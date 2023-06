La Chine commence à forer un trou de forage de 6,2 milles de profondeur dans la croûte terrestre

En bref : la Chine a commencé à forer un trou de 10 000 mètres (32 808 pieds, soit un peu plus de six miles) dans la croûte terrestre pour mener une exploration scientifique. Le forage, qui sera le plus profond du pays, est situé dans la région riche en pétrole du Xinjiang.

L’agence de presse chinoise Xinhua rapporte que le projet « représente un point de repère dans l’exploration profonde de la Terre par la Chine, offrant une opportunité sans précédent d’étudier des zones de la planète profondément sous la surface ».

Bloomberg écrit que le puits étroit pénétrera dans plus de dix strates continentales, ou couches de roche, et ira au-delà du système crétacé de la croûte terrestre, qui contient des roches vieilles de 145 millions d’années.

Le forage du trou le plus profond jamais réalisé dans la croûte terrestre a commencé au nord-ouest #Chinec’est #Xinjiang Région autonome ouïghoure mardi avec une profondeur de plus de 10 000 mètres. #ChinaInspire pic.twitter.com/GxgWzsf26y – CGTN (@CGTNOfficial) 1 juin 2023

Selon le rapport, les scientifiques utiliseront le trou pour déterrer des ressources énergétiques et de riches minéraux tout en étudiant la composition profonde de la Terre. Il sera également utilisé pour évaluer les risques de catastrophes environnementales, telles que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. China National Petroleum Corp., qui est le fer de lance du projet, affirme qu’il sera également utilisé pour tester les technologies de forage souterrain profond.

La foreuse de 2 000 tonnes a une profondeur de conception de 11 100 mètres. Le forage devrait durer 457 jours.

Firstpost écrit que le forage est creusé dans le bassin du Tarim, une vaste dépression drainée par la rivière Tarim. Au centre du bassin se trouve le désert de Taklimakan, qui s’étend sur plus de 212 000 miles carrés, ce qui en fait le plus grand de Chine. Le forage est situé dans l’arrière-pays de ce désert. « L’environnement de terrain difficile et les conditions souterraines compliquées » garantiront que le projet est un défi.

« La difficulté de construction du projet de forage peut être comparée à un gros camion roulant sur deux câbles d’acier minces », a déclaré Sun Jinsheng, scientifique à l’Académie chinoise d’ingénierie.

Dans un discours prononcé devant les meilleurs scientifiques du pays en 2021, le président chinois Xi Jinping a appelé à de plus grands progrès dans l’exploration de la Terre profonde.

Bien que le forage soit le plus profond de Chine, il ne détiendra pas le record du monde. Celui-ci est détenu par le forage russe Kola Superdeep, qui, après 20 ans de forage, a atteint une profondeur de 12 262 mètres (40 230 pieds ou 7,6 miles) en 1989. Les travaux ont dû être arrêtés en 1992 lorsque la température a atteint 356F, le double de ce que était attendu à cette profondeur. L’établissement a été fermé trois ans plus tard.



