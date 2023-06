Ces benchmarks Apple Reality Pro « divulgués » sont faux et pratiquement incroyables

Avant le discours d’ouverture de la WWDC 2023 d’Apple lundi, les fuites et les rumeurs de dernière minute battent leur plein – et cela inclut les fausses. Dans cet esprit, vous pourriez voir un résultat Geekbench qui prétend provenir du casque Reality Pro d’Apple faisant le tour ce matin. Juste un peu de recherche (et de bon sens), cependant, montre rapidement que c’est faux.

La liste Geekbench a été mise en ligne sur le site Web Geekbench tard jeudi soir, à quel point Netcost-security.fr a fait quelques recherches et a rapidement déduit qu’elle était fausse; nous ne l’avons pas couvert tout de suite afin de ne pas attirer l’attention sur ce que nous pensions être manifestement faux. Vendredi matin, cependant, la rumeur a gagné du terrain sur Twitter et ailleurs, nous avons donc décidé de la couvrir pour souligner qu’elle est truquée.

Selon le faux résultat de Geekbench, le casque Reality Pro est alimenté par une puce « Apple X1 » dotée d’un processeur à 12 cœurs divisé en 8 cœurs et 4 cœurs, faisant probablement référence à la répartition entre les cœurs de performance et d’efficacité. Le résultat du test suggère également que le casque sera en vedette.

Les résultats du test affirment que le casque a enregistré un Metal Score de 141 585, ce qui serait un nombre impressionnant si c’était vrai, mais ce n’est pas le cas. La rumeur a déjà gagné du terrain sur Twitter et d’autres sites Web axés sur la technologie, mais voici comment savoir si c’est faux.

Le plus grand révélateur est que toutes les rumeurs suggèrent que les performances du casque Reality Pro offriront des performances comparables à celles de la puce M2 de base. Les résultats de Geekbench qui prétendent être pour le casque Reality Pro montrent des performances presque identiques à la puce M2 Max du MacBook Pro. Ce n’est tout simplement pas vrai. Le casque offrira des performances impressionnantes, bien sûr, mais pas des performances de niveau M2 Max. En fait, le score est identique à celui du MacBook Pro 16 pouces avec une puce M2 Max et une puce de 64 Go.

Et enfin, il n’y a tout simplement pas d’application Geekbench pour la plate-forme xrOS d’Apple. Il n’y a pas d’applications tierces pour xrOS – la plate-forme n’est même pas encore disponible pour les développeurs tiers. Cela aurait dû être un signe évident, mais pour certaines personnes, ce n’était apparemment pas le cas.

Le fait est qu’il est incroyablement facile de créer un faux résultat Geekbench. Dans de nombreux cas, Geekbench lui-même est bon pour repérer ces faux résultats. Peu de temps après que les «résultats» du casque Reality Pro aient gagné du terrain sur Twitter, Geekbench a mis à jour son site Web avec un avertissement: «Ce résultat a été signalé comme inexact.»

Et avant que cela ne devienne viral, il y a aussi un résultat Apple Silicon Mac Pro Geekbench qui flotte. Ce résultat de test est également inventé.

Soyez prudent là-bas, les enfants.

Le discours d’ouverture annuel de la conférence mondiale des développeurs d’Apple aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine.

