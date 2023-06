Comment éviter les images floues causées par un bug sur Samsung Galaxy S23 et S23+

Samsung a récemment reconnu un problème avec les appareils photo Galaxy S23 et S23+, qui a causé des photos floues pour certains utilisateurs. La société a promis de publier un correctif logiciel pour le problème plus tard cette année. Dans cet article, nous discuterons du problème en détail, y compris ce qui le cause, comment il affecte les utilisateurs et ce que Samsung fait pour le résoudre.

Le problème

Le problème avec les appareils photo Galaxy S23 et S23 + a été surnommé le «flou banane» en raison de la forme du flou qui apparaît sur les photos affectées. Le problème semble être lié à la caméra grand angle arrière des appareils, qui a une ouverture lumineuse et une petite zone de mise au point. Cela peut rendre l’arrière-plan flou lorsque vous prenez des photos en gros plan.

Les utilisateurs concernés ont signalé que le flou apparaît comme un « flou en forme de banane » autour du sujet de la photo, en particulier lors de la socket de vue rapprochée de sujets. Le problème semble être plus répandu lors de la socket de photos en orientation paysage, et il affecte à la fois les modèles Galaxy S23 et S23+.

L’impact

Le problème des photos floues a été une source de frustration pour de nombreux utilisateurs de Galaxy S23 et S23+. Le problème affecte la qualité des photos prises avec les appareils, en particulier lors de prises de vue rapprochées. Cela peut également rendre difficile la capture de photos claires et détaillées de sujets, ce qui peut être un problème pour les utilisateurs qui comptent sur leur téléphone pour la photographie.

Voici quelques façons dont ce problème affecte les gros plans des Samsung Galaxy S23 et S23+

La zone autour du sujet semble floue lors d’une socket de vue en gros plan.

Le problème est causé par la caméra grand angle arrière des S23 et S23+ ayant une ouverture lumineuse et une petite zone de mise au point.

Le flou apparaît comme un « flou en forme de banane » autour du sujet de la photo, en particulier lors de la socket de vue de sujets rapprochés.

Le problème semble être plus répandu lors de la socket de photos en orientation paysage.

Le Galaxy S23 Ultra n’est pas affecté par ce problème, probablement parce qu’il utilise un capteur principal différent de 200MP, tandis que le S23 et le S23 Plus partagent le même appareil photo principal de 50MP.

Ce problème peut rendre difficile la capture de photos claires et détaillées des sujets. Cela peut être un problème pour les utilisateurs qui comptent sur leur téléphone pour la photographie.

La réponse de Samsung

Samsung a reconnu le problème et a promis de publier un correctif logiciel pour les appareils concernés plus tard cette année. La société n’a pas fourni de calendrier précis pour la publication du correctif. Mais il devrait être inclus dans une future mise à jour logicielle. Le correctif devrait résoudre le problème en ajustant la zone de mise au point de l’appareil photo pour réduire la quantité de flou sur les photos affectées.

Samsung dit

« Lorsque vous testez les capacités de l’appareil photo du S23 ou du S23 Plus, vous avez peut-être été surpris par le fait que lorsque vous prenez une photo en gros plan, la zone autour du sujet semble un peu floue. C’est parce que l’appareil photo grand angle arrière des S23 et S23 Plus a une ouverture lumineuse, ce qui aide à prendre des photos dans l’obscurité. Cependant, cela indique également qu’une mise au point sélective plus visible peut rendre l’arrière-plan de vos photos un peu flou ».

Si vous tenez votre téléphone horizontalement ou obliquement, l’arrière-plan peut apparaître flou », ajoute la société.

Il n’y a pas de date précise annoncée par Samsung pour la sortie mondiale du correctif logiciel pour les photos floues sur Samsung Galaxy S23 et S23+. Cependant, Samsung a confirmé qu’il publiera un correctif plus tard dans l’année. Certaines sources suggèrent que le correctif sera inclus dans la mise à jour de sécurité de mai 2023. Mais cela n’a pas été confirmé par Samsung.

Pour le moment, il n’y a pas de rapport sur la publication mondiale d’une mise à jour pour ce problème. Cependant, Samsung publie des mises à jour mensuelles pour ses téléphones haut de gamme. La mise à jour de correction de bug peut être soit l’une de ces mises à jour mensuelles, soit une mise à jour autonome spéciale. Les retours sur le problème semblent être répandus. Ainsi, il est probable que le correctif logiciel pour ce problème sera disponible dans le monde entier pour les appareils concernés.

Comment éviter le problème en attendant

Si vous rencontrez le problème de l’appareil photo sur les Samsung Galaxy S23 et S23+ lorsque vous prenez des photos en gros plan, voici quelques solutions de contournement que vous pouvez essayer jusqu’à ce que le correctif logiciel soit publié :

Essayez de reculer pour que l’appareil photo puisse effectuer la mise au point correctement avec la distance supplémentaire.

Tournez le téléphone verticalement pour réduire la quantité de flou sur les photos affectées.

Utilisez l’appareil photo ultra-large sur le Galaxy S23 Ultra, qui passe à l’appareil photo ultra-large et utilise le mode d’amélioration de la mise au point lors de la socket de gros plans ou de photos macro, et n’est pas affecté par ce problème.

Utilisez le mode 50MP ou 200MP pour réduire la quantité de flou sur les photos affectées.

Il est important de noter que ces solutions de contournement peuvent ne pas résoudre complètement le problème. Mais ils peuvent aider à réduire la quantité de flou dans les photos affectées jusqu’à ce que le correctif logiciel soit publié.

Conclusion

Les Galaxy S23 et S23+ sont d’excellents appareils avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, y compris leurs appareils photo. Cependant, le problème des photos floues a été une source de frustration pour de nombreux utilisateurs. Samsung a reconnu le problème et a promis de publier un correctif logiciel pour les appareils concernés plus tard cette année. En attendant, les utilisateurs concernés peuvent essayer de reculer ou de tourner le téléphone verticalement. Cela aidera à réduire la quantité de flou dans leurs photos. Nous garderons un œil sur toute mise à jour sur le problème. Nous vous informerons également et vous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles.

Samsung peut informer ou non les utilisateurs lorsqu’il existe un correctif pour ce problème d’appareil photo. Par conséquent, nous conseillons aux utilisateurs de vérifier régulièrement les mises à jour sur leurs appareils manuellement. Ou ils peuvent attendre que la notification apparaisse sur leurs appareils. Ils peuvent également suivre les comptes de médias sociaux de Samsung ou visiter le site Web de Samsung pour les mises à jour.

