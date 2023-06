Nintendo présente de nouvelles couleurs pastel Joy-Con pour les joueurs de Switch

Nintendo a annoncé l’ajout de deux nouveaux ensembles de couleurs Joy-Con à sa gamme Switch. Les ensembles coûteront 79,99 $ lors de leur sortie le 30 juin 2023 en Amérique du Nord et dans d’autres régions. Un ensemble comprend Pastel Purple et Pastel Green, tandis que l’autre comprend Pastel Pink et Pastel Yellow. Ces nouveaux choix Joy-Con permettront aux joueurs de Switch de personnaliser leur expérience de jeu avec une palette de couleurs plus douces et plus douces.

Couleurs Joy-Con

La décision de Nintendo de proposer des contrôleurs Joy-Con aux couleurs pastel intervient à un moment où de nombreux utilisateurs de Switch en recherchent de nouveaux ou souhaitent améliorer l’esthétique de leur configuration de jeu. Ces nouveaux contrôleurs Joy-Con conservent les mêmes fonctionnalités que la série Joy-Con d’origine. Ainsi, ils sont fournis avec une dragonne intégrée et la technologie HD Rumble. Les Joy-Cons aux couleurs pastel sont en rupture de stock sur le My Nintendo Store. Mais vous pouvez les pré-commander. Ils devraient arriver chez d’autres revendeurs prochainement.

Les contrôleurs Joy-Con colorés sont assez bons pour les fans de Switch qui ont rencontré des problèmes tels que la dérive du joystick. Ce problème se produit lorsque vous jouez à des jeux pendant une longue période. En conséquence, le Switch commence à détecter les mouvements indésirables du joystick. Bien qu’il existe des solutions de contournement, telles que le passage aux manettes à effet Hall, l’incapacité de Nintendo à fournir un moyen plus simple de réparer ou de remplacer leurs produits a provoqué la colère des joueurs et conduit à des poursuites.

Tout le monde 1-2-Switch

En plus des nouvelles couleurs Joy-Con, Nintendo a choqué les fans en lançant le Everybody 1-2-Switch, une suite du jeu à succès 2017 1-2-Switch. Ce dernier rend le jeu plus amusant en montrant toutes les fonctionnalités étonnantes de la console Nintendo Switch.

En lançant de nouveaux ensembles Joy-Con colorés et la sortie prochaine de Everybody 1-2-Switch, Nintendo continue de montrer son engagement à offrir des expériences de jeu créatives et amusantes aux clients Switch. Si les joueurs souhaitent personnaliser ou jouer à des jeux multijoueurs, ces nouveaux ajouts améliorent la flexibilité et le frisson de la plate-forme Nintendo Switch.

