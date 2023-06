L’emblématique téléphone à clapet Razr de Motorola reçoit une nouvelle couche de peinture pour 2023

En un mot: Motorola a dévoilé une paire de nouveaux pliables, qui portent tous deux le nom de l’un des téléphones mobiles les plus emblématiques jamais créés. Le Motorola Razr+ est sans aucun doute le plus intéressant des deux – à tel point, en fait, que Motorola a à peine mentionné l’appareil standard dans son communiqué de presse.

Le clapet comprend un écran principal FHD + pOLED de 6,9 ​​pouces (résolution 2 640 x 1 080, taux de rafraîchissement de 165 Hz, 413 PPI) et un écran externe pOLED de 3,6 pouces (résolution 1 066 x 1 056, taux de rafraîchissement de 144 Hz, 413 PPI). Il est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm avec 8 Go de LPDDR5 et 256 Go de stockage intégré.

Motorola affirme que l’écran externe est le plus grand de tous les téléphones à clapet du marché.

Le Razr + contient un appareil photo principal arrière de 12 mégapixels avec une ouverture f / 1,5 flanqué d’un appareil photo ultra-large / macro de 13 mégapixels f / 2,2 avec un champ de vision de 108 degrés. La caméra frontale est un jeu de tir de 32 mégapixels (ou quad pixel de 8 mégapixels) avec une ouverture f/2,4. Une configuration à deux haut-parleurs prend en charge Dolby Atmos, mais il n’y a pas de socket casque.

En tant que produit phare de Motorola, il prend en charge les dernières technologies de connectivité sans fil, notamment la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il porte également un indice de protection IP52 contre la poussière et les liquides.

Le combiné mesure 73,95 mm x 170,83 mm x 6,99 mm (2,91 po x 6,73 po x 0,28 po) lorsqu’il est ouvert et 73,95 mm x 88,42 mm x 15,1 mm (2,91 po x 3,48 po x 0,59 po) lorsqu’il est fermé, et pèse 188,5 g (6.65 oz) en noir/bleu ou 184.5 g (6.51 oz) en rouge. Selon Motorola, il s’agit du smartphone rabattable le plus fin de l’industrie lorsqu’il est plié et fermé.

Le Motorola Razr+ sera disponible en précommande le 16 juin à partir de 999,99 $ et sera lancé le 23 juin en trois couleurs différentes : noir, bleu ou rouge.

Beaucoup s’attendaient à ce que les pliables soient la prochaine grande étape pour une industrie des smartphones qui a vu l’innovation ralentir ces derniers temps. Jusqu’à présent, cependant, la qualité de construction douteuse et les prix élevés ont empêché cela de devenir une réalité. Heureusement, nous commençons maintenant à voir des appareils et des options plus durables à des prix inférieurs.

