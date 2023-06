La bibliothèque de concerts Apple Music VR de Reality Pro est en développement depuis une décennie

Le casque Reality Pro d’Apple proposera un certain nombre de fonctionnalités uniques lorsqu’il sera annoncé la semaine prochaine à la WWDC 2023. Mais il y a une chose en particulier que je suis intéressé à voir d’Apple : les concerts de réalité virtuelle.

Rien ne sera jamais comparable à l’expérience de la musique live. Mais lorsque vous combinez des éléments tels que la vidéo à 360 degrés, la technologie d’affichage haut de gamme et l’audio spatial, le casque Reality Pro d’Apple créera une expérience incroyablement immersive.

La semaine dernière, je discutais avec Zac de son article sur ce que c’était que d’assister à un concert de réalité virtuelle dans le métaverse en utilisant le Meta Quest Pro. Dans le cas de Zac, ce concert a été donné dans un monde virtuel vraiment bizarre :

Le «lieu» était une plate-forme à plusieurs niveaux de type SIMS qui s’enroulait à mi-chemin autour de l’artiste VR. Quatre ensembles de batteries VR étaient disponibles avec des baguettes de batterie VR que vous pouviez récupérer avec les contrôleurs Meta Quest. Vous pouvez également lancer l’appareil photo sur votre téléphone VR pour prendre des photos ou enregistrer de courts clips vidéo enregistrés dans votre galerie. L’aspect performance de l’artiste du « concert » était cependant étrange. C’était comme regarder un clip vidéo conçu pour remplir l’espace de la scène circulaire. Mon expérience est limitée à cette seule fois, donc je ne sais pas si d’autres concerts VR donnent plus l’impression d’être là-bas au lieu de se sentir comme un personnage de jeu dans un monde de jeu. Oh, et je n’avais pas de jambes.

Les dirigeants d’Apple ont clairement indiqué qu’ils n’aimaient pas le terme ou l’idée de «métaverse». L’objectif de l’entreprise n’est pas non plus de couper complètement les gens du monde extérieur. Le concert auquel Zac a assisté via le Meta Quest Pro sonne comme si c’était exactement le contraire – un concert basé sur le métavers qui vous a complètement transporté dans un faux monde virtuel.

Ce que je veux d’Apple, et ce que je pense que l’entreprise prévoit activement, ce sont des versions en réalité virtuelle de concerts réels. Pas de faux concerts métavers, mais la possibilité de regarder de vrais concerts – en direct ou préenregistrés – en réalité virtuelle.

Un casque plein de rêves

Comme Netcost-security.fr l’a signalé pour la première fois en 2020, Apple a acquis NextVR, une société qui se concentrait sur la création d’expériences VR pour visionner des événements en direct comme des événements sportifs et des concerts. À l’époque, le contenu de l’entreprise était disponible pour les casques d’Oculus, HTC et PlayStation.

Le travail sur un contenu comme celui-ci remonte à plus d’une décennie. NextVR a été fondée en 2009 et a construit une vaste bibliothèque de contenu dans les années précédant l’acquisition d’Apple. Avec la pile d’argent et de connexions d’Apple, il est facile de supposer que NextVR a été en mesure d’accélérer encore le rythme auquel ce type de contenu est créé.

En fait, j’ai aussi entendu quelques amis dans le domaine des concerts en direct et des documentaires musicaux qu’Apple est déjà sorti et filme ce type de contenu en réalité virtuelle.

L’un des premiers affrontements que j’ai eu avec des concerts de réalité virtuelle remonte à 2014 lorsque NextVR s’est associé à Coldplay. Coldplay sortait tout juste de la sortie de son nouvel album Ghost Stories, et ils n’avaient pas l’intention de faire une tournée de l’album compte tenu de ses thèmes sobres et sombres. Faire équipe avec NextVR a permis au groupe de filmer l’une des rares émissions en direct qu’ils ont faites pour Ghost Stories en vidéo 3D VR à 360 degrés.

Le concert en réalité virtuelle place les fans de Coldplay directement au cœur de l’action, voyant les membres du groupe comme s’ils étaient sur scène avec eux. Le film de concert est la toute première expérience VR de qualité diffusée. Cette expérience VR de qualité n’a jamais été possible auparavant. NextVR a travaillé avec Coldplay à Londres au cours de l’été pour développer le concept de concert VR comme une expérience de pointe pour les fans qui ont vu le concert en direct et qui voulaient le revivre, ainsi que ceux qui n’ont pas pu y assister. NextVR vise à suivre la sortie de A Sky Full Of Stars avec le concert complet au cours des prochains mois et est en pourparlers avec Coldplay pour de futures collaborations en réalité virtuelle.

« Vous êtes littéralement à l’intérieur du spectacle, devant la scène avec le groupe. La qualité de cette expérience de réalité virtuelle est de loin supérieure à tout ce qui existe. C’est assez époustouflant », expliquait à l’époque le directeur créatif de Coldplay et 5e membre secret, Phil Harvey.

Les images ont ensuite été diffusées via l’application NextVR pour les utilisateurs de Samsung Gear VR. Encore une fois, c’était il y a plus de dix ans, et la technologie pour filmer ce type de contenu n’a fait que s’améliorer depuis.

Gagnant-gagnant pour les fans et les artistes ?

Image fixe du deuxième concert VR de Coldplay en 2017

L’idée de concerts immersifs en réalité virtuelle prend encore plus de sens lorsque vous effectuez un zoom arrière et regardez l’état actuel de l’industrie de la musique live. Étant donné le monopole de Ticketmaster, les billets de concerts et d’événements sont plus difficiles que jamais à trouver. Ils sont plus chers que jamais et l’offre est plus limitée que jamais.

Faire des tournées mondiales est également devenu beaucoup plus cher pour les groupes eux-mêmes. Cela a conduit les artistes à faire beaucoup moins de spectacles qu’ils n’auraient pu le faire il y a plusieurs années, à visiter moins de pays qu’auparavant et, dans certains cas, à abandonner complètement leurs projets. Ne pas continuer à parler de Coldplay, mais même eux ont admis qu’ils avaient presque dû abandonner leur tournée mondiale Music of the Spheres en raison de problèmes de logistique et de coût.

Tout cela pour dire que proposer un catalogue approfondi de concerts en direct pourrait être un argument de vente clé pour Reality Pro et xrOS. Imaginez la demande si Taylor Swift enregistrait l’une de ses récentes performances Eras Tour en réalité virtuelle. Pour récapituler : plus d’opportunités pour les fans de découvrir de la musique « en direct », plus d’opportunités de revenus pour les artistes et un argument de vente clé pour Apple.

Je suis bien conscient que l’idée des concerts en réalité virtuelle existe depuis des années, mais je pense que c’est quelque chose qu’Apple peut vraiment révolutionner. Après tout, l’entreprise est un innovateur dans l’industrie de la musique depuis des années. Il a des liens profonds dans l’industrie de la musique, une pile d’argent à jeter sur les artistes et les groupes, et une technologie de pointe.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :