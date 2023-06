Le casque XR à 3 000 $ d’Apple est un peu cher ; la tarification des abonnements pourrait-elle aider ?

Vous avez peut-être déjà entendu dire qu’Apple travaille sur un casque de réalité mixte. Ceux qui ne l’ont pas encore fait se rattraperont lundi. En attendant, nous avons trois jours pour réfléchir à la façon dont cette chose va se passer avant que ce ne soit la nouvelle réalité.

Convaincre n’importe qui d’acheter un casque de réalité virtuelle est déjà un défi – même s’il existe un moyen simple de passer en mode réalité augmentée.

Facebook a acheté Oculus il y a près de 10 ans, a changé le nom de l’entreprise en Meta il y a un an et vend une gamme de casques de réalité virtuelle. Pourtant, avec des casques Meta aussi bon marché que 349 $, la réalité virtuelle n’a pas vraiment mis le feu au monde.

Un casque à 3 000 $ d’Apple pourrait-il vraiment être la réponse aux marées changeantes de la réalité mixte ?

La réalité est que le casque XR d’Apple ne sera pas le matériel le plus cher du marché de la réalité mixte. Kif Leswing de CNBC a abordé le sujet du choc des stickers de casque pour la technologie de nouvelle génération en août :

Le casque de réalité virtuelle le plus vendu, le Meta Quest 2, se vend 400 $ et représentait 78 % du marché naissant de la réalité virtuelle en 2021, selon IDC. Les consommateurs qui veulent la technologie de nouvelle génération devront en dépenser plusieurs fois. […] Pour élargir le marché, Meta et Apple devront convaincre les consommateurs que des systèmes plus avancés valent l’investissement.

Dans l’article, Leswing poursuit en écrivant sur un casque ultra-premium d’une société finlandaise appelée Varjo :

L’année dernière, Varjo a lancé le XR-3, qui offre une réalité mixte passthrough en couleur et à faible latence. C’est cher, lourd et destiné aux entreprises. Il en coûte 6 495 $ à l’achat ou environ 1 500 $ pour le louer pendant un an. En jouant avec le XR-3, je me sentais moins isolé qu’avec d’autres casques VR. Je pouvais accéder à un monde virtuel en appuyant sur un seul bouton et je pouvais afficher des jeux qui occupaient tout mon champ de vision. Je pourrais utiliser des écrans d’ordinateurs virtuels affichant des applications Windows à l’intérieur du monde virtuel.

C’est cette catégorie de casques, et non la gamme Meta Quest, qu’Apple éliminera. Un casque de réalité mixte à la pointe de la technologie pour 3 000 $ avec une intégration profonde de l’écosystème Apple mangera cette entreprise pour le petit-déjeuner. Le prix presque 10x d’Apple par rapport au Meta Quest 2 semble généreux à côté du Varjo XR-3. Cela ressemble beaucoup à la façon dont l’Apple Pro Display XDR peut coûter 7 000 $ tout en étant compétitif avec des moniteurs de référence qui coûtent des dizaines de milliers de dollars.

Pourtant, Apple voudra toujours mettre son casque sur autant de têtes que possible. Même avec un modèle moins cher selon les rumeurs pour l’avenir, Apple pourrait prendre une page du livre de jeu Varjo pour rendre Reality Pro plus accessible aux consommateurs.

Comme l’a rapporté Kif Leswing, Varjo vend directement des casques tout en louant également des casques via un service d’abonnement. Le crédit-bail devrait déjà être un modèle d’Apple pour vendre des iPhones. La même approche pourrait-elle rendre le casque plus attrayant pour les consommateurs ?

Pensez-y. Si la technologie progresse rapidement au cours des prochaines années, la location pour une fraction du coût total pourrait être préférable pour les consommateurs précoces qui souhaitent rester à jour sur la technologie VR et AR.

Il y aura de nombreuses façons de rendre Reality Pro plus abordable. Planifications échelonnées, financement, vente de vos organes non vitaux. Que nous entendions ou non parler d’une option d’abonnement pour Reality Pro lundi, la location est certainement une option qu’Apple devrait envisager lors de la vente du casque XR premium.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :