MSI dévoile la première carte d’extension USB4, délivrant 100 W via USB-C

Récapitulatif : Les exposants du Computex 2023 ont présenté des prototypes tournés vers l’avenir couvrant divers domaines de la technologie personnelle, tels que le Wi-Fi, le refroidissement et les écrans. L’exposition de MSI présentait un aperçu actualisé de l’intégration USB4 via PCIe, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs d’étendre leurs options de connectivité de charge et d’affichage.

MSI a dévoilé la première carte d’extension USB-4 au monde au Computex cette semaine. La carte d’extension PCIe comprend deux connexions DisplayPort et deux sorties USB-C, dont l’une peut fournir jusqu’à 100 W de puissance. Bien que la société n’ait pas démontré le MS-4489 en action, elle a déclaré que le port USB-C principal peut fournir une charge rapide.

La puissance de sortie de 100 W devrait être suffisante pour charger certains ordinateurs portables, sans parler des appareils plus petits tels que les tablettes ou les consoles de jeux portables. TechPowerUp a bien regardé la carte lors de l’événement, révélant que le deuxième port USB-C délivre 27W.

Les deux ports peuvent transférer des données à un débit de 40 Go/s, la caractéristique standard pour USB4 1.0 et Thunderbolt 3. MSI a confirmé à TechPowerUp que le MS-4489 utilise le même contrôleur hôte que les cartes Thunderbolt – l’ASM4242 d’ASMedia.

Thunderbolt et USB4 sont étroitement liés depuis le lancement de l’USB4 1.0, qui est basé sur Thunderbolt 3. L’année dernière, les deux normes ont présenté leurs caractéristiques de nouvelle génération, qui devraient au moins doubler leurs vitesses de transfert. USB4 2.0 et le Thunderbolt de nouvelle génération encore sans nom peuvent fournir 80 Gb/s dans les deux sens. Cependant, ce dernier a également la possibilité de transmettre à 120Gb/s tout en recevant à 40Gb/s.

La nouvelle carte de MSI est alimentée par un connecteur à 6 broches, similaire à une carte graphique. Son emplacement PCIe physique est x8 mais n’est câblé que pour x4. Les connexions USB-C et DisplayPort haute puissance devraient rendre le MS-4489 utile pour ceux qui ont besoin d’une capacité supplémentaire pour un équipement d’affichage haut de gamme.

Un autre produit notable de la société de Computex est le nouvel ordinateur portable Prestige 16, qui donne un premier aperçu des prochains processeurs Intel Meteor Lake. Bien que MSI n’ait pas précisé le processeur inclus dans le système, il dispose de 22 threads et pourrait être le même processeur qu’Intel a présenté lors de l’événement.

D’autres expositions MSI à la pointe de la technologie incluent une nouvelle carte mère Z790 avec prise en charge du Wi-Fi 7, une application de changement de voix, un routeur maillé de 6 Go / s, de nouveaux GPU RTX 4060 Ti, un moniteur QD-OLED de 49 pouces à 240 Hz (sa résolution est pas clair), et plus encore. La société a également présenté un SSD PCIe 5.0 NVMe qui, comme le nouveau NeonStorm d’Adata, gère des vitesses de lecture/écriture de 12/10 Go/s et comprend un gigantesque dissipateur thermique.

