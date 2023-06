Configuration requise pour Diablo 4, taille du jeu et plates-formes

L’un des plus grands jeux MMORPG devrait sortir le 6 juin 2023. Oui, Diablo 4 a finalement reçu une date de sortie de Blizzard. Pendant un certain temps, les développeurs avaient rendu le jeu disponible en version bêta ouverte pour que les utilisateurs puissent tester et essayer. Cette bêta ouverte nécessitait également de signaler tout bug et de fournir des suggestions d’amélioration liées au gameplay. Maintenant que le jeu se prépare pour la sortie, la configuration système requise et la taille du jeu ont été révélées pour les trois plates-formes sur lesquelles vous pouvez jouer au jeu.

Configuration système requise pour Diablo 4

Diablo IV sera disponible pour les joueurs PC via le lanceur Battle.net, alors qu’il ne sera pas disponible sur Steam ou Epic Games Store. Reste à savoir si le jeu sortira sur ces plateformes à l’avenir. Voyons maintenant la configuration système requise pour jouer au jeu sur votre PC Windows.

Configuration minimale requise pour Diablo IV

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits 1909

Processeur : Intel Core i5 2500K ou AMD FX 8350

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

DirectX : version 12

Stockage : 90 Go

Vous pourrez jouer à Diablo IV entre une résolution de 720p et 1080p avec un maximum de 30 FPS.

Configuration requise moyenne/recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits 1909

Processeur : Intel Core i5 4670K ou AMD R3 1300X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Stockage : 90 Go

Avec cette configuration, vous pouvez facilement jouer à Diablo IV en 1080p et obtenir facilement 60 FPS tout au long du jeu.

Exigences élevées du système graphique

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits 1909

Processeur : Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX : version 12

Stockage : 90 Go

Même avec ces paramètres, vous pouvez jouer en 1080p avec une constante de 60 FPS.

Configuration système requise pour les graphiques 4K Ultra

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits 1909

Processeur : Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 32 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX : version 12

Stockage : 90 Go

Avec ces exigences système, vous pouvez facilement jouer à la plus haute résolution disponible de 4K avec des paramètres ultra graphiques et obtenir un gameplay à 60 FPS.

Diablo IV sur Xbox

Le jeu sera disponible sur Xbox Series X et Series S. Lorsque vous envisagez de télécharger le jeu sur votre console Xbox, assurez-vous de disposer d’au moins 100 Go d’espace libre. En effet, le jeu lui-même occupera environ 80 Go. Et, avec les mises à jour à venir, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu prenne plus de 100 Go de votre espace de stockage. Le jeu sera jouable en 1080p, vous offrant 120 FPS et un chargement plus rapide grâce aux SSD haute vitesse et au système Xbox Smart Delivery.

Diablo IV sur PlayStation

Diablo IV sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Si vous achetez le jeu sur votre console PlayStation, vous aurez besoin d’environ 80 Go d’espace de stockage gratuit. Vous pouvez vous attendre à ce que le jeu occupe environ 90 Go une fois que les mises à jour commencent à être publiées. Outre le mode solo, vous pourrez également jouer en ligne, mais cela nécessite un abonnement PS Plus pour ce faire. Et, avec PS Plus, vous pouvez facilement jouer avec un total de 4 personnes.

Éditions du jeu Diablo IV

Diablo IV proposera trois éditions de jeu différentes parmi lesquelles vous pourrez choisir. Les versions Standard, Deluxe et Ultimate. Le jeu est disponible en précommande, alors voici ce que vous obtenez avec chaque édition de Diablo IV.

édition standard

Caparaçon de la Foi Mont Armure

Ailes d’Inarius de Diablo III et familier murloc d’Inarius

Ensemble de cosmétiques Diablo Immortal Umber Winged Darkness

Monture porte-lumière

Monture Amalgam of Rage de World of Warcraft

Édition Digitale Deluxe

Caparaçon de la Foi Mont Armure

Ailes d’Inarius de Diablo III et familier murloc d’Inarius

Ensemble de cosmétiques Diablo Immortal Umber Winged Darkness

Armure de monture carapace infernale

Monture porte-lumière

Déblocage du Battle Pass saisonnier premium

Monture de la tentation

Jusqu’à 4 jours d’accès anticipé à Diablo IV

Monture Amalgam of Rage de World of Warcraft

Edition ultime

Déverrouillage accéléré du Battle Pass saisonnier

Caparaçon de la Foi Mont Armure

Ailes d’Inarius de Diablo III et familier murloc d’Inarius

Ensemble de cosmétiques Diablo Immortal Umber Winged Darkness

Armure de monture carapace infernale

Monture porte-lumière

Monture de la tentation

Jusqu’à 4 jours d’accès anticipé à Diablo IV

Monture Amalgam of Rage de World of Warcraft

Que pensez-vous de Diablo IV maintenant que le jeu est disponible en précommande et peut être facilement exécuté sur PC sans avoir besoin d’une configuration système haut de gamme ? Envisagez-vous de précommander le jeu, et si oui, quelle édition et pourquoi ? Pensez-vous que Diablo IV pourra maintenir le même niveau de popularité que ses prédécesseurs ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

