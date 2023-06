Sonnet lance la nouvelle station d’accueil Echo 11 Thunderbolt 4 avec HDMI 4K60 et 2,5 GbE

Sonnet actualise aujourd’hui sa gamme de hubs Thunderbolt 4 avec une nouvelle option encore plus polyvalente. Cherchant à être plus flexible dès le départ, la nouvelle station d’accueil HDMI Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 intègre désormais un port HDMI 4K60 standard pour accompagner l’emplacement 2,5 GbE amélioré, les ports USB-A 10 Gb/s et 100 W de passthrough de charge vers votre MacBook.

Découvrez la nouvelle station d’accueil HDMI Echo 11 Thunderbolt 4 de Sonnet

Fidèle à son nom, la nouvelle station d’accueil HDMI Echo 11 Thunderbolt 4 est équipée de bien, HDMI. Son prédécesseur s’appuyait entièrement sur les ports Thunderbolt pour vous permettre de vous connecter à des écrans externes et autres, et maintenant la société évite le besoin d’un dongle ou d’un câble spécialisé avec une connexion d’affichage intégrée. Ce n’est pas l’approche avant-gardiste que nous avons vue de presque tous les fabricants de quais Thunderbolt au cours des deux dernières années, mais au moins ajoute l’un des ports les plus utiles. C’est aussi un port HDMI 4K 60Hz spécifiquement.

Une autre grande inclusion cette fois-ci est de se pencher davantage pour être une solution à l’épreuve du temps pour votre poste de travail. Le port de réseau filaire s’éloigne de la norme Gigabit habituelle que nous avons tendance à voir sur ces modèles, arrivant à la place avec un slot E de 2,5 Go, ce qui lui permet de faire un pas en avant vers la saturation de la bande passante de 40 Go/s du hub Sonnet Thunderbolt 4.

En parlant de cela, l’Echo 11 arrive avec quatre emplacements USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s qui fonctionnent également pour maximiser le débit total du hub. Ceux-ci sont capables de prendre en charge les disques SSD NVMe, tout en fournissant 7,5 W de puissance à chaque port pour charger les accessoires dans le processus.

Bien qu’il s’agisse d’un hub Thunderbolt 4, le Sonnet Echo 11 est prêt à répondre à cette attente. Il y a le port hôte TB4 qui peut fournir 100 W de débit d’alimentation au périphérique hôte pour alimenter les MacBook et autres. Ensuite, vous trouverez deux autres ports Thunderbolt 4 capables de gérer des écrans jusqu’à 8K, ainsi que des disques durs et d’autres périphériques.

Le dernier de Sonnet est maintenant disponible

Désormais disponible à l’achat, le nouveau hub Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 est disponible directement sur la boutique en ligne de l’entreprise ainsi que sur B&H. Il est également lancé avec un prix de 239,99 $. À titre de comparaison, c’est 40 $ de plus que le prix du modèle existant. Donc, si vous cherchez à apporter l’emplacement HDMI et le port 2,5 GbE ajoutés à votre poste de travail, il n’y a qu’un peu de prime attaché.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :