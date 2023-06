Pourquoi Apple Watch Ultra peut indiquer que vous avez terminé une course avant d’atteindre la ligne d’arrivée

J’écrivais beaucoup sur le suivi des courses avec l’Apple Watch et sur ses performances pendant les courses. Cela fait un moment, cependant, parce que, eh bien, je n’ai pas beaucoup couru depuis la pandémie. Je devrais probablement changer ça.

Quoi qu’il en soit, je me suis retrouvé à hocher la tête en total accord cette semaine en lisant l’article de Victoria Song sur The Verge sur l’entraînement avec l’Apple Watch Ultra. Dans l’article, Victoria étudie pourquoi la distance de course suivie par l’Apple Watch peut varier considérablement de la distance d’un parcours de course défini.

Il comprend également de très bonnes choses de la part de personnes qui travaillent sur la montre chez Apple.

Le problème est simple. Lorsque vous vous entraînez pour une course, vous réglez souvent votre montre sur une distance de course spécifique. Il est normal de parcourir cette distance et de s’arrêter lorsque la montre vous indique que vous avez atteint votre objectif. Jusqu’ici, tout va bien!

Ce que j’ai trouvé, et d’autres en font l’expérience tout le temps, c’est que la distance de course de l’Apple Watch ne correspondra probablement pas à la distance du parcours après une course. Au lieu de cela, la montre dira progressivement que vous avez terminé chaque course de plus en plus tôt avant d’atteindre le marqueur de mile.

Vous vous entraînez en courant sur une distance que la montre valide. Vous parcourez une distance que la montre, avec toute sa précision, ne peut prendre en compte. C’est quelque chose que j’ai documenté dans des histoires comme celles-ci. Ce sont des anciens mais des goodies, et mon garçon, cela m’inspire-t-il de reprendre la routine:

Normalement, vous penseriez que vous seriez ravi d’avoir un demi-mile restant dans un semi-marathon. Je suis ici pour vous dire que toute motivation disparaît lorsque votre montre sonne pour dire que vous avez atteint votre objectif et que vous ne pouvez pas encore voir la ligne d’arrivée.

Après avoir terminé six semi-marathons, j’ai longtemps accepté que les courses marquées par des kilomètres durent plus longtemps que ce que dit l’Apple Watch. La cause? Ma meilleure supposition a toujours été que c’est la distance supplémentaire qu’il faut pour courir autour des gens pendant que vous zigzaguez entre d’autres coureurs.

Ainsi, lorsque Victoria a couvert ce même terrain dans son article – avec un aperçu d’Apple, pas moins – je me suis senti validé. Dans son cas, elle courait son deuxième semi-marathon et le premier avec l’Apple Watch UItra. Peu de temps avant de franchir le neuvième kilomètre, l’Ultra lui montrait déjà qu’elle atteignait la distance.

En fin de compte, la montre a parcouru 13,42 milles sur une distance de course de 13,1 milles. Cela ressemble à une amélioration par rapport à mes jours de course avec Apple Watch Series 3, 4 et 5. Le GPS bi-bande sur Apple Watch Ultra aide probablement.

Cependant, le GPS n’est pas le seul facteur utilisé par l’Apple Watch pour mesurer la distance parcourue. C’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes :

« Un produit comme celui-ci, qui dispose également d’une connectivité réseau, nous permet d’utiliser l’ensemble du système d’une manière que les systèmes GPS traditionnels ne peuvent pas », explique Rob Mayor, directeur des technologies de mouvement et de localisation d’Apple. […] Le maire dit que l’Ultra peut mettre en cache les prédictions d’orbite jusqu’à une semaine. Cela indique que vous pouvez vous déconnecter et toujours obtenir une localisation immédiate car vous n’avez pas besoin d’attendre que votre montre décode ces informations ; c’est déjà là. De même, si vous vous rendez dans un autre état pour une course, l’Ultra n’a pas besoin d’aller pêcher dans le ciel pour trouver les bons satellites. Selon le maire, la montre peut acquérir le GPS plus rapidement en tirant parti des points d’accès Wi-Fi et des emplacements des tours mobiles pour avoir une idée approximative de votre position et déterminer les satellites à rechercher.

Cela sonne bien et tout, mais cela n’explique pas vraiment pourquoi la montre donne plus de crédit que le parcours de course réel.

« Beaucoup de gens ne comprennent pas comment ils cartographient et mesurent les parcours de course. Ils supposent qu’ils vont franchir la ligne d’arrivée à exactement 13,1 [miles] ou 26.2 [miles] », m’a dit Eric Jue, directeur du marketing des produits Apple Watch, après avoir relayé mon demi-histoire de NYC. « Et ils sont un peu déconcertés quand ils voient quelque chose de différent. » Il s’avère que vous courrez au moins 13,1 miles dans un semi-marathon. La distance officielle est basée sur l’itinéraire le plus optimal et ne tient pas compte des zigzags entre les autres coureurs, de la course vers les côtés de la route ou des arrêts aux points d’eau. La plupart des gens ne suivent pas l’itinéraire le plus optimal et finissent par courir un peu plus. […] « Je pense que la perception des utilisateurs [are] genre, ici, j’ai ce truc qui est très précis et je le compare à des choses qui sont potentiellement moins précises, ainsi qu’à ma perception — qui est probablement moins précise aussi », acquiesce Mayor. « C’est une confluence de ces choses. »

Avez-vous déjà eu un problème qui, selon vous, n’affecte que vous ? Celui qui vous fait douter de votre propre familiarité avec quelque chose ? C’est ce que je ressentais avant cette pièce. Maintenant, j’accepte que la montre soit juste, mais le parcours aussi. L’ensemble de l’article est profondément personnel et bien informé. Ajoutez-le à votre liste de lecture du week-end si vous ne l’avez pas encore fait.

