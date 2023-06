No Man’s Sky vient d’atterrir sur macOS avec prise en charge du cross-play et de la sauvegarde croisée

Ces gars-là n’abandonnent jamais : l’un des développeurs les plus assidus, Hello Games, continue de se consacrer à son projet phare de passion, No Man’s Sky, depuis près de sept ans. Il est remarquable pour tout développeur de continuer à améliorer un jeu pendant ce laps de temps sans impliquer de microtransactions.

Jusqu’à présent, le studio a subsisté sur ses ventes initiales sur PlayStation 4, avec une augmentation occasionnelle des ports vers Nintendo Switch, consoles Xbox, PlayStation 5 et PC. Ces boosts ont aidé l’équipe à fournir plus de 20 mises à jour majeures, dont deux dans la première partie de cette année – Fractal et Interceptor.

Jeudi, Hello Games a surpris la communauté et tout le monde en lançant No Man’s Sky sur Mac ! Le studio a annoncé les plans il y a environ un an lors de la WWDC 2022 sans fenêtre de lancement. Le délai d’exécution a donc été assez rapide. Le jeu est déjà disponible sur Steam, mais Sean Murray a déclaré qu’il travaillait avec Apple pour le faire entrer dans le Mac Store natif d’Apple dès que possible.

Comme on pouvait s’y attendre, la version Mac contiendra les sept années de contenu – quelque chose avec lequel l’équipe a eu du mal sur le Switch. Il n’a pas non plus été facile de le porter rapidement (et à moindre coût) sur du hardware Mac.

L’équipe a reconstruit le jeu à partir de zéro pour tirer parti du silicium Apple et de la plate-forme Metal 3. Cependant, pour endiguer les utilisateurs de Mac basés sur FOMO Intel pourraient ressentir les nouvelles, l’équipe a fait un effort supplémentaire pour rendre le jeu compatible avec le hardware Apple plus ancien. Vous n’aurez donc pas à mettre à jour votre iMac 2015 pour profiter de NMS. Il n’est même pas nécessaire qu’il s’agisse d’un Mac Intel haut de gamme, mais il existe certaines limitations que nous soulignerons dans un instant.

« Attendez-vous à des temps de chargement rapides en utilisant le SSD interne du Mac », a déclaré Murray. « Des performances constantes sur toute la gamme de Mac sont possibles grâce à la mise à l’échelle de MetalFX. Le prise en charge de Metal 3 permet à No Man’s Sky d’obtenir des graphismes de qualité console tout en maintenant la durée de vie de la batterie sur les ordinateurs portables et les appareils bas de gamme. »

De plus, ceux qui ont déjà acheté No Man’s Sky pour PC via Steam peuvent obtenir la version Mac gratuitement. Les joueurs n’ont même pas à s’inquiéter de perdre leur progression lorsqu’ils passent d’une plate-forme à une autre, car le système de sauvegarde est indépendant de la plate-forme entre Windows et macOS.

« No Man’s Sky pour Mac est gratuit pour des millions de joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Steam. Et pour les utilisateurs qui utilisent à la fois PC et Mac, la sauvegarde croisée est prise en charge entre les deux systèmes, permettant aux joueurs de passer d’un PC à un ordinateur portable Mac, ou d’un Mac mini vers Mac Studio. »

Bien que les versions de console ne partagent pas cette fonctionnalité de sauvegarde croisée, le port macOS est activé pour la lecture croisée, comme toutes les autres versions. Ainsi, que vous jouiez sur une console ou sur un ordinateur, vous connecter avec des amis sur n’importe quel système est toujours un jeu d’enfant.

No Man’s Sky fonctionnera sans effort sur n’importe quel Mac avec du silicium Apple, qu’il s’agisse de l’ordinateur de bureau le plus puissant ou de l’ordinateur portable M1 le plus modeste, y compris le MacBook Air à faible puissance. Les Mac Intel sont un peu plus pointilleux. Les utilisateurs auront besoin d’au moins un processeur Intel i5, 8 Go de RAM, 20 Go de stockage et une carte graphique Radeon Pro 570X 4 Go. Cette dernière caractéristique disqualifie tous les ordinateurs portables Intel car ils utilisent des iGPU Intel Iris Plus. Il nécessite également macOS Monterey 12.3, mais cela ne devrait pas être un problème pour autre chose que certains des anciens Mac (avant 2017).

Murray a conclu en taquinant qu’un autre vidage de contenu majeur arrivera bientôt. Donc, l’équipe HG a vraiment été occupée à le produire cette année.

