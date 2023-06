L’adoption d’iOS 16 atteint 81 % avant l’annonce d’iOS 17

iOS 17 approche à grands pas, car Apple annoncera la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile lundi lors de la WWDC 2023. À quelques jours de l’événement, la société a maintenant partagé de nouvelles données montrant que l’adoption d’iOS 16 a atteint 81 % parmi tous les utilisateurs d’iPhone.

La plupart des appareils Apple exécutent iOS 16

Comme indiqué sur le site Web des développeurs Apple, 81 % de tous les appareils iOS exécutent iOS 16, qui a été rendu public en septembre 2022. 13 % des appareils exécutent iOS 15, qui reçoit toujours des correctifs de sécurité, tandis que seulement 6 % des appareils exécutent toujours des versions plus anciennes. En ce qui concerne l’iPad, 71 % de tous les iPad exécutent iPadOS 16, tandis que 20 % exécutent iPadOS 15 et 9 % exécutent des versions plus anciennes du système d’exploitation.

Apple propose également un filtrage des données par appareils sortis au cours des quatre dernières années. iOS 16 est installé sur 90 % des iPhones 11 et versions ultérieures, et seuls 2 % de ces appareils n’ont pas été mis à jour vers iOS 15 ou iOS 16. iPadOS 16 fonctionne sur 76 % des iPad sortis au cours des quatre dernières années, et seulement 6 % de ces modèles exécutent encore des logiciels antérieurs à iPadOS 15.

Les taux d’adoption d’iOS 16 sont similaires à ceux d’iOS 15 en mai de l’année dernière. Cependant, en comparant les premiers mois après la sortie, l’adoption d’iOS 16 a été beaucoup plus rapide – probablement parce que la mise à jour a apporté des changements importants à l’écran de verrouillage de l’iPhone, ce qui a enthousiasmé de nombreux utilisateurs à propos de la mise à jour.

Plus tôt cette année, lorsqu’Apple a partagé pour la première fois les données officielles d’adoption d’iOS 16, 72 % de tous les appareils iOS exécutaient la dernière version du logiciel.

Pendant ce temps sur Android

À cet égard, iOS a un net avantage sur Android, qui est beaucoup plus fragmenté puisque le système fonctionne sur une grande variété d’appareils de différents fabricants. La dernière version, Android 13, est installée sur seulement 12 % de tous les appareils Android. La plupart des appareils fonctionnent toujours sous Android 11, qui est sorti en 2020.

Pour les développeurs, cela indique qu’ils peuvent se concentrer sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à leurs applications sans craindre que la plupart des utilisateurs ne les obtiennent pas. L’installation des dernières mises à jour est également importante en raison des correctifs de sécurité. Bien sûr, il est difficile pour Google de s’assurer que la plupart des utilisateurs recevront ces mises à jour, car l’entreprise n’a que peu ou pas de contrôle sur les appareils tiers exécutant Android.

Nous verrons si iOS 17 aura un taux d’adoption aussi rapide que celui d’iOS 16.

H/T : Aaron Zollo



