Le Japon mettra un satellite en bois en orbite l’année prochaine

Regard vers l’avenir : des chercheurs de l’Université de Kyoto au Japon ont déterminé que le bois de magnolia pourrait être le matériau de construction idéal pour un satellite qui doit être lancé dans l’espace l’année prochaine.

Les résultats des tests d’une expérience récente à bord de la Station spatiale internationale parmi trois spécimens de bois ont révélé que le magnolia était le plus polyvalent. Les échantillons, qui ont été exposés aux dures conditions de l’espace pendant 10 mois, sont revenus sur Terre en janvier dernier.

L’analyse a montré que le magnolia n’a subi aucune décomposition ou dommage comme la fissuration, le pelage ou le gauchissement. De plus, il n’y a pas eu de changement dans la masse des échantillons de bois avant et après leur exposition dans l’espace.

Le bois peut ne pas sembler être le meilleur choix pour un satellite spatial, mais il présente un avantage unique.

Il est beaucoup plus facile et moins coûteux à produire que les alliages métalliques traditionnellement utilisés pour construire des satellites. De plus, le bois est plus respectueux de l’environnement, léger, flexible et brûlerait sans aucun doute complètement lors de la rentrée dans l’atmosphère terrestre, minimisant ainsi le risque associé au démantèlement d’un satellite. Les satellites existants qui ne devraient pas brûler complètement dans l’atmosphère sont ramenés sur Terre au-dessus de sections éloignées de l’océan.

Cependant, un satellite en bois n’éliminerait pas complètement tous les risques, car ses composants internes seraient toujours constitués de matériaux traditionnels qui pourraient ne pas brûler aussi facilement.

L’Université de Kyoto s’est associée à Sumitomo Forestry en 2020 sur le projet LignoStella Space Wood, dans le but de lancer à terme un satellite en bois dans l’espace. Des tests simulés ici sur Terre ont suggéré que le bois pourrait être de bon augure dans l’espace car il est capable de résister à une large gamme de températures et de se maintenir dans des conditions de quasi-vide.

Selon Phys.org, le satellite en bois du groupe sera lancé conjointement par la NASA et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) en 2024. Une entrée sur la base de données Nanosats indique que le satellite effectuera des opérations de radio amateur et aidera à éduquer les étudiants sur les caractéristiques de la Satellite.

