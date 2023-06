Fonctionnalités Apple Watch que je pensais vraiment avoir avant watchOS 10

watchOS 10 est dans quelques jours et la mise à jour semble être un gros problème pour les grands écrans Apple Watch. Une nouvelle superposition de widgets et des applications optimisées pour Apple Watch Ultra ? Allons-y!

Cependant, peu de rumeurs ont été émises pour watchOS 10, et c’est probablement parce que le logiciel Apple Watch est maintenant assez mature. Il s’avère que vous pouvez supprimer de nombreuses fonctionnalités intéressantes en neuf ans. Cela m’a fait penser à certaines demandes de fonctionnalités plutôt anciennes qui ne se sont jamais matérialisées – des fonctionnalités que je pensais vraiment que nous aurions maintenant.

Notifications de contrôle

Les notifications Apple Watch doivent être opt-in, pas opt-out et tout ou rien. Il y a une bascule pour activer les alertes pour toutes les applications. Il n’y a pas de bouton pour désactiver les alertes pour toutes les applications. La meilleure solution nécessite de parcourir une liste de bascules pour chaque application installée sur votre iPhone. Même si vous les désactivez tous, vous devez vous rappeler de désactiver manuellement les alertes de montre pour les futures installations d’applications.

Le modèle actuel suppose que si une application peut alerter votre iPhone, vous voudrez qu’elle alerte votre Apple Watch à la place pendant que vous la portez. L’enregistrement de la plupart des alertes d’application pour iPhone vous permet d’utiliser l’Apple Watch pour ce que vous considérez comme des alertes d’application VIP. Seuls les éléments importants tapent sur votre poignet.

Tonalités personnalisées

Lorsque j’ai publié mon avis sur la première Apple Watch il y a huit ans, j’étais plutôt optimiste quant à une fonctionnalité que je considérais comme manquante : la définition de tonalités d’alerte personnalisées pour différents contacts. J’ai écrit ceci en 2015, ne sachant pas que cela serait toujours d’actualité en 2023 :

Vous pouvez activer ou désactiver les sons, mais vous ne pouvez pas personnaliser les tonalités pour des alertes spécifiques. Sur mon iPhone, j’ai un ton différent si ma petite amie ou ma mère m’envoie des SMs, donc je sais que je devrais le lire bientôt. Apple Watch a le même ton et le même robinet pour tous les messages de tous les contacts. C’est une sorte de recul fonctionnel pour moi, mais j’espère que cela changera dans les futures mises à jour logicielles.

… J’espère que cela changera dans les futures mises à jour logicielles. Aie.

Sérieusement, personne d’autre ne veut cette fonctionnalité ? Même si vous n’êtes pas intéressé à définir des tonalités pour différents contacts, je suis convaincu que les gens aimeraient avoir la possibilité de modifier les tonalités pour les alertes de message. À tout le moins, Mail et Messages pourraient utiliser deux sons différents.

Je sais que ce point est sans objet car la plupart des gens gardent leur Apple Watch en sourdine. C’est juste bizarre pour moi que le réglage des sonneries, des tonalités de texte et des sons de notification de courrier ne soit pas encore venu sur watchOS.

Utiliser votre montre lors d’un appel téléphonique

avec watchOS 10 au coin de la rue, je commence à me voir en parler un jour à mes arrière-petits-enfants. Si vous êtes en communication téléphonique depuis la montre, vous ne pouvez pas quitter l’application Téléphone. Eh bien, vous pouvez, mais vous devez d’abord raccrocher. C’était une limitation étrange lorsque la série 3 était nouvelle. Franchement, j’ai été surpris et je n’ai pas vu la situation inchangée à la sortie de la Series 4. Je me cite à partir de 2018 :

Après une année complète de pouvoir passer des appels téléphoniques sur l’Apple Watch sans iPhone à proximité, vous ne pouvez toujours pas quitter l’application Téléphone pendant un appel.

Je ne sais plus comment le temps fonctionne, mais d’une manière ou d’une autre, c’était encore une omission flagrante pour moi il y a deux ans :

Imaginez que vous utilisez votre iPhone et que vous ne puissiez pas consulter votre calendrier ou vos e-mails pour faire référence à quelque chose de pertinent pour votre appel. Nous ririons tous si nos iPhones nous demandaient de mettre fin à un appel téléphonique avant de passer à une autre application. C’est exactement l’état de watchOS aujourd’hui. WatchOS 8 la semaine prochaine va-t-il le changer ? Peut-être que la 5G nous sauvera tous.

Que puis-je dire ? WatchOS 10 la semaine prochaine le changera-t-il ? Si c’était le cas, ce serait comme l’application Météo sur l’iPad. Peut-être plus grand qu’Instagram pour iPad. La réponse au problème a toujours été d’utiliser simplement un iPhone.

Le simple fait de savoir que cette limitation existe sur la montre la rend inutilement inférieure en tant que communicateur vocal. Honnêtement, cela ressemble à un accès Internet commuté. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou vous pouvez utiliser Internet. Vous ne pouvez pas faire les deux.

Regarder les alertes sur iPhone

La plupart des notifications proviennent de l’iPhone et sont reflétées sur l’Apple Watch. Si vous vérifiez les alertes sur votre écran de verrouillage et votre centre de notifications, vous n’avez peut-être pas l’habitude de vérifier les notifications manquées sur la montre. C’est plus conforme à la façon dont j’utilise la montre ces jours-ci.

Le problème est qu’il existe certaines alertes provenant de l’Apple Watch. Ceux-ci ne sont pas mis en miroir sur l’iPhone. Le miroir est unilatéral. Téléphone à surveiller : cool. Montre au téléphone : non. Les alertes de cette catégorie incluent occasionnellement un nouveau cadran de montre, un nouveau défi d’activité ou de nouvelles mises à jour watchOS.

Les notifications de partage d’activité sont plus courantes. Si vous n’avez pas d’Apple Watch, les notifications de partage d’activité apparaîtront sur l’iPhone à partir d’iOS 16. Si vous avez une Apple Watch, cependant, votre téléphone n’affichera pas les notifications de forme physique.

WatchOS 10 répondra-t-il à l’une de ces demandes de fonctionnalités qui ont duré toute la vie de la catégorie Apple Watch ? Ce ne serait pas une mise à jour de watchOS si elle n’ignorait pas les tonalités personnalisées et l’utilisation de la montre lors d’un appel téléphonique ! Bien sûr, j’aimerais être surpris par l’un de ces changements dans watchOS 10.

Et toi? Y a-t-il une demande de fonctionnalité que vous avez depuis des années et qui n’a toujours pas été traitée ? Partagez vos idées avec nous sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :