google. Et alors que nous nous rapprochons lentement du lancement de Google Pixel 8, des spéculations concernant Tensor G3 ont surgi à gauche et à droite.

Grâce à une source interne à Google, vous n’avez plus besoin de vous fier aux rumeurs et aux spéculations. Désormais, des données concrètes concernant le processeur de Google Pixel 8 sont disponibles. Nom de code Zuma, nous avons maintenant tout ce qu’il faut pour avoir un premier aperçu du Google Tensor G3. Alors, plongeons-nous et voyons comment cela se comparera réellement aux prédécesseurs.

Google Pixel 8 pour utiliser les cœurs ARMV9

À vrai dire, le Google Tensor G2 trouvé dans la série Pixel 7 était un chipset plutôt sans intérêt. Ses performances CPU étaient médiocres par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Après tout, lorsque les appareils Google Pixel 7 sont sortis, les cœurs du SoC avaient déjà deux générations de retard sur la concurrence.

Configuration du tenseur G2 et du tenseur G3

Pour vous donner une meilleure idée, le chipset Tensor G2 est fourni avec une disposition de cœur 4 + 2 + 2. En comparaison, la plupart des autres fournisseurs de puces utilisaient la disposition 4+3+1 avec un seul gros cœur. Ainsi, le seul changement de SoC que Google Pixel 7 a vu de la série Pixel 6 était une mise à niveau à mi-cluster.

Mais avec Tensor G3, Google va enfin mettre à jour la série Pixel 8. Google a entièrement repensé le bloc CPU. Il utilisera 2022 cœurs ARMv9. Google a également modifié la mise en page de base. Par conséquent, les nouveaux appareils ne seront pas fournis avec une configuration 4+2+2 inhabituelle.

Nouvelle configuration du processeur du Tensor G3

Le Tensor G3 de Google Pixel 8 sera fourni avec neuf cœurs de processeur. Parmi eux, quatre sont de petits Cortex A510, quatre sont des Cortex A715 et un est un Cortex X3. Tous ces cœurs ont connu une augmentation significative en termes de fréquences. Ce coup de pouce entraînera un saut de performance plus important par rapport au Tensor G2.

De plus, la configuration avec boost de fréquence permettra au Tensor G3 de rivaliser avec les performances des SoC phares de 2022. Mais, oui, la série Google Pixel 8 sera légèrement en retard sur les puces qui utilisent les cœurs ARMv9.2 récemment lancés. Désormais, tout ce dont les appareils Google Pixel 8 auront besoin est un système de refroidissement robuste. Dans le cas contraire, la nouvelle configuration du SoC ne pourra pas offrir les meilleures performances possibles. Mais compte tenu de la qualité des rendus divulgués, je pense que Google ne décevra pas en termes de thermiques.

Core G1 (Pixel 6) G2 (Pixel 7) G3 (Pixel 8) Gros Core 2x Cortex-X1 à 2,8 GHz 2x Cortex-X1 à 2,85 GHz 1x Cortex-X3 à 3,0 GHz Core moyens 2x Cortex-A76 à 2,25 GHz 2x Cortex-A78 à 2,3 GHz 4x Cortex-A715 à 2,45 GHz Petits Core Cortex-A55 x4 @ 1,8 GHz 4x Cortex-A55 à 1,8 GHz 4x Cortex-A510 à 2,15 GHz

Mises à niveau de sécurité Google Pixel 8 Series

Alors que Google passe à ARMv9, la série Google Pixel 8 bénéficiera de nouvelles technologies de sécurité. Pour être exact, le Tensor G3 apportera les extensions de marquage de mémoire (MTE) d’ARM. Cette technologie est efficace pour empêcher certaines attaques basées sur la mémoire, vous offrant une tranquillité d’esprit contre les attaques malveillantes.

D’autres téléphones sont déjà fournis avec ce support. Mais il semble que le support ne concerne que le hardware. C’est-à-dire qu’Android a activé cette fonctionnalité de manière native. Ainsi, le chargeur de démarrage de Pixel 8 sera le premier à l’introduire dans l’espace Android.

Exécution 64 bits uniquement

Un autre grand changement est l’exécution de code 64 bits uniquement. Mais ce n’est pas vraiment une nouveauté, car la série Pixel 7 a déjà abandonné la prise en charge des anciennes applications 32 bits. Cependant, Tensor G2 intègre des bibliothèques 32 bits ainsi que des cœurs compatibles 32 bits. Mais cela va changer avec la série Google Pixel 8.

Les appareils seront fournis exclusivement avec des binaires 64 bits. Mais on ne sait toujours pas si les cœurs Cortex A510 sont configurés avec la prise en charge d’AArch32.

Le tout premier chipset avec encodage AV1

Dans le Google Tensor G1, on dit une architecture hybride pour les accélérateurs vidéo. Le chipset utilisait un bloc IP Samsung Multi-Function Codec générique. C’est le même que celui que l’on trouve dans les chipsets Exynos. Mais la prise en charge d’AV1 a été explicitement supprimée. C’est essentiellement là que le bloc de décodeur vidéo hardware BigOcean personnalisé est intervenu.

BigOcean prend en charge le décodage vidéo jusqu’à 4K60 AV1. Tensor G2 avait le bloc hardware inchangé, ce qui a permis aux téléphones Pixel 7 de conserver les mêmes capacités de décodage. Mais le Tensor G3 de la série Google Pixel 8 apportera enfin une mise à niveau du bloc vidéo. Cela obligera le téléphone à réduire le débit binaire de la vidéo sans compromettre la qualité.

Graphiques intégrés à ray tracing sur le Pixel 8

Google a toujours concentré l’unité graphique sur la gamme Tensor. Le Tensor d’origine avait une configuration Mali G78 robuste à 20 cœurs. Il a réussi à surclasser l’Exynos 2100 et le Snapdragon 888. Et même si Google est passé à un Mali G710 plus récent sur Tensor G2, les références étaient plutôt peu impressionnantes.

Cependant, le Google Pixel 8 changera la donne à cet égard. Il rectifiera les erreurs passées de Google avec ARM Mali G715. Bien que la source interne n’ait pas fourni de nombre exact de cœurs, elle comportera probablement une configuration à dix cœurs. Cela finira par compléter le GPU du Tensor G3 avec des capacités de ray tracing à part entière. Ainsi, vous pouvez vous attendre à une meilleure expérience de jeu globale avec Google Pixel 8.

Facteurs G3 (Pixel 8) G2 (Pixel 7) G1 (Pixel 6) Modèle de cœur de GPU Mali-G715 (Immortalis) Mali-G710 Mali-G78 Nombre de Core dix 7 20 Fréquence (shaders) 890MHz 848MHz 848MHz

Autres améliorations

En plus de tout cela, le Google Tensor G3 apportera un TPU amélioré pour l’intelligence de l’IA. Le Tensor G3 a une version améliorée du TPU, nommée « Rio ». Il y aura également une mémoire UFS plus rapide (UFS 4.0). Cela permettra au téléphone de gérer des charges plus importantes avec une efficacité globale plus élevée. De plus, il y aura GXP pour décharger plus de traitement. Cependant, aucune mise à niveau majeure du modem n’est disponible sur le Tensor G3.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine